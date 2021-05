El cazador - Programa 268

Hola. La receta que vamos a hacer hoy es supersencilla,

cazador al ajillo

con acompañamiento de concursantes... a la parrilla.

Serviremos además unos entrantes de preguntas al pil pil

y respuestas a la "bromash".

Voy a echarle un poco más de sal

y de azúcar para esto.

Eh, que no veo nada. Eh. ¡Eh!

¡Eh!

¿Quién me está tocando el culo?

Eh, que eso no es la cuchara.

Muy buenas tardes, equipo. ¿Cómo estáis?

Bienvenidos a "El Cazador". Me gustaría conoceros mejor.

Me llamo Luis Miguel, aunque me llaman Lucho.

Tengo 21 años, estoy estudiando cuarto de Medicina

y sé hacer algo que El Cazador no sabe ni sabrá hacer nunca,

pero os lo cuento luego.

Me llamo José, soy gestor de flota en una empresa de logística

y la verdad es que no sé si sé poco o sé mucho.

Lo que sí tengo claro al Cazador al que me gustaría enfrentarme

y lo que voy a hace con el dinero que pienso ganar.

Me llamo Emma, tengo 25 años,

soy graduada en inglés y español

y también soy investigadora y escribo mi tesis doctoral.

Vamos, soy una cazadora de conocimientos.

Hola, soy Emilio, tengo 57 años,

piloto de helicópteros e inspector de Policía retirado

y vengo buscando otro subidón de adrenalina.

Vamos a por ellos, chicos.

Bienvenidos de nuevo. Y os cuento, tenemos tres rondas.

Nuestra primera es acumular dinero,

la segunda escapar del Cazador o Cazadora

y la tercera en equipo, chicos, conseguir llevaros

todo el dinero que consigáis acumular.

Comenzamos.

Lucho, bienvenido al "Cazador". Un placer tenerte aquí.

21 añitos, cuarto de Medicina. Vas bien, ¿eh?

Bastante, diría yo. Futuro médico.

Qué maravilla, futuro héroe.

Gracias. ¿Preparado?

Preparadísimo. Vamos con tu minuto,

que comienza, atención, ya.

Color de la piel de Pepa Pig. Rosa.

Correcto. Julia Roberts tiene un hermano actor,

¿verdadero o falso? Verdadero.

Correcto.

Forma geométrica que tienen las ventanas ojos de buey.

Cuadrado. Circular.

¿Cuántos jugadores máximo participan en un partido de pádel?

Seis. Cuatro.

Tradicionalmente lo tiran las novias a sus amigas solteras.

Ramo. Es correcto.

¿Cuántos años cumplió Dolly Parton en 2021 si nació en 1946?

66. 75.

Color de la puerta de la casa de Hugh Grant en "Notting Hill".

Roja. Azul.

Juan Genovés nació en Génova, ¿verdadero o falso?

Verdadero. Es falso.

¿Britney Spears es británica o estadounidense?

Estadounidense. Correcto.

¿A qué aluden los jóvenes en los 90 al aludir a la piltra y el sobre?

Paso. A la cama.

¿Qué actor tiene que matar a Sarah Connor en "Terminator"

de 1984? Paso.

A Arnold Schwarzenegger.

Si Leoncio es un León,

¿qué animal es Tristón de la serie de dibujos?

Triste. Una hiena.

La elección de qué presidente de EE. UU.

provocó la Guerra de Secesión?

Clinton. Lincoln.

Provincia...

Se acabó.

Alguna metedura de pata metemos todos.

Todos.

Pero decir que la Guerra de Secesión de EE. UU.

la hizo Clinton...

Bueno... Ojo.

Temporalmente... Más o menos cerca

Lincoln y Clinton. Casi.

Uno detrás del otro.

Querido Lucho, has conseguido 4000 euros.

Muy bien.

Que entre El Cazador o Cazadora.

Lucho, puede ser Ruth La Gobernanta,

o Erundino El Justiciero,

o Lilith La Espía,

o David El Estudiante,

o Paz La Profesora.

¿Cualquiera?

Por mí Paz, la verdad.

Paz me cae bien. ¿Los demás te caen mal?

O Paz me cae mejor. Vale. Bien dicho, Lucho.

Que entre El Cazador o Cazadora.

Hola, Lucho. Buenas tardes. -Hola.

Encantado. -Igualmente.

A ver si haces honor a tu nombre.

Aquí el que lucho soy yo, sobre todo.

A ver. Esto va a ser una batalla.

A ver si no tenemos que rebautizarte luego.

Estudiante contra estudiante de Medicina.

Duelo de estudiantes.

Con 4000 euros en medio de vosotros dos.

Vamos a verlo. A cinco casillas de llegar a Casa, oferta por abajo.

2500 euros.

2500 euros que está bien.

Por arriba. 10 000 euros.

Que también está bien.

10 000, 4000, 2500.

Lucho, equipo, consulta.

¿Qué hago, José?

Pues a ver, Lucho, yo creo

que la mejor forma de ganar es que estemos los cuatro.

Los 4000 euros es una buena cifra.

Bien, José. Emma. Yo opino lo mismo.

A por los 4000. Bien, Emma.

Emilio.

Vamos a estar los cuatro aquí, pero con el tope de pasta.

¿Está claro?

Clarísimo.

Ostras Emilio, lo ha dicho con una...

¿Qué quieres hacer? 4000 euros.

Venga, jugamos por 4000 euros, que comience la caza.

Los compañeros asesoran, tú decides siempre.

Pues vamos a por ello. Pregunta.

Doctor.

Futuro doctor.

Doctor Lucho. Es un nombre muy largo.

Qué bien lo has leído.

A que sí. Qué envidia, chico.

¿Cuál es tu apuesta?

Yo he dicho la A, martes 13.

La gente está muy supersticiosa... Eso es viernes 13, da igual.

No, escúchame, martes y 13 es, ni te cases ni te embarques.

Ah, mira, pues algo que he aprendido hoy.

Viernes 13 es la peli de miedo, como que da...

Martes 13 es el de la mala suerte.

Puede ser esto. Vamos a verlo. A ver.

¿Martes y 13?

¡Sí!

Lucho...

Me gusta. 4000 euros que están a punto de llegar a Casa.

Y tenemos a Estudiante.

También acierta y avanza.

El 13 sabía que no porque es trisdecaifobia.

¿Cómo? Trisdecaifobia

¡Eso lo serás tú!

Y luego por el "martio" supongo que era el martes en vez de viernes.

"Martiofobia", perfecto.

Está bien pensado. 4000 euros, a cuatro de llegar a Casa.

Siguiente.

Esto está claro.

Claro, claro, claro. ¿Para ti chupado esto?

Chupadísimo. ¿Te gusta?

Es la mejor. ¿Sí?

Sí.

Está claramente "Dollar" la que no es.

"Fiebre" su mayor éxito, la mejor canción en el mundo.

Escúchame una cosa. Vale, vale.

Si aciertas, me la cantas. ¿Por qué no?

Vamos con ello.

Atención, por favor.

Lucho nos va a deleitar con su maravillosa voz

si acierta que es "Dollar"

la no canción de Bad Gyal.

Y es correcto. Vamos ahí.

El estribillo es...

# Entré... estaba ardiendo.

# Había muchos tipos pero te vi el primero.

# Camiseta Armani con pantalones negros.

# Yo solo te bailo a ti. #

(TARAREA) ¡Bravo, Lucho! Enhorabuena.

Va a tres. Estudiante.

Estudiante no conoce tan bien a Bad Gyal

como Lucho, ¿verdad?

Una canción no ninguna.

"Fiebre" es un clásico.

Al mismo nivel que "Corazón partío".

¿En serio?

Tres para llegar.

Mira qué ventaja tienes.

Tienes cuatro casillas para ser cazado.

Vamos superbién, Lucho.

Pregunta.

No he visto el resplandor.

Es una película que tiene obsesionado a mi hijo mayor.

A mi hermana mayor también. Me va a matar.

¿En serio? ¿Cómo se llama? Sandra.

Sandra...

(VOZ INFANTIL) Ven a jugar con nosotros, Sandra.

Esto lo dice en la peli.

¿Tú qué has marcado? La B.

La B, la madre.

¿Tiene pinta la madre de ir en un triciclo?

No.

¿Y el padre? Tampoco.

¿Y un niño que se llame Dani?

Pues tiene toda la pinta. Dani...

Ven a jugar con nosotros.

Lucho, has fallado esta pregunta.

No. 4000 euros que se quedan parados.

Es el hijo que va en el triciclo por los pasillos.

Es un plano fantástico. Que da un miedo. A mí por lo menos.

Estudiante, recuperas la ventaja quizás.

Sí lo hace, acierta que es el hijo, avanza una casilla.

Podrías usarlo como intro de "El Cazador".

"Ven a jugar con nosotros para siempre".

No es mala. 4000 euros.

A tres de llegar a Casa, 4000 euros, a tres de ser cazado.

Y la pregunta es...

Lucho. Eso sí lo tengo más reciente.

El 21 no es primo.

Porque un número primo es aquel que únicamente

divisible entre el uno y él mismo.

21 es divisible entre 3, entre 7, entre 1,

entre 21. Entonces no es un número primo.

Y la respuesta correcta es...

Ya está. 4000 euros que avanza. Muy bien.

Estudiante.

Supongo que avanzas, pero entiendo que tampoco hay más que decir.

Lo ha dicho perfecto. Siete por tres. No es primo.

Muy bien.

Lucho, fenomenal. Nos quedan dos. Va.

RAE, ojo.

Yo siempre lo he visto escrito con dos emes.

Así que yo me he guiado por mis dos emes.

Ahora bien, la RAE acepta muchas cosas

que no son lo normal. Por ejemplo,

"cocretas" está en la RAE cuando sería croquetas, etc.

Entonces... Pero bueno, yo me he guiado... por B, "hummus".

Con dos emes. Muy bien.

¿Es "hummus" con dos emes?

Ambas son correctas.

A mí me daba esa sensación.

Fíjate. A mí me parecía que era la respuesta correcta,

pero no pasa nada porque los 4000 euros

se quedan donde están.

Estudiante puede avanzar.

Acierta porque ambas son correctas.

Por cierto, "cocreta" no está en el diccionario.

Es leyenda urbana. No.

"Almóndiga". "Almóndiga" y "albóndiga" sí.

Pero "cocreta" no.

Dentro de poco verás que sí.

Ya veremos. "Almóndiga" está documentada

desde hacer varios siglos no la incluyeron hace poco.

Bueno, lo que "cocretamente" nos importa ahora es

los 4000 euros, que estás a dos de ser cazado.

Se está acercando Estudiante.

Y te quedan todavía dos, ¿vale? Vale.

Lucho. Australia.

Creo que Nueva Zelanda.

Pero... ¿Pero?

Nueva Zelanda me tiene la cabeza... Loca.

China seguro que no. China no.

Y Australia canguro y Nueva Zelanda koala...

Veremos.

¡Vamos!

Aleluya.

Aleluya.

Y pasito con los 4000 euros. Los vemos.

Muy bien porque nos queda una.

Estudiante.

Acierta Australia, claro que sí.

Seguimos a dos, es decir, margen, ¿vale?

Vale. Casa, 4000...

a tope. Celebrar. Caza final.

Genial. A por ello.

Cinco segundos.

Te ha sobrado tiempo.

Lucho.

La he liado.

La he liado.

Algún día voy a escribir un pequeño libro

de por qué falláis tanto en el cálculo

en este programa. De verdad.

Son realmente sencillas estas preguntas.

Entiendo que la presión y los nervios hacen que...

Hay un porcentaje altísimo de fallo.

Y tú calculas rápido. En serio que las...

A ver...

¿Qué has marcado? La B.

139.

¿En serio?

Claro, sí, sí. Ya lo estoy viendo.

¿Eh?

No, creo que he acertado. ¿En serio?

Creo que lo he acertado. Me meo.

Mi libro va a ser más corto de lo que pensaba.

Va a ser simplemente un folio.

139 dice Lucho por 4000 euros.

¿Qué dice Estudiante?

Tiene pinta de que sí es...

Tiene pinta de que sí es.

Ay.

La que he liado en un momento. Te has liado tú solo.

Real.

139. ¿Nos ayudarán a llevar 4000 euros

a la Caza Final?

¡Sí! Vamos, Lucho.

Fenomenal. Escucha, lo has hecho genial.

Genial. 4000 euros. Empezamos muy bien.

Nos vemos en la Caza Final, enhorabuena.

Bienvenido, José. Hola.

Un placer tenerte aquí.

De serie es un placer que vengáis a atreveros a participar.

Para mí es un placer doble cuando venís en secreto.

Sí, secreto total. ¿Nadie sabe que estás aquí?

Nadie.

Ni mi hijo, ni mis padres, ni mis hermanos, ni...

¿Cómo se llama tu hijo? Axel.

¿Cuántos años tiene? 9.

Papá no miente. No miento.

Papá cuenta no toda la verdad.

Pero está aquí participando y tienes un minuto.

Vamos a por ello. encantado de que estés.

Tu tiempo comienza ya.

¿De qué poeta romántico da nombre la canción "El pirata"?

Paso. Espronceda.

¿Cuál de los Iglesias tiene

una mujer llamada Charisse? ¿Julio o Enrique?

Julio. Correcto.

¿De qué color es el hollín? Amarillo.

Negro. ¿A qué héroe de la Odisea

se le atribuye la fundación de Lisboa?

Ulises. Correcto.

¿Con cuántas piernas escayoladas

acaba Stewart en "La ventana indiscreta"?

Con las dos. Correcto.

¿Qué estado americano encontramos al cruzar el estrecho de Bering?

Alaska. Correcto.

¿A qué actriz hace una proposición indecente Redford

en la peli de 1993? Demi Moore.

Correcto.

¿Qué fuerza armada es la encargada de la defensa del espacio aéreo?

Paso. Ejército del Aire.

Bugs Bunny posee una estrella en el Paseo de la Fama.

¿Verdadero o falso? Verdadero.

Correcto.

¿A qué actriz apodaron Hanoi James? Jane Fonda.

Correcta.

País de Saïd Aouita, atleta que batió varios récords mundiales.

Etiopía. Marruecos.

Beatle que busca Javier Cámara

en "Vivir es fácil con los ojos cerrados".

Ringo Starr. John Lennon.

Ciudad europea donde se sitúa el puente de Erasmo.

París. Rotterdam.

Película de Amenábar que aborda el tema...

Íbamos para más arriba.

La de Erasmo me ha roto.

Ahí nos hemos desinflado un poquito. Aun así está bien.

¡7000 euros! Venga.

Está muy bien. Gracias.

Así que nos vamos con El Estudiante.

Buenas tardes, José. -¿Qué tal, David?

Me alegro mucho de que te dediques a la logística

porque te pido un favor. Tengo problemas de espacio.

Tengo demasiados concursantes cazados.

¿Qué puedo hacer? -Yo me voy a camuflar

y no pienso cederte en nada.

Bueno, ya veremos.

Vamos a intentarlo.

7000 euros de la Ronda, que ha estado muy bien.

Globo muy inflado, luego desinflado...

Pero tenemos oferta pro abajo.

4400 euros.

No.

Vamos a verlo.

4400. Por arriba.

20 000 euros.

Yepe. Ya me has picado.

¿Sí? No.

20 000, 7000 y 4400.

Venga, consultamos. Lucho.

Yo me quedaría con 7000, la verdad. Suficiente.

Muy bien. Emma.

Yo también me quedaría con los 7000,

por lo que has dicho, es mejor que estemos todos hasta el final.

Emilio.

Yo estoy acostumbrado a estar por arriba, por las nubes.

Entonces... -Ya, pero sufro de vértigo.

Imagínate. -Es lo que tiene.

Entonces te dejo, decide tú.

Vamos a jugar por lo que he traído que son los 7000 y para alante.

Pues venga, jugamos por 7000 euros, que comience la caza.

Primera pregunta.

A ver...

Pues ya está. He marcado... Creo descartando...

la C, judaísmo.

Porque budismo e islamismo no me sonaban.

7000 euros.

Vamos. Primer paso. Venga.

Avanzamos una casilla. Estamos a cuatro. Estudiante.

Acierta y avanza. No esperaba menos.

Era lo más verosímil en el EE. UU. de esa época.

Pregunta.

Bueno.

Pues he marcado la A.

Y te lo dice un poseedor de tres videoclubs

en la época. ¿En serio?

Sí.

Lo que pasa es que ya sabes cómo acabaron los videoclubs.

Yo acabé exactamente igual.

Y he marcado la A porque me suena de poquito tiempo

ir a buscar películas.

Lo que pasa es que soy del 73.

No sé si con dos años mi padre iba a buscar o no.

En el 80 seguro.

Vamos a verlo.

O sea que tuviste videoclubs.

¿Te molestaba cuando la gente te devolvía la cinta sin rebobinar?

Sí, normal.

Y cuando no las devolvían.

Y cuando...

Dejamos los 7000 donde están.

Ay... Estudiante.

Sí, tiene mucha lógica.

Era cierta y fue en Barcelona.

Fue en Barcelona en 1980, sí.

Descartado 1985, me parecía demasiado...

Y mis hermanos de pequeños ya alquilaban películas.

Pero el 75 me parecía demasiado... Vale.

Menos distancia respecto al Cazador.

Misma distancia respecto a Casa, va.

¿Qué me cuentas?

He puesto la B por eliminación.

O sea, no la conozco.

Por descarte "Entre naranjos" siendo valenciano, naranjos.

Y "Flor de mayo" también por la primavera, no lo sé.

He puesto algo así. Es por eliminación. No lo conozco.

No sé yo, pero ojalá tengas razón.

Va.

¡Sí!

"Dos días de septiembre" no es de Blasco Ibáñez.

Muy bien pensado. A tres. Estudiante.

No falla. No falla Estudiante.

Avanza una casilla. A dos de distancia.

Familia, ¿seguís con la boca abierta?

Pues seguid.

Pues he marcado la B también un poquito...

pensando... Lleida diría que no. Vale.

Entre Huelva y Zaragoza estaba. Igual será Lleida, pero no lo sé.

No lo conozco tampoco. Esto también es a voleo.

Te ha ido bien antes.

¿Sí?

Zaragoza. Estaba entre las dos.

Zaragoza. Paramos los 7000 euros.

Estudiante.

Acierta y avanza.

Venga.

Es la provincia que menos conozco, así que...

de estar en Huelva o Lleida me sonaría más.

Lleida sabía que no. Era entre las dos.

No posibilidad de fallo ya. Venga.

Pregunta.

¿Qué me cuentas, José?

Pues he puesto 7, pero igual, no conozco el...

Los tres Reyes Magos,

la Virgen María, el niño Jesús y...

San José y uno más, porque no sé si habrá uno más.

El cuñao. El cuñao. El Espíritu Santo.

El ángel.

El arcángel San Gabriel.

Oye, puede ser. No lo sé.

Vamos a ver si es 7 por 7000 euros.

¡Vamos! Venga, va.

Avanza los 7000.

¿Avanza Estudiante?

Sí. Dame un margen, macho.

Descontando la mula y el buey. -No los había contado.

Son los tres Reyes Magos, la Virgen María,

San José, el niño Jesús y un paje. Un paje.

Venga, a dos de llegar a casa. Pregunta.

Pues he marcado francés.

Me suena más que inglés y árabe.

Vale.

Y es correcto.

Vamos, José.

Avanza los 7000. Vamos a por la última.

Claro que sí, nos queda solo una.

Primero vemos qué ha hecho El Estudiante.

Acierta francés.

Fue colonizada por Francia con el nombre de Alto Volta.

Es verdad.

No cabía duda.

Vale, a una.

Y llevas ya un ratito con El Cazador...

encima de ti. Pero no me da margen.

Escápate aquí. Venga, va.

Pónmela fácil.

Atención.

Fácil.

Vale, ya está.

Ya está.

La B, "Divergente".

"Harry Potter" creo que sale en un episodio.

Si no recuerdo mal, muere.

Gracias por el spoiler.

Y en "Crepúsculo" era el...

Dilo, se enamora y mata a todos.

Cuenta el spoiler. Era el vampiro.

Estudiante, ¿qué has marcado?

Marca la misma, macho.

Marca la misma. Por lo menos en esta no me voy.

La respuesta es correcta por 7000 euros,

sumamos a los 4000 que ha conseguido Lucho.

Serían 11 000 euros en la Caza Final.

¡Sí, señor! Venga.

Vamos con "Divergente". Enhorabuena, Jose.

Gracias. Muy bien.

Hola, Emma, ¿cómo estás? Muy bien.

Bueno, a ver, ¿nerviosa o no? Bueno, un poco, pero...

Llevo este amuleto que lleva conmigo...

Es una herradura del sur de Inglaterra,

me la regaló mi abuela y la llevo desde Bachillerato.

10 años o así. ¿Te da suerte normalmente?

Aprobé. Hoy te va a dar.

Emma, vamos a por ello. Tienes un minuto.

Venga, tu tiempo comienza ya.

¿Qué calzado lleva el gato del cuento de Perrault

según su título? Botas.

Correcto. En la prueba de marcha tiene que tocar un pie el suelo.

Verdadero. Correcto.

Tipo de club nocturno del que proviene la música disco.

Discotecas. Correcto.

¿Qué papel tiene Daniel Grao en la serie de TVE "Hit"?

Camarero. Profesor.

¿Cuántas alas tiene una pulga? Siete.

Ninguna.

¿Cuál es la capital del estado de Azerbaiyán?

Bakú. Correcto.

El alcalde de Madrid está casado y tiene tres hijas.

Verdadero.

¿En qué país nació el cantante Freddy Lays?

Reino Unido. España.

¿Qué equipo de la ACB es sinónimo de colegial en plural?

Colegiales. Estudiantes.

¿Qué fruta exprimida lleva el cóctel Agua de Valencia?

Naranja. Correcto.

¿En qué comunidad está el embalse de Valmayor?

Madrid. Correcto.

¿Cada cuántos años se celebran los Juegos Olímpicos de invierno?

Cada cuatro. Correcto.

Presidente del Atlético

que disolvió la sección de balonmano en 1992.

Florentino. Jesús Gil y Gil.

¿En qué parte del rostro te han puesto pelos...?

No llegamos a tiempo.

¿Florentino Pérez te refieres tú que fue presidente

del Atlético de Madrid?

Sí, creo que... Facinerosa.

No, este era Jesús Gil mal imitado.

¡7000 euros!

Qué bien.

¿Vamos a por ello?

Sí, vamos. Pues venga.

Buenas tardes, Emma.

Buenas tardes. ¡Imperiosos!

¿Qué tal, facineroso? Facineroso.

He estudiado tu perfil y veo

que te gustan mucho los libros antiguos.

Sí, yo también estudié el tuyo

y sé que te gusta la poesía. Creo que tienes algún libro.

Pero no son tan antiguos, igual no te gustan.

Hoy venía leyendo una edición antigua

del "Arte de la guerra" de Sun Tzu

y he subrayado mi frase favorita:

"Hacerte invencible es conocerte a ti mismo".

¿Qué tal te conoces tú? -Muy bien.

Ahora lo veremos.

(TARAREA)

¿Ya?

Vamos a por ello. Ha hecho una Ronda estupenda. 7000 euros.

Vamos con la oferta por abajo, querido.

3600. 3600.

Oferta por arriba.

25 000 euros. Bueno...

25 000, 7000, 3600.

Y de momento todo el equipo ahí está esperando. Lucho.

Creo lo mismo que he dicho antes.

A Emilio como le gusta el riesgo le vamos a dejar el riesgo a él.

Tú por los 7000.

José. La mejor posibilidad

es que estemos los cuatro.

Si te ves segura con los 7, 7. Emilio.

Tú sabes mucho, que te he tenido al lado, vete para arriba.

Yo prefiero jugar por lo que he traído aquí.

Claro que sí. Lo que tú quieras hacer.

Tengo muchísimas ganas de ver a Emilio aquí.

Jugamos por 7000 euros, que comience la caza.

Y estate tranquila, por favor. Sí.

Cuanto más tranquilos, mejor lo hacemos.

Pregunta.

Tú eres jovencita, ¿no?

Bueno, tengo 25 años, creo que sí.

Eres muy jovencita, querida.

Te sonará muy de cerca...

No he sido mucho de videojuegos...

Eres más de estudiar.

Bueno, de leer, sí. Qué bien.

¿Tu respuesta?

He marcado la C. Donkey Kong.

Vamos a verlo.

¡Sí!

Año 1981.

Un año justo después

de que se pusiera el primer videoclub en Barcelona.

Exacto.

Cuatro de llegar. Estudiante.

También acierta y avanza.

¿Mario no surgió de Donkey Kong?

Bueno, en realidad sí.

Donkey Kong eran las maquinitas, yo la que conozco.

Era una naranjita que abrías así,

entonces iba saltando un señor.

Bastante deforme.

Así unos barriles que tiraba. Donkey Kong.

Pero luego Mario dijeron: "Aquí tenemos un fontanero bueno".

Era el otro que me sonaba.

Exacto. Venga, pregunta.

Emma.

He marcado río. Vale.

Desierto sé que no puede ser.

¿Por qué? Porque...

Porque no hay ningún desierto... Porque no.

Porque no.

Vale.

Y es correcto. Bravo, Emma.

Pasito que dan los 7000 euros y nos quedan tres.

Estudiante.

El río Rubicón. Sí.

Es bastante conocido en el episodio.

Iba a conquistar la Galia Cisalpina

y le separaba el río Rubicón.

Queda en el acerbo popular. ¿Conquistó la Galia?

Sí. Menos la aldea de Astérix y Obélix.

Exacto.

Esa no, tenía la poción mágica. Ya sabía yo...

que sé mucho de historia. Venga 7000 euros a tres de Casa.

¿Qué has marcado? He marcado la B.

Cibeles. Cibeles.

Ha sido un poco al azar.

Vale. Venga, vamos a por ello.

Y es correcto. Emma, por favor.

Qué bien lo estás haciendo, chica.

Qué bien.

A dos de llegar a casa. Estudiante.

También acierta y también avanza. Misma distancia.

No has fallado con lo cual...

no te caza en la vida si sigues así.

De momento las mentes jóvenes pensamos igual.

Los demás somos viejos.

Pregunta.

Emma.

Me suena haberlo leído en el Bachillerato hígado.

Vale. Tampoco la tengo muy clara.

Es un dato que se te queda...

Es el azar de nuevo.

Bueno, no te creas... O la herradura, no sé.

O la herradura.

¿Es correcta?

¡Sí! Sí.

Y además es uno de los órganos más grandes.

Claro.

Y por eso también... Se lo comió con un poquito de...

Chianti.

7000 euros están a un solo paso de llegar a casa.

Estudiante.

Acierta también.

Sí, además el hígado se le regeneraba

cada vez que se lo iba comiendo el ave.

Así que el castigo no se acababa nunca.

Vamos a por ello, Emma, porque estás a un solo acierto.

De momento tu paso por aquí es impecable.

Pregunta.

No la sabía tampoco.

Llevas no sabiéndolas un rato... Y acertando.

Sí. He marcado la A, Duque. Pues venga.

Pedro Almodóvar Duque. Queda bien.

¿Qué es lo que ha marcado David?

Caballero.

A ver. O casa...

o avanza.

Tenemos otra oportunidad. Bien pensado, Emma, porque es así.

La respuesta correcta es...

Caballero.

Estudiante tiene razón, Estudiante avanza.

Y seguimos. A una pregunta.

Una fuerza poderosa

empujada por la diosa fortuna de tu herradura

ha movido la mano por las diferentes teclas.

Ibas apretar Alavés.

Alavés. ¿Y has apretado?

Zaragoza.

Pero ¿sabes por qué? No.

Hay una fuerza que te ha impulsado. La herradura.

De "herradur time power".

¿Qué ha marcado Estudiante?

¿Tú tienes mucha suerte en la vida?

Bueno, quizá trabajo.

Yo diría que sí, Emma.

Tres opciones, solo una correcta.

¿Es esta?

¡Sí, vamos!

Enhorabuena, Emma, porque te llevas 7000 euros a casa

y, por lo tanto, la Caza Final lo sumamos al bote.

Bravo. Gracias.

Hola, Emilio, buenas tardes. Cerramos equipo de momento

pletórico.

Tenemos dinero en el bote común, los tres en la Caza Final

y solo nos faltas tú.

Que, atención, inspector de Policía retirado.

Ajá. Piloto de helicóptero.

A ti te mola la acción, ¿no?

Bueno, no me he aburrido mucho, esa es la verdad.

¿Ahora pruebas emociones fuertes como "El cazador"?

Efectivamente. Pues vamos a por ello.

Te va a saber a poco.

Tenemos un minuto. No lo creo.

Venga, Emilio. Tu tiempo comienza ya.

Presidente de los EE. UU. interpretado por Daniel Day Lewis

en la peli de Spielberg.

Lincoln. Correcto.

Líneas claras de desgarro que aparecen

en la piel durante el embarazo.

Estrías. Correcto.

La película "Avatar" fue un fracaso en taquilla,

¿verdadero o falso? Falso.

Correcto. ¿Qué ciudad defendió María Pita

de los ataques de Sir Francis Drake?

Washington. A Coruña.

¿En qué deporte destacó el barcelonés Jordi Arrese?

Marcha. Tenis.

¿De qué folclórica es hija la cantante cuyo nombre es Isa P.?

Lola Flores. Isabel Pantoja.

Derecho de los docentes universitarios

a enseñar libres de una doctrina impuesta.

Filosofía.

Libertad de cátedra.

¿Qué categoría es inferior infantil o alevín?

Alevín. Correcto.

¿Cuántos goyas ha conseguido Jordi Mollà?

Uno. Ninguno.

Si te identificas con alguien, ¿sientes apatía o empatía?

Empatía. Correcto.

Ciudad en la que disfrutamos

de un espectáculo de luz y sonido en la Fuente Mágica.

Sevilla. No, Barcelona. Qué pena.

Estaba deseando que acertaras esta, pero lo que has conseguido

es superdigno.

5000 euros.

Estudiante.

Buenas tardes, Emilio. -Buenas tardes, mi admirado David.

Muchas gracias. -Te llevo siguiendo muchos años.

Bueno, no acepto que me hagas la pelota.

No cambiará el resultado.

Como decías tú y como decía Sun Tzu,

si te conoces bien a ti mismo y a tu enemigo,

agárrate que hay curvas.

Efectivamente. Decías que venías buscando adrenalina.

Sí.

Buen sitio. Por el mismo precio te subo la adrenalina, serotonina

y la bilirrubina. -Y la dopamina.

Todo salvo la moralina.

Venga.

Vamos con los 5000 euros que ha hecho Emilio en la Ronda.

Y vamos con las ofertas. Una por abajo.

4500 euros. Ou.

Cuidado. Por arriba.

35 000 euros.

Guau.

Multiplica por siete, ofertón...

35, 5 y 4500. Hablamos con el equipo.

Lucho.

Teniendo en cuenta tus antecedentes...

5000 está muy bien, ojo.

Pero yo iría alto.

Ahora sí. -Ahora sí.

Ahora que me he librado.

¿Qué quieres que te diga? Yo te veo capaz.

Emma, ¿tú qué le dices?

Él está a la altura de los 35 000

y nos ha animado a todos y yo creo que...

él puede. -Os hago caso.

Voy a tirar por los 35 000.

¿Sí? Sí.

Jugamos por 35 000 euros, que comience la caza.

Es porque les he hecho caso a ellos.

Primera pregunta. Vamos con 35 000 euros

y seis casillas para llegar a Casa.

Emilio.

Sí, yo también estoy flipando.

Hace tiempo que no estoy en Namibia...

y...

estoy lejos de la vida política de la zona...

Vamos, que la C.

O sea, no tengo ni idea.

Tú dices Benito Mussolini.

Nos jugamos 35 000 euros y la respuesta correcta es...

Adolf Hitler.

Presumo que sus padres eran unos cachondos.

Porque vamos...

35 000 euros que se quedan parados.

Te reconozco que la noticia me sonaba.

Me sonaba lo de Adolf Hitler. Sí, sí.

A mí sí me sonaba.

Me ha dejado... Ya, ya.

Vemos qué ha hecho Estudiante.

Perdemos la ventaja, cuidado, si acierta.

Sí lo hace. Acierta y avanza.

Justo leí la noticia y decía:

"Me llamo Adolf Hitler, pero soy buena gente".

Adolf Hitler Unona se llama... Claro...

Ostras. Vaya, vaya. En fin...

35 000 euros que siguen en juego

y nos quedan las mismas que antes, seis. Pregunta.

Emilio.

Me suena que fue en el Paseo de Rosales.

Pues venga. No.

Esperemos más. ¿Es correcta por 35 000 euros?

Recoletos.

Oy... Cuidado, Emilio.

Cuidado que los 35 000 euros se pueden marchar...

Se marchan. Lo siento.

Has sido cazado. 35 000 euros, Emilio.

Gracias por haberlo intentado. Un placer.

Lucho, José y Emma, bienvenidos a la Caza Final.

Enhorabuena, habéis llegado con una pasta,

que dividida entre tres da un número bonito.

¿Para qué quieres tu dinero?

Yo mitad para independizarme

y la otra mitad para mi casa.

Muy bien. José.

Yo hubo una época en la que tuve diversos problemas económicos

y hubo mucha gente que me ayudó.

Por lo menos hacer un detallito con ellos.

Y lógicamente llevar a mi hijo a Disney.

Al gran Axel. Si no sería imposible.

Muy bien.

Que tenga suerte papá. Ahí te lo dejo.

Emma.

Yo para realizar una estancia de investigación en el extranjero.

Seguramente en Alemania

y por ese motivo llevo dos años aprendiendo este idioma.

"Fantastisien". Ese es muy bueno, chicos.

Para cumplir vuestros sueños jugáis por 18 000 euros.

¿Preparados?

Que comience la Caza Final.

Tres casillas de ventaja.

Me gusta la concentración que tenéis

porque es fundamental.

Concentración y acertar

en los dos minutos que tenemos por delante.

Finalistas por 18 000 euros, vuestro tiempo comienza...

¡ya!

Arrastrar un vehículo a otro tirando de él.

Tirar. Remolcar.

¿Qué movimiento hippy y proanarquía explotó en 1976?

El rock. El punk.

Parentesco de Lorenzo Lamas con Angela Channing

en "Falcon Crest".

Nieto. Y es correcto.

¿Qué ciudad tiene más habitantes, Barcelona o Madrid?

Madrid. Correcto.

Cuando nos sobreponemos a las adversidades se dice

que hacemos de tripas... Corazón.

Correcto.

¿De qué ciudad guipuzcoana son naturales los donostiarras?

San Sebastián. Correcto.

Ciclista español que más Tours ganó.

Miguel Induráin. Correcto.

Isla balear en la que podemos bañarnos en su cala Macarelleta.

Menorca. Correcto.

Anglicismo con el que te pedirá tu hijo la contraseña del correo.

Password. Correcto.

Dos hindú con dos ojos en la frente, cuatro brazos

y piel azul grisácea.

Timbú. Shiva.

¿Qué actor protagonizó con Cyril Shepard "Luz de luna"?

Bruce Willis. Correcto.

¿Qué exitosa canción de Concha Velasco

cantó Marta Sánchez?

"Soy yo" "Chica yeyé".

¿Qué término sugiere la RAE en lugar de "link".

Enlace. Correcto.

¿Qué número ordinal da nombre

a los que se incorporaban al servicio militar?

Quintos. Correcto.

¿Qué actor interpreta "Ojo de Halcón"

en "El último mohicano" de 1992?

Bruce Willis. Daniel Day Lewis.

¿En qué país se celebra la carrera del Palio de Siena?

En Italia. Correcto.

¿A qué ciudad gallega nos desplazaremos

para visitar el parque de Carlo Magno?

Vigo. Santiago de Compostela.

Diosa romana identificada con Afrodita

y segundo planeta más próximo al Sol.

Venus. Correcto.

Clinton bailó el "Aserejé" de las Kétchup en campaña.

¿Verdadero o falso?

Verdadero. Falso.

¿Qué especialidad médica estudió el futbolista Hugo Sánchez?

Dentista. Correcto.

¿Qué estrecho separa Noruega de Dinamarca?

Bering. No.

No, Skagerrak.

¿De qué estaba cubierto el valle del villancico del Tamborilero?

Nieve. Correcto.

¿En qué ciudad estamos si vamos al Teatro Arriaga?

España. Bilbao.

¿En qué país nació Cristiano Ronaldo?

No dio tiempo ya, Chicos.

La de Marta Sánchez la sabía.

¿Qué pasó, José? No, había algunas que...

Alguna más que sabías, ¿no?

Se adelantó Lucho igual.

No pasa nada, esto es el juego.

De verdad.

Jugáis por una cantidad para los tres.

Vamos a ver con los rebotes. La distancia está muy bien.

17 casillas.

Estudiante.

Bueno, la noche va bien, pero un triplete de concursantes

es algo irresistible para mí.

Vaya, encima con coñitas. Qué mala leche tiene.

Vamos a por ello.

18 000 euros en juego. 17 casillas

y dos minutos por delante. Y tu tiempo, Cazador, comienza...

¡ya!

Cantante americana que triunfó en 2014 con su hit Anaconda.

Lady Gaga. ¡Paramos!

Minaj. -Dilo tú.

Che, che, che, che.

Che, che, che.

Lucho, te adelantas, querido.

Tienes un equipo al que consultar.

Nicki Minaj.

Es correcto.

Avanzáis una casilla más, a 18.

Cuidado.

Muy buen rebote, chicos.

Minuto cincuenta y cinco.

18 casilla y tu tiempo continúa ya.

Movimiento que luchaba por conseguir el voto femenino.

Sufragismo. Correcto.

Unidad de élite de la Policía creada en los 70

para operaciones especiales.

Los GEOS. Correcto.

¿Qué herramienta es una segueta? Una sierra.

Correcto.

¿De qué pintora gallera son las obras "Antro de fósiles"

y "Tierra y excrementos"? Maruja Mayo.

Correcto. ¿En qué parte del cuerpo encontramos el estribo,

yunque y martillo? En el oído.

Correcto.

Director aragonés autor del clásico

Viridiana. Buñuel.

Correcto. Nombre que es conocido el barrio Parnaso de Madrid.

Barrio de Las Letras.

Correcto.

¿De qué edición de Operación Triunfo es "Mi música es tu voz"?

De la primera. Correcto.

¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso pisiforme?

En la rodilla. ¡Paramos!

No es correcto.

Lucho, estudias Medicina, macho.

Se encuentra en la mano, en concreto, en el carpo.

¡Y es correcto! Retrocede una casilla. Bravo, Lucho.

¡Bravo, Lucho!

11 casillas de distancia y minuto doce.

Venga, David, déjanos, tío.

Tu tiempo continúa ya.

Cantante y guitarrista que en los 90 triunfó

con "Ill gonna go my way". Lenny Kravitz.

¿En el norte de qué isla está el Sultanato de Brunei?

De Borneo. Correcto.

Actriz que se dio a conocer por Peggy Olson en "Mad Men.

Elizabeth Moss. Correcto.

Primera mujer presidenta de Chile. Michelle Bachelet.

Correcto.

¿En qué siglo transcurrió el período histórico

Década Ominosa? Siglo XIX.

Correcto.

¿A qué elemento sustituye una cariátide

en el arte griego? A la columna.

Correcto.

¿Qué bailarina nacida en 1878 en San Francisco

revolución la danza?

Isadora Duncan. Correcto.

Provincia a la que pertenece Solans de Cabras

conocido por su agua. Cuenca.

Correcto.

En mitología griega, ¿quién era la diosa de la caza,

bosques y animales? Artemisa.

Correcto.

Ciudad sobre el que se alza

el acueducto de los Ferreres, Puente del Diablo.

Nueva York. ¡Paramos!

Tarragona.

Tarragona.

Tarragona. ¡Y es correcto!

Retrocede una casilla.

(Aplausos)

22 segundos, tres casillas de distancia.

Cazador, tu tiempo continúa ya.

Nombre del peinado con volumen homónimo

del lugar donde viven las abejas. Colmena.

Correcto. Conjunto de reglas y avisos que se dan para la caza.

Cinegética. Correcto.

¿En qué ciudad argentina nació la actriz de teatro Lola Membrives?

Buenos Aires. Correcto.

Enhorabuena, Cazador. A seis segundos, chicos.

Bien los rebotes, Lucho. Bien luchado.

Bien peleado. Habéis estado fenomenal.

La primera distancia es verdad que no fue demasiado larga.

Un poquito más de coordinación, pero lo habéis hecho bien.

Gracias por vernos. Hasta el próximo programa.

(Aplausos)