El cazador de cerebros - La ciencia bajo nuestros pies

"Según Julio Verne,

en 1864, el profesor Otto Lidenbrock encontraba un viejo pergamino

en el que se aseguraba que existía un punto

por el que se podía entrar al centro de la Tierra.

Había que ir a Islandia.

Y también había que estar preparado.

Tranquilos, que para hacer el viaje de hoy,

no hace falta ser geólogo ni tampoco ir a Islandia.

Basta con un simple cambio de perspectiva

para encontrar todo un mundo inexplorado."

"Si estás viendo esto, es que eres una mente inquieta.

Ya somos dos.

Me llamo Pere Estupinyà y quiero investigar

cómo la ciencia intenta solucionar problemas globales,

explicarnos cómo funciona el mundo y hacernos más felices.

Y, para ello, busco cerebros que estén en la mismísima frontera

del conocimiento para que nos cuenten lo que saben.

Bienvenidos."

El suelo, lo que pisas. ¿Por qué no?

Tenemos un mundo alucinante bajo nuestros pies.

Cuevas, fósiles, minerales, agricultura, terremotos,

una biodiversidad sorprendente...

Y ya si vamos hacia el centro de la Tierra,

¿cómo no hemos dedicado antes un capítulo a la geología?

¿A la edafología?

Y ya os anticipo que repetiremos,

porque fue imposible encajar todo lo que aprendimos.

Si es que es tan bonito explorar lo desconocido...

"Hoy vamos a pisar, cavar, plantar, desenterrar

y, sobre todo, explorar, pero empecemos por el principio,

por esta fina capa de tierra y vida que llamamos suelo.

Para ello, me voy al mejor sitio posible:

el laboratorio agroambiental de Aragón,

donde tienen, y es la primera vez que visito,

un equipadísimo laboratorio de suelos."

Es muy laboratorio de química, en realidad.

Sí, hay una parte química, pero el laboratorio de suelos

tiene también una parte de determinaciones físicas.

"Nuestro guía por este universo es Jesús Betrán,

uno de los mayores expertos de Europa en edafología,

la rama científica que se dedica al estudio del suelo.

Y para los edafólogos, el suelo es algo muy específico

y aromático."

Esto es el suelo.

Desprende el característico olor a tierra húmeda

que percibimos al pasear por el campo.

Tiene que ver con una bacteria que es ubicua,

que está en el suelo, "mycobacterium vaccae".

Cuando tú percibes este olor,

la bacteria flota en el ambiente y tú estás percibiendo eso

y genera una sensación de bienestar que era conocida,

pero no se conocía el motivo.

El motivo es la micobacteria.

Pero ¿qué entendéis como suelo?

Porque, al final, la gente que no está familiarizada

piensa que es lo que pisamos,

pero decís: "No, en Marte no hay suelo".

A ver, el suelo es una capa de 1 m o 1,5 m,

a veces unos centímetros, a veces unos milímetros,

depende de cómo es la región... Sí.

...y de lo pobre que sea.

Si quieres, te hago un símil con una manzana.

Si la manzana es la Tierra... Sí.

La Tierra tiene 6300 km de radio.

En la superficie,

podríamos cortar una capa

que puede tener un metro...

Claro. Esta capa delgadita es el suelo.

En esta delgada capa, es el único lugar donde interaccionan

el ciclo del agua, el ciclo de la materia orgánica,

el ciclo del nitrógeno...

Todos interaccionan aquí. Guau.

Eso ha dado

una combinación de características especial

que hace que allí sea posible la vida vegetal.

Pero es que hablamos en los medios más del suelo de Marte

que el de la propia Tierra. Sí.

Eso ocurre porque ha habido una desvinculación

de la población en general de la producción primaria.

Acudimos al supermercado y compramos un melón

o compramos una alcachofa,

pero nadie es consciente de que eso ha salido del suelo,

que es un recurso necesario para la agricultura

y, por tanto, para la comida.

Y es un recurso limitado y no renovable.

No podemos formar suelo ahí donde se pierde.

"El suelo se forma a partir de la descomposición de la roca

por la acción del clima y de los organismos que viven en él.

Pero es un proceso muy lento.

Se calcula que son necesarios 1000 años

para que se formen apenas dos o tres centímetros.

Sin embargo,

el suelo se puede perder más rápidamente.

Las actividades humanas como el arado,

el sellado con asfalto y la contaminación

son fuente principal de su degradación.

Según estadísticas de la FAO, cada cinco segundos,

nuestro planeta pierde una cantidad de suelo cultivable

equivalente a un campo de fútbol.

A este ritmo, en 2050, el planeta habrá perdido

tanto espacio cultivable como la superficie de Irán.

Si nos importa la biodiversidad sobre la tierra

y lo que comemos, debemos prestar atención al suelo."

"En el laboratorio,

se analiza el suelo para asesorar a los agricultores,

porque el tipo de suelo en el que se cultiva,

influye, entre otras cosas, en el sabor de los alimentos.

Nos acercamos a Torres de Berrellén para conocer a Jesús Causapé,

un geólogo que,

a partir de unas semillas encontradas en un granero,

y la ciencia, claro, consiguió recuperar

una variedad de melones muy peculiar que casi había desaparecido."

No es lo mismo el melón de Torres cultivado en Torres de Berrellén

que el melón de Torres cultivado en otro sitio.

O sea, que este suelo tiene algo

que hace que este melón en sí

sea más sabroso, sea más grande...

Correcto.

Nosotros hemos sometido los melones

de los diferentes huertos colaboradores

a catas profesionalizadas...

(ASIENTE) ...y los hemos relacionado

con parámetros fisicoquímicos,

tanto de los suelos donde se cultivan

como de las aguas de riego con las que se riegan.

¿Y qué tiene en cuanto a sales o retención de agua?

¿Qué hace que este suelo sea especial?

Pues en concreto este suelo de Torres son suelos limoarcillosos.

Tienen una capacidad de retención de agua muy alta.

Es lo mismo que las denominaciones de origen de vinos

o el melocotón de tal sitio

o el espárrago de otro,

que no es solo el espárrago, es la zona, el suelo.

Sí, es de donde se alimenta la planta,

de donde coge los nutrientes,

la que tiene que tener las características particulares

para cada producto...

Todo tiene su importancia,

pero la geología y los suelos en sí son clave.

"En este caso, durante miles de años,

el río Ebro fue depositando en estas tierras

las arcillas y los limos que dan sus características

a los melones de Torres de Berrellén.

Pero el suelo no es solo fundamental para la producción de alimentos,

también lo es ambientalmente."

El suelo nos protege de contaminación,

de riadas, de avenidas de agua,

es capaz de retener eso y retardarlo,

protege nuestras aguas de bebida, porque es un filtrante estupendo,

mantiene la biodiversidad...

Qué interesante.

Es que es un micromundo desconocido.

Bueno, como tantos otros que hay, pero es fascinante.

Sí, porque queda como escondido de nosotros.

Queda bajo la superficie.

Miras el suelo desde arriba.

Incluso el agricultor lo mira desde arriba muchas veces.

Pero hay que mirarlo en vertical, en profundidad.

"Pues hagámosle caso a Jesús y aventurémonos a las profundidades.

Y es que dentro de la Tierra hay vida intraterrestre,

no los intraterrestres en los que creía Verne,

de setas y lagartos gigantes,

pero sí una biodiversidad de hongos y todo tipo de seres

mayor de la que imaginamos.

En las entrañas de la Tierra, también trabajan geólogos intrépidos

que bajan por cuevas que te disparan la adrenalina.

Estos científicos no buscan solo aventuras,

también intentan descubrir pistas ocultas

que, por ejemplo, les ayuden a predecir terremotos.

Si sabes dónde escarbar, también puedes encontrar

huellas del pasado y viajar a la era mesozoica,

como hicieron unos paleontólogos en Cuenca

que excavaron toneladas de tierra

y descubrieron un verdadero manantial de dinosaurios.

Pero el suelo es más que el lugar

donde se ocultan los fósiles de dinosaurios,

las características del suelo sobre el que se muere un organismo,

son la clave para que sus restos se preserven o no en forma de fósil.

Voy con el paleontólogo Francisco Ortega

al yacimiento de Las Hoyas a buscar dinosaurios del Cretácico."

A simple vista, me parece lo mismo esto

que los kilómetros por los que hemos venido.

Es igual. El bosque no distingue... Pero está lleno de fósiles.

Esta parte, sí,

porque la roca

sobre la que está establecido el bosque en esta parte,

no es la misma roca sobre la que se establece

un poco más allá.

¿Estas son las piedras especiales en las que encontráis los fósiles?

Sí, como están por todos lados, no las llamaría especiales.

Estas son las rocas que constituyen el sedimento

que se depositó en un lago hace 130 millones de años

y que contiene todos estos restos fósiles

que vamos encontrando.

Esta es una de las zonas típicas de explotación del yacimiento.

Sí. Una vez has quitado

la roca que está alterada y has encontrado roca que está dura,

lo que encuentras son unas calizas laminadas,

como esas que tienes en la base de la salina.

Pues en esas calizas laminadas que tienes ahí,

es donde aparecen los fósiles del yacimiento.

Fíjate...

He traído algunos ejemplos para que veas el aspecto que tienen.

Guau. Es genial.

Son tres ejemplos muy típicos de fósiles muy habituales,

aparecen por cientos. ¿Sí?

Esto es un insecto.

Es muy especial encontrar insectos de hace 130 millones de años.

Esto es un pez acorazado que mantiene toda su estructura.

Mantiene todas las escamas en su posición,

la columna vertebral...

Y esto es un pez moma,

un pez moderno en el que incluso tienes

todo el contorno corporal casi dibujado.

¿Que este pez se quede fosilizado depende de la roca?

Depende del proceso de formación de la roca.

(ASIENTE) El pez se ha incorporado,

junto con otros elementos, a un sedimento

y ese sedimento se transforma en la roca.

Esa es la magia de este yacimiento.

Su proceso de fosilización es muy especial.

"¿Cómo se forma un fósil?

A los pocos meses de morir,

lo único que quedará de este dinosaurio serán sus huesos.

Quizá por algún movimiento de tierras,

estos huesos pueden quedar cubiertos de sedimentos

antes de descomponerse.

Los sedimentos se transformarán en roca

y, a través de sus poros y fisuras,

el agua llegará hasta los restos del dinosaurio.

En ese momento, los huesos comenzarán a disolverse

y a ser reemplazados por los minerales que trae el agua

hasta que todo su esqueleto se convierta en piedra.

Pero el humedal que era el yacimiento de Las Hoyas

hace 130 millones de años contaba con un aliado

para lograr fósiles de una calidad casi fotográfica.

Al morir en una charca,

los cadáveres quedaban envueltos por un biofilm bacteriano muy espeso

que actuaba como una jaula orgánica protectora.

De ahí que se conserven fósiles con esta gran fidelidad."

Todo lo que se obtiene de este yacimiento

se obtiene de una forma muy particular.

Tenemos que romperlo.

Abre esta. ¿Quieres intentarlo?

Necesitas cierta técnica, pero a lo mejor cuela.

¿Por aquí, por ejemplo? Sí, búscate un plano.

Tienes que intentar repetir el golpe en el mismo lugar.

(RÍE) ¿Te estás cachondeando?

No, no, no, en absoluto.

Sigue.

Mira, ya has conseguido una superficie.

Y creo reconocer en tu superficie algo ahí.

Uy, sí.

Tienes otro pequeño resto.

(RÍE) Esta es la dinámica del yacimiento.

Qué fuerte.

¿Este lo he encontrado yo? Sí.

Os prometo que no estaba preparado.

Fue la primera piedra al azar que cogimos.

¡Encontré un fósil!

Francisco me dijo que de estos hay infinitos

y que ni los guardan.

De hecho, oyendo el crujido al caminar,

seguro que estábamos pisando algunos fósiles.

A mí me daba reparo, y es que, en realidad,

casi piso algo mucho más sorprendente.

En este yacimiento, tenemos huesos, pueden no ser muy abundantes,

contexto con mucha precisión y, en algunos casos,

como esto que tenemos aquí delante, huellas de dinosaurios.

¡Ostras!

Te he traído hasta aquí

porque estamos al final de un paseo...

(RÍE) ¿Esto son huellas de dinosaurio?

Sí. Mira, aquí tienes una, dos, tres, cuatro...

Justo detrás de ti... ¡No me fastidies!

Aquí, un dinosaurio carnívoro,

grande, de unos cinco o seis metros,

caminó por una zona embarrada hace unos 130 millones de años.

¿Esta pisada cómo se preserva?

Al estar embarrado, el animal pisa

y genera una compactación del sedimento.

Sí. El sedimento que viene después

no es igual que el que constituye la base.

Se genera una diferencia entre los materiales

que constituyen la pisada

que en la fosilización hace que no sea iguales.

Y eso genera una discontinuidad que nos permite ahora reconocer

el momento en que compactó el dinosaurio

y nos ha permitido eliminar

lo que ocurrió después... ¡Qué fuerte!

Entonces sabemos que esto, donde estamos tú y yo ahora...

sí. ...130 millones de años antes

había un dinosaurio, un carnívoro que puede ser

semejante a un "concavenator".

"A pocos metros de estas huellas,

Francisco y unos compañeros descubrieron en 2003

el tesoro del yacimiento:

el 'Concavenator corcovatus' o cazador de Cuenca jorobado.

Es el esqueleto de dinosaurio carnívoro

más completo que se ha encontrado en la península ibérica,

y sus restos están tan bien preservados

que permiten ver cuál fue su última cena.

Seguimos el viaje en el tiempo

y Francisco me lleva a otro yacimiento, Lo Hueco.

Está a pocos kilómetros,

pero tiene dinosaurios de otra época:

el Cretácico superior,

unos 50 millones de años más reciente.

Pero, un momento, ¿esta no es la línea del AVE?"

¿Por qué me traes aquí?

Te traigo aquí porque estamos en el trazado del AVE Madrid-Levante

y en el 2007, cuando se construyó,

las máquinas excavadoras empezaron a encontrarse

unos pocos huesos de dinosaurios y, a medida que avanzaban,

acabó convirtiéndose en un mar de dinosaurios.

Estaban trabajando en unos niveles

que se sedimentaron hace unos 75 millones de años

y se habían encontrado con dos episodios catastróficos

que habían acumulado una cantidad enorme de barro

y de restos de dinosaurios muy grandes.

O sea, teníamos una cúmulo enorme de restos de dinosaurios saurópodos,

de dinosaurios terópodos,

de cocodrilos

y de tortugas, sobre todo.

Y esos dos episodios los habían acumulado ahí.

Se extrajeron todos los restos de fósiles que había ahí

y constituyen en este momento

la colección de restos de dinosaurios del Cretácico superior europeo

más abundante que existe en un único lugar.

"Lo más increíble es que en las colinas de los alrededores,

no hay fósiles.

Solo se encontraron en este punto.

Probablemente porque grandes inundaciones

arrastraron todos los restos hasta allí.

Pero ¿dónde habrán acabado

todos estos fósiles que pararon el AVE?"

Guau. ¿Qué te parece?

"Para que os hagáis una idea, en Lo Hueco encontraron

la cantidad de fósiles equivalente a 100 excavaciones normales.

Muchos siguen pendientes de estudio,

así que tienen trabajo para unos cuantos años."

"Ya es hora de meternos bajo tierra, pero de verdad.

Se ve que España, por temas geológicos

y de deshielo de glaciares en el pasado,

tiene unas de las cuevas más profundas del mundo

y que son un paraíso para los espeleólogos.

Aunque la cueva a la que me invitaron es única."

Nos han dicho que hay menos oxígeno de lo habitual

y que hay unos gases radioactivos

que vienen del interior de la Tierra.

No sé.

"Raúl es de esos científicos que no pueden vivir sin aventura.

Acaba de recuperarse de una operación,

pero ya quiere llevarme a una cueva en la sima del Vapor.

Él piensa que, dentro de la cueva, conectada a una falla geológica,

puede encontrar pistas

que le ayuden a predecir terremotos."

Vamos a entrar en una cueva que, principalmente,

está determinada por lo que es...

Ten cuidado en esta zona. Sí.

...la falla de Alhama de Murcia

y que se ha formado... Ostras, ¿aquí?

...en esta parte de aquí.

Es una cueva especial

porque se ha formado de abajo hacia arriba,

que tiene que ver con el agua que ha corrido

alrededor de la falla de Alhama de Murcia.

Todos los fluidos y gases de corrosión

que han subido hacia arriba son lo que la ha formado.

Qué fuerte. Y está bastante caliente, ¿no?

Vamos a estar aproximadamente a 34 grados,

una temperatura bastante constante. ¿Y de dónde sale ese calor?

Ese calor sale de todos los gases calientes

que salen de la parte de abajo de la falla.

Esta cueva tengo que decirte que es única en el mundo,

porque tenemos los valores de la cueva más radioactiva de España

y de las más radioactivas del mundo.

Pero no te preocupes, ya sabes que con la radioactividad

tienes que hacer dos cosas...

Estar poco rato. Y a distancia.

Aquí, para estar a distancia,

tendríamos que ver cuál es la fuente de la radioactividad,

y aquí es donde viene lo mágico. La investigación que hacéis.

Esta cueva no tiene uranio, pero, sin embargo, tiene radón.

Ah, el radón... Exacto.

Pero no hay la fuente del radón,

porque la fuente del radón es la falla.

Y estos tubos son los que llegan al fondo

y succionáis aire, gases. Correcto.

Al principio, no sabíamos que era radioactiva.

Si no teníamos uranio,

no teníamos por qué pensar que podía haber radón.

Cuando medimos las cantidades de radón,

el tiempo que estamos dentro tuvimos que acortarlo bastante.

Los modelos que trabajamos nos dicen

que no estemos más de nueve horas al año.

¿Para que no os afecte a vosotros? Correcto.

Para que la probabilidad de desarrollar

un cáncer de pulmón...

Tendremos que grabar rápido.

Vale. Ahora, aquí, hinco la rodilla.

Notaremos calentito, es como entrar en una sauna.

Bueno, es que sube aire caliente.

"Raúl quiere que me meta

por este agujero de 80 m de profundidad."

Pero ¡esto es muy estrecho!

"100 % de humedad, poco oxígeno y, para colmo, con radioactividad.

Para, que esto hay que pensárselo muy bien."

La cueva de Raúl no solo es interesante para los geólogos.

Bajo tierra, hay más vida de la que imaginamos.

Os comento algunos datos

que descubrimos preparando este capítulo.

La masa de todos los seres que viven bajo tierra

es 325 veces más pesada que la de todos los humanos juntos.

El espacio que ocupan los microorganismos bajo tierra

y bajo el fondo marino

es casi el doble del volumen de todos los océanos del planeta.

Se calcula que el 70 % de las bacterias

viven enterradas en la corteza terrestre.

Llegados a este punto, toca hacer un safari subterráneo.

"Mientras sigo pensando si me meto en este amenazante agujero,

mejor me monto en ascensor

y hago un pequeño safari subterráneo con el microbiólogo Felipe Gómez."

¿Cuál es el primer tipo de vida que hay?

En esa primera parada,

nos encontramos el suelo de la superficie.

Lo que llamamos comúnmente "suelo".

Empecemos por los microorganismos.

Fundamentalmente son hongos,

que establecen una relación simbiótica con las raíces.

Es lo que llamamos las "micorrizas", una especie de red

que ayuda a las raíces a coger tanto los elementos como el agua.

Aparte, encontramos también una serie de animales

como los topos, gusanos, artrópodos,

que todo ello es un ecosistema muy complejo

que desarrollan el suelo.

Van disgregando esa roca

y lo van adaptando, desmenuzando,

para que pueda existir esa vida de superficie

que conocemos como plantas, bosques y demás.

¿Cuál es la siguiente parada? En la segunda parada,

ya nos vamos a varios centenares de metros

y nos encontramos ya un ecosistema

que procede de la alteración de esa roca.

Ocurre porque se producen fracturas.

Esto es debido a las placas tectónicas de la tierra

y, por esa rotura, se produce la entrada,

se vislumbra una presencia de agua

y ahí estamos hablando de bacterias, arqueobacterias...

Son metabolismos que se basan en la quimiolitotrofía

para ganar su energía y desarrollar su materia orgánica.

"Lito" quiere decir "piedra"

y "trofía", "comer".

O sea, que estas bacterias se alimentan de las rocas.

Sigamos bajando en el subsuelo. ¿Cuál es la siguiente parada?

Nos hemos encontrado en una mina de Sudáfrica

nemátodos, unos gusanitos pequeñitos, de milímetros,

que se desarrollan comiendo las bacterias de la zona.

Lo llamativo es que, debido a ese gradiente geotérmico,

que es que a medida que bajamos vemos un aumento de la temperatura,

ellos se han adaptado a vivir a alta temperatura.

Tenemos otro ejemplo.

En Georgia, por ejemplo, hablamos de 2 km de profundidad,

hemos encontrado unos colémbolos,

que son unos artrópodos, una especie de insectos

que, debido a la ausencia de luz a esas profundidades,

se han desarrollado, pero sin ojos.

No tienen ojos

porque no necesitan receptáculos para detectar la luz.

Bueno, bajemos ya al sótano,

a lo más profundo donde haya vida.

Ahí estamos hablando de varios kilómetros de profundidad.

Por ejemplo, el límite se tiene, más o menos, en los 5 km,

pero varía mucho dependiendo de la zona.

Ese límite de la vida se produce

porque ya no hay una alteración de la roca madre.

¿Y cuál es la vida más profunda que habéis encontrado?

¿O que se ha encontrado? La más profunda son bacterias.

Encontramos a varios kilómetros de profundidad

algunas bacterias que están presentes ahí

desde hace varios miles de años.

Las famosas bacterias "zombis".

Y estas bacterias han ido desarrollándose muy despacito

por ese metabolismo en base a compuestos inorgánicos,

que es muy lento,

pero que están vivas desde ese entonces.

Se conocen como bacterias "zombis".

Yo flipo con las bacterias "zombis" que comen piedras. (RÍE)

Y es que los seres vivos tienen una capacidad asombrosa

de adaptarse a casi cualquier espacio que podamos imaginar.

El propio Felipe me contaba que, en 2019,

viajó a una zona volcánica de Etiopía

que tiene unas condiciones extremas de alta temperatura,

aridez, contenido de sales, metales...

O sea, un lugar completamente inapropiado para la vida.

Y encontró allí unas bacterias extremófilas muy raras

de unos pocos nanómetros.

Si pudiéramos seguir bajando,

¿qué más nos encontraríamos allí abajo?

Y habiendo tanta vida extrema en el subsuelo y tan diversa,

¿el propio origen de la vida podría haber sido en el subsuelo,

donde se está más protegido de las inclemencias exteriores?

Sí. Sobre eso hay una gran discusión.

El origen de la vida.

¿Pudo haber uno? ¿Pudo haber varios?

¿Pudo haber varios que evolucionaron hacia un único ecosistema?

¿Esos microorganismos se originaron en el subsuelo

y han ido desarrollándose?

¿O en un determinado momento han venido de la superficie

y posteriormente han ido evolucionando

hacia sus metabolismos para desarrollarse en profundidad?

Desde el punto de vista filosófico, sí que sería posible

que hubiera una biosfera completamente aislada

y que fuera distinta a lo que conocemos en superficie.

Existen muchas preguntas por resolver y por contestar

en este proceso de investigación de ese viaje hacia el subsuelo.

"Bueno, ha llegado la hora de mojarse.

O, en mi caso, meterme en el agujero."

Y me dices que me arrodille primero...

Sí. ¡Ostras!

Ahora, este pie de aquí, el derecho...

Sí. Lo subes hacia arriba y hacia atrás.

Eso es. ¿Esta es la parte difícil?

Sí. Ah.

Pero esto es...

Estás entrando en una falla activa con capacidad de disparar terremotos.

Es más complicado de lo que parece.

Muy bien.

¡Uf!

Sí que se nota el calor, ¿eh? Claro.

Yo nunca he estado en un sitio así.

Es que aquí muy poca gente ha estado.

No sé si observas que la forma que tienen

son como pequeñas cúpulas. Sí.

Eso es por la subida de todos los fluidos hidrotermales,

que están subiendo hacia arriba

y provoca una disolución formando estas formas redondeadas.

Aquí no hay estalactitas, no hay goteo de arriba a abajo.

Seguimos el camino de la tubería,

que es la que nos va a llevar a la zona más profunda.

¡Uf!

Sí.

Lo que más me ha sorprendido es el calor.

Temperatura constante.

Ya puede variar fuera que aquí no varía ni 0,01 grados.

Y ahora no sé si te das cuenta de que estamos en el ventilador.

Hace un calor...

Pero aquí el punto donde se contamina con oxígeno...

¿Por aquí? Eso es.

Por aquí dentro.

Es el punto que nos permite a nosotros estar

"tan agradablemente"

conversando

sobre unas cuevas

que se forman en las fallas que disparan terremotos.

Vivimos en una época en que somos capaces de detectar

materia oscura, hacer fotos a un agujero negro,

de tener las partículas más pequeñas.

Y los terremotos son trocitos de masa unidos con un muelle

y los movemos.

Y genera un sistema tan complejo,

que tiene más libertad que un sistema meteorológico.

No hay manera de predecirlos. No.

Tenemos que meternos en estas cuevas tan penosas,

radioactivas, de alta temperatura,

para dejar aparatos para recopilar información,

porque lo que hacemos es medir datos y datos y datos

para poder establecer nuevos modelos de disparo de terremoto.

Ah, OK.

Vale, o sea, correlaciones, patrones...

Exacto.

...que te indiquen que hay un movimiento de tierra

que dará lugar a un terremoto. Exacto.

La pregunta es: ¿hay precursores sísmicos?

Qué fuerte... Al principio decíamos que sí

y que los íbamos a medir, pero no se había demostrado.

Porque si se conociese algún precursor,

iríamos a por él.

Esto debe de ser un reto de la sismología,

la geología,

ser capaces de tener pistas de anticipar un terremoto.

Quizás en España no tanto,

pero en otros lados se evitarían muchas desgracias.

Bueno, vamos saliendo.

La temperatura se soporta, pero lo del radón me... (RÍE)

Es invisible. Claro.

Piensa que el radón se va a convertir en polonio,

y se va a convertir dentro de tus pulmones.

Joder... Va, vamos.

Son tres días y medio la vida media del radón 222.

(GIME)

¡Buah! (RÍE)

Raúl, ya estoy.

Qué pasada.

Eh, flipante.

O sea, me encanta.

Decidimos dedicar un capítulo al suelo, a la geología,

porque es un tema curioso, no lo habíamos tratado antes...

Qué pasada.

Acabamos de descubrir un mundo nuevo

que por lo menos yo no conocía.

Y eso casi es mejor, porque es como rascar donde no pica.

Si nos pica, nos rascamos,

pero si rascamos donde no nos pica, nos genera más picor.

En el conocimiento pasa igual.

Tras lo que hemos visto, seguro que todos queremos saber más.