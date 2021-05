El Vespre - 12/04/2021

Les persones d'entre 70 i 79 anys seran les primeres a rebre la vacuna de Janssen que arribarà a Espanya aquest dimecres. A Catalunya, gairebé un 20% de la població ha rebut ja una dosi d'alguna vacuna. Segons els experts del grup d'estudi BIOCOM els efectes del procés de vacunació ja han portat una reducció en la xifra de morts. El que més preocupa ara és el possible col·lapse de les UCI. Ja són 515 els pacients greus a Catalunya i alguns hospitals han començat a desprogramar intervencions no urgents. Repassem la situació dels hospitals amb Maria José Abadías, subdirectora assistencial de l'Hospital Vall d'Hebron. I en la plana política, ERC retreu a Junts la lentitud de les negociacions per a formar Govern. Laura Borràs rebutja les presses i recorda que Pere Aragonès volia fixar les eleccions per a finals de maig. Ho analitzem amb Jordi Mercader, Iñaki Ellakuría i Anna Simó.