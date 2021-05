El escarabajo verde - Pioneras de la historia natural, 1: La doctora

La ciencia sigue siendo un asunto de hombres.

Al menos en su perfil más destacable, el de los premios,

las menciones y los honores.

Si se mira atrás,

el panorama todavía parece más descompensado en claves de género.

La huella de las investigadoras

en los libros de historia es inexistente,

pero sí existieron y además influenciaron en el desarrollo

de la investigación de forma mucho más decisiva

de lo que explica el relato oficial.

Por ejemplo, en momentos tan estelares

como el aterrizaje a la Luna fueron posibles

gracias al cálculo de la matemática Katherine Johnson,

sin sus predicciones,

habría sido imposible la carrera espacial.

"El escarabajo verde" inicia

una serie de documentales para conocer

algunas de las pioneras de la historia natural del país.

Existe un diminuto y maravilloso mundo vegetal,

el de los musgos y las hepáticas.

En ciencia se conocen como briófitos

y despiertan pasiones entre algunos botánicos,

entre ellos la científica a la que hoy

dedicamos este capítulo la doctora Casas.

¿Pero qué son los briófitos?

Los briófitos son las plantas terrestres

más sencillas que hay.

Esto es porque proceden de aquellas primeras plantas

que conquistaron el medio terrestre,

así que aún tienen

algunos caracteres un poco primitivos

Cuando los dinosaurios

aparecieron sobre la tierra

los briófitos llevaban

100 millones de años viviendo aquí.

Siguen con su misma estrategia en la actualidad.

Hoy tenemos mucha información

de estas plantas primitivas gracias al trabajo

que realizó la doctora Casas.

Descubramos cómo se transformó en una experta en briófitos

y en la primera catedrática de botánica de España.

Era la primavera de 1913.

España acababa de entrar esperanzada

en un nuevo siglo.

En Barcelona, en el seno de una familia obrera.

Nació Creu Casas i Sicart.

Su pasión por la botánica empezó gracias

al contacto estrecho con la naturaleza,

que suponía vivir en un barrio muy rural.

Pese a estar en medio de la ciudad.

Hoy, enLa Clota siguen en pie algunas de las masías de antaño

que permiten imaginar cómo fue vivir en casas

que tenían pozos y huertos,

aunque sin duda su amor a las plantas

le vino de observar a su padre,

que de oficio era jardinero.

Era tan inteligente

y tenía una memoria tan espectacular

que tenía un halo de dignidad impresionante.

Mira, yo te diría que era una persona muy humilde,

muy generosa, pero sobre todo muy tenaz.

La familia Casa dejó el barrio deLa Clota

y se instaló en una torre

de una zona bien estante de la ciudad,

donde su padre y su madre servían a Rafael Patxot,

un mecenas de la ciencia y la cultura catalana.

Esa casa contaba con amplios jardines,

árboles, huertos y balsas.

La pequeña Creu continuaba rodeada

de naturaleza pese a vivir en la ciudad.

Resulta que un día arrancó,

supongo que porque quería hacer un ramito o lo que sea,

pues arrancó unas flores de violeta

y entonces mi abuelo le dijo:

"Ya estás pidiendo perdón

a estas plantitas que no tenían

ninguna culpa de nada".

Y la hizo arrodillar delante de las plantas

y pedir perdón.

Estas enseñanzas le sirvieron para observar

el mundo vegetal con otros ojos

y siendo todavía muy niña, empezó a clasificar flores.

Su inteligencia llamó la atención del científico y filántropo Patxot,

quien la ayudó económicamente a emprender sus estudios.

Casas tuvo la oportunidad de asistir

a la escuela primaria y secundaria en una época

en que el nivel de analfabetismo estaba en torno al 50 por ciento.

En 1931 y en plena República,

su familia y Rafael Patxot

la motivaron a entrar en la universidad.

Y así, junto con otras mujeres en visible minoría

respecto al número de hombres, empezó farmacia.

Farmacia era una profesión a la que iban bastantes mujeres,

seguramente porque la salida

de muchas de ellas era poner una farmacia.

Y la sociedad eso lo consideraba adecuado para las mujeres.

Mientras que dedicarse a la investigación

como es luego la Doctora Casas,

realmente es bastante insólito.

Es cierto que Casas quería abrir su propio establecimiento,

pero estudió farmacia por el gran peso

que la botánica tiene en la carrera

y tuvo como profesor a uno de los nombres

más importantes de la botánica del siglo XX.

El doctor Pius Font i Quer.

Era una asignatura que se impartía de una forma muy original,

muy distinto a como se hace ahora, que todo es teoría.

Todo son clases magistrales y un poquito de prácticas.

Ella no.

Ella hacía de lunes a viernes

clases prácticas de dos horas

y luego el sábado lo dedicaba a teoría.

Entonces, cuando llegaba a la clase se encontraban los alumnos,

se encontraban con Eugenio Sierra,

que subido a un taburete

estaba dibujando en la pizarra las familias

que estudiarían aquella semana.

Con las ilustraciones en pizarra,

Font i Quer contaba con la ayuda de Eugenio Sierra,

que con los años fue un ilustrador naturalista

de prestigio mundial.

La doctora aplicó estas enseñanzas otorgando importancia

a la ilustración científica en sus libros.

Los ilustradores sentimos que damos apoyo a la investigación

cuando estamos trabajando.

Por ejemplo, en el caso de la doctora

que estábamos trabajando con ella, ella me decía:

"Tiene usted que dibujar esta planta.

Fíjese que esta hoja tiene que tener...

Me gustaría que saliera este detalle...

o esta tiene que ser la punta bien, bien afilada".

Y eso permite luego tomar medidas a posteriori tantas veces

como quieras, porque tienes el dibujo

ya realizado con su escala

y permite que el investigador pueda volver

a esa ilustración tantas veces como necesite

y volver a mirar.

En 1936, Casas acabó la carrera en plena Guerra Civil,

trabajó de ayudante en la farmacia Boada.

Al poco tiempo un comité

fue a buscar al farmacéutico propietario

y nunca más se le volvió a ver.

Los acontecimientos trágicos continuaron.

La familia Patxot, perseguida durante la guerra,

se exilió a Suiza de forma definitiva

y el doctor Font i Quer, acabó en prisión durante ocho años.

Cuando salió,

tuvo que sobrevivir fuera de los circuitos oficiales

y empezó a organizar reuniones de ciencia clandestinas

a las que asistían la doctora Casas y el gran ecólogo,

pero todavía joven Ramón Margalef.

La institución que trabaja de historia natural,

que había funcionado bien antes de la guerra, desapareció.

Entonces ellos continuaban reuniéndose

de forma clandestina en casa de uno, en casa de otro...

Para poderlos realizar,

pues no hacían nada más que decir:

"Pues nos vamos de excursión a tal sitio".

Y una vez estaban en aquel lugar, aparte de herborizar, es decir,

de recoger plantas,

de estudiar lo que lo que hubiera por el lugar,

pues se hacía una pequeña reunión.

La posguerra se instauró y la joven Casas

empezó a dirigir la Farmacia de la Alianza

y algo que debía ser temporal acabó durando 27 años.

Fue allí donde conoció a su marido, Ramón Puig.

Resulta que mi padre,

pues se aficionó bastante a la fotografía

y empezó haciendo fotografías de paisajes, etcétera,

y ayudando a ella en todo lo que fuese necesario.

Cuando se trató de pasar a máquina para la tesis doctoral de mi madre.

Pues eso lo hizo mi padre y lo hizo con todas las consecuencias.

Yendo a dormir tarde o lo que fuere.

El caso de la doctora Casas es bastante extraordinario

porque no es habitual.

No era habitual que un marido en esa época se comportara

como se comportó con ella, apoyándola en todo momento.

De hecho, hace unos años

se hizo un estudio sobre las mujeres,

astrónomas, y astrofísicas españolas y en las entrevistas

que hicimos con postdoc,

todos ellos tenían pareja e hijos y ellas no tenían pareja.

Por supuesto, no tenían hijos.

Y en las entrevistas a las predoc,

muchas de ellas nos dijeron que estaban seguras

de que si se casaban tendrían que dejar la carrera.

O sea, que no te creas. Y eso fue hace diez años.

En 1947, Creu Casas,

empezó a trabajar en el Laboratorio de Botánica

de la Universidad de Barcelona

y después como profesora adjunta de Fanerogamia,

combinándolo con el trabajo de la farmacia.

Era muy difícil,

porque además de dedicarse a la farmacia y a los musgos,

pues tenía una familia.

Tenía una familia y era madre de familia y por tanto,

pues tenía mucho trabajo.

El doctor Seró era un una persona que había trabajado,

tenía algunos artículos sobre biología

y ella le dijo que quería hacer una tesis de musgos.

Y Seró le dijo que quizás mejor que cuidara su hija.

Eso la doctora lo explicaba sonriendo.

Queriendo decir: "Me dijo esto, era muy amable, muy tal,

pero yo hice lo que quise, que era hacer la tesis".

Casas no titubeó y tiró adelante su tesis sin quejarse

de los obstáculos que tuvo que sortear en una época difícil

para que las mujeres se abrieran paso en la ciencia.

El penúltimo alarido de la moda.

Nunca la he oído decir que aquello tan típico de que:

"Es que como soy mujer, no puedo progresar".

No se quejó nunca por esto.

Pero sí que le oí comentar que...

Cuando iba a Madrid, que tuvo que ir,

cuando yo era catedrática y estaba instalada y tal.

Ella no podía alojarse en la residencia de estudiantes,

solo si iba acompañada de su marido.

Y esto resultó fatal.

Le sentaba muy mal, muy mal.

Vamos a ver, los obstáculos que tuvo la doctora Casas

debieron ser los mismos que han tenido

y siguen teniendo muchas mujeres

para progresar en la carrera científica.

Que ella no se quejara no significa que no los tuviera,

sino simplemente, seguramente porque era

una mujer muy fuerte

no quería demostrar que pasaban ese tipo de cosas,

que quería ser como uno más.

Podríamos decir, ¿no?

La tenacidad de Casas consiguió que tirara adelante su tesis.

Después de consultar al doctor Font i Quer,

decidió hacerla sobre musgos y hepáticas

porque era un campo bastante desconocido.

A partir de ese momento,

la briología tomó un rumbo ascendente

y se aumentó su conocimiento en la península.

No tienen raíces, por lo tanto, el agua la absorben,

la absorbe por toda la superficie de la planta,

de la manera tan fácil que entra, el agua sale.

No hay ningún impedimento que haga

que cuando las condiciones atmosféricas son más secas,

el briófito no pierda el agua.

Por lo tanto, se seca.

La cosa extraordinaria es que aunque se seque

cuando las condiciones mejoran, esa planta revive.

¿Es como si renaciera?

Exactamente la reviviscencia.

Entonces tienen una relación

con el agua que las mantiene en sitios

donde hay o alta humedad ambiental o son capaces de aprovechar el agua

del rocío de la mañana.

Por ejemplo, eso de que en los desiertos

no hay briófitos...

Bueno, no hay tantos, digamos, pero sí que hay.

Porque son capaces de vivir con el agua que lleva la humedad.

O sea, la humedad ambiental.

Cuando los miras al microscopio,

ahí también la belleza se desborda.

Ves las células.

Todas las células son diferentes.

Tienen unas formas estupendas hexagonales.

Hay células circulares, hay células rectangulares.

Siguiendo los pasos de la doctora,

nos acercamos a este río acompañados de expertos briólogos

que en su día fueron guiados por la doctora.

Tanto que en este lugar descubrieron un musgo endémico

y lo dedicaron a la memoria de Casas.

El musgo se llama Orthotrichum casasianum.

El Orthotrichum nunca está

en el mismo sitio ni en el mismo árbol.

Así que cada vez que venimos a este sitio,

hay que empezar a buscar a ver dónde hay un pulvínulo

que le corresponda.

Por aquí la verdad es que no veo.

Junto con Orthotrichum casasianum

salen dos musgos que le acompañan habitualmente

son Leskea polycarpa, que es esto de aquí,

y ahora esto pequeño, más fino y esto otro que hay aquí

que se llama Metzgeria furcata.

Encontrar este musgo puede ser misión imposible.

En un estudio Patxi y Marta detectaron que a nivel mundial

tan solo se le encuentra

en un tramo de 20 kilómetros de este río

y si lo pusieran en un folio, todo junto.

Tan solo llenaría una cuadrícula de 20 centímetros.

Esta especie está catalogada como en peligro crítico

y cualquier cambio en el río significaría su extinción.

En la parte superior de los tronquitos

tenemos esta hepática

y ahora vamos a destruir el mito del musgo verde,

porque este color rojo oscuro y en este caso muy negro

porque está muy, muy seca.

Esta hepática es Frullania dilatata

y por ejemplo hay una zona

donde prácticamente siempre hay algo de agua

tenemos esta especie que es muy típica

que es Fontinalis antipyretica.

Este por ejemplo, tiene unas hojas que tienen forma de canoa.

¿Por qué? Para que el agua pueda deslizarse

fácilmente sin llegar a romper la hoja.

Dejamos el río Bayas

sin dar con la especie dedicada a la doctora.

Sin embargo, aún tenemos una oportunidad

en el Museo de Ciencias Naturales de Álava,

que alberga uno de los herbarios más grandes de la península.

Aquí se encuentra secada y clasificada

el Orthotrichum casasianum.

En concreto, este ejemplar es el holotipo, es decir,

la muestra de la especie que sirve

de referencia mundial para la ciencia botánica.

Ya en el laboratorio aprovechamos

para descubrir cómo conocieron a la doctora.

Para Patxi todo empezó enviándole una carta

que Casas no tardó en responder.

Es una carta que guardo con un extraordinario cariño.

Para mí eso fue

un antes y un después.

Me dice que no es fácil abrir brecha en esta especialidad

si uno está solo.

Y acaba la carta diciéndome que estoy a su disposición

para todo lo que pueda interesarle sobre briófitos.

Empecé a partir de entonces en estos años con cajitas de musgos

para que me ayudara.

Pero sobre todo con las especies que tenía problemas

que no sabía qué era, dudas...

A mí siempre me habían gustado

las hepáticas,

que entre los briólogos de este país

no han sido especialmente populares.

Y a la doctora aquello de las hepáticas...

"Ah, estupendo, muy bien, muy bien".

Y nada, pues planteamos un estudio de hepáticas en País Vasco.

Marta realizó su tesis con la Doctora Casas

y con el tiempo apareció como quinta autora

del manual de referencia de musgos y hepáticas

de la Península Ibérica.

El Handbook of Mosses.

Creu Casas leyó su tesis en Madrid en 1951,

presentando el estudio de briófitos que había hecho

en el Parque del Montseny,

donde se encuentran comunidades vegetales típicas

de los tres grandes biomas europeos.

Su marido la acompañó siempre. Hacían salidas con tren

y autocar y luego tocaba caminar muchos kilómetros.

Hoy en día, en poco más de una hora en coche,

desde el centro de Barcelona, se llega al parque.

En esta zona estamos con una vetada dentro del hayedo,

era una de las zonas que más quería la doctora Casas,

que más apreciaba

Y aquí podemos ver...

una especie se llama Dendroligotrichum.

Se dice que es un musgo dendroide

porque es como un árbol hecho de este tallito,

está completamente desnudo y luego salen

las ramas dispuestas en pinnas, pinnadas

Aquí vemos, además de los musgos,

líquenes que a menudo comparten hábitat con los musgos.

¿Ves la diferencia?

Un poco en color, no tienen hojitas en la forma de crecimiento.

Pero fíjate en esta hepática.

Esta es hepática también.

Sí. ¿No, te podría recordar también a un liquen?

Sí.

Tiene también un crecimiento parecido.

¿Esto también es entonces hepática?

Sí, eso también.

Aquí encontramos un musgo fértil con cápsulas.

Pues significa...

Que en estas cápsulas...

Están contenidas las esporas que cuando la cápsula se abra

y se dispersen darán lugar a otro musgo.

No tienen flores, no tienen semillas.

Entonces su sistema de reproducción son las esporas.

Nosotros recolectamos por ambientes,

pues vamos a recoger muestras en esta roca, por ejemplo,

o en la base del árbol o al lado de un río.

Ponemos las muestras en papel de diario

para que algo de ese exceso de humedad ya se vaya perdiendo.

Y apuntamos la información de la localidad y guardamos la muestra.

Luego, en el momento de mirarla en el laboratorio,

la muestra hay que devolverla a hidratar.

Después, siguiendo los libros de determinación,

usando unas claves dicotómicas,

pues intentamos llegar a una especie

cuando ya tenemos la Determinación hecha

tendríamos toda la información que necesitamos

y toda la información que irá en la etiqueta del herbario.

En este laboratorio la doctora trabajó más de 20 años

codo con codo con Monserrat Brugués.

La verdad, yo creo que me aficionó su entusiasmo.

Su entusiasmo me aficionó a la briología.

Fue así. Sencillamente ella me ofreció

si quería hacer la tesis

y le dije que sí y a partir de ahí,

pues nos convertimos en alumna, colaboradora, lo que quieras.

La mayoría de profesores de la universidad

obviamente eran doctores,

pero ella era la doctora y los demás eran Montse, Rosa...

Sergi, Josep y eso me parece que pasaba

en el resto de investigadores de briología de España.

Que todos eran doctores, pero ella era la doctora.

Eso quería decir que era una persona realmente muy especial.

Ella, en cuanto se colocó, organizó un cursillo de briología

y lo comunicó a todas las universidades de España.

Y tuvo mucho éxito y luego organizó las reuniones de briología.

Unas reuniones que se realizaban cada dos años

y que la función que tenían

era de estudiar zonas poco estudiadas,

briológicamente en España,

Salamanca o en Oviedo, en Málaga, en Granada y Madrid.

Y lo que lo que hizo ella fue,

digamos que esta red formalizarla, ¿no?

O sea, en España despegó la briología

gracias a que la doctora Casas hizo este esfuerzo de crear una red,

de mantener esa red y de que esa red estuviera

cohesionada y bien avenida.

Esta cualidad que tenía la doctora Casas de crear red,

yo creo que es bastante característico

de muchas mujeres científicas,

porque les interesa, digamos,

son más empáticas con su entorno y les interesa más crear redes

y expandir y dar a conocer su conocimiento

que la propia carrera académica.

Seguramente por el hecho

de que a las mujeres se nos ha educado

de una manera más empática,

más socializada y tendemos a hacer ese tipo de cosas.

El trabajo científico de la doctora consiguió

que en 30 años se doblara el número de especies

caracterizadas en nuestro país.

Muchas de ellas se encuentran aquí

en el mayor herbario de la península.

Aquí tenemos el herbario.

Está conservado en una habitación con condiciones ambientales

controladas de temperatura

y humedad para que no estropeen las muestras

de herbario son unas 60.000,

de las cuales casi una tercera parte fueron

recogidas por la misma doctora Casas.

Están ordenadas,

cada muestra está en cajas de cartón.

Entonces en cada camisa hay diferentes sobres,

cada uno de los cuales es una muestra.

Voy a enseñar una muestra con detalle para que veas cómo es.

Aquí tenemos diferentes muestras,

veis que hay desde manuscritas a mecanografiadas.

Entonces, dentro de una muestra...

lo que tenemos es el musgo.

Es la muestra que ha sido secada.

Lo importante es que esté identificada

e identificada por una persona experta,

en este caso la doctora Creu Casas aquí lo indica.

Si nosotros todos estos datos los introducimos en bases de datos,

los podemos estudiar,

entonces podemos ver el área

de distribución de una determinada muestra

y como también son de diferentes épocas,

estudiar la evolución de estas áreas.

Esto tiene ahora mucha importancia en conservación,

porque puede ser que aquí tengamos muestras de plantas que actualmente

ya no encontraríamos sus poblaciones

o ya no encontraríamos esta especie en la naturaleza.

Podía pasar mil horas en el laboratorio,

mil horas en el campo y nunca se cansaba.

Pensad que ella se jubiló a los 70 años

y estuvo trabajando aquí hasta los 94.

O sea que vino 24 años como emérita.

La doctora siempre vino a trabajar.

Aparecía por el pasillo con su bastón muy digna

y con una gran capacidad de trabajo y una lucidez muy, muy destacables.

Todo lo que había leído lo recordaba perfectamente,

como en el campo,

por ejemplo, que sabía perfectamente dónde había recogido una muestra,

pero perfectamente la piedra, el árbol, el tal.

Todo sabía perfectamente. Tenía una memoria excepcional.

Aprendías un montón con ella porque tenía

un conocimiento enciclopédico de las plantas, de los sitios...

De todo. Era espectacular.

Los últimos años de su vida trabajó especialmente en conservación.

Una de sus últimas publicaciones fue la lista roja de los briófitos

de la Península Ibérica,

elaborada junto a Monserrat Brugués,

Rosa María Cross y Cecilia Sergio.

Entre libros y artículos de revista

más de 240 publicaciones.

Es decir que es una aportación increíble.

Sobre todo teniendo en cuenta

que no se pudo dedicar desde el inicio

de su actividad científica a la briología,

sino que fue a partir de los 50 años.

Es aún más increíble.

Mi madre era una persona muy exigente.

Cuando digo exigente,

quiero decir muy exigente con ella misma,

pero también con todos los demás.

Todos procurábamos estar a la altura y a veces era difícil.

Yo nunca...

Sentí que había llegado, ni a la mitad de su poderío.

Es así.

Dejó el listón muy alto. Exactamente.

Dejó el listón muy, muy alto.

Este alto saber científico que aportó la Doctora Casas sirve

para corroborar que en la naturaleza

todo está en equilibrio

y que los musgos son una pieza clave en ella.

La sociedad se esfuerza en proteger mamíferos salvajes,

bellos como el lince o el oso.

Pero a la hora de conservar no debemos olvidar

al 99 por ciento de las especies

que constituyen la diversidad del planeta, como los insectos,

los hongos y algo tan humilde como los musgos.

Y si hasta hoy no conocíamos una sola especie,

a partir de ahora quizás podamos nombrar alguna como esta:

La Gonomitrium seroi.

Hay una especie que encontrada en Cabo de Gata

y que la doctora bautizó en honor del profesor Seró.

La próxima vez que pisemos un paraje natural,

recordemos que estamos rodeados de unas plantas primitivas

que están íntimamente unidas a la memoria de la doctora.

(Música)