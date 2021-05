Documentos TV

2:15 “Kalipay” es el sueño hecho realidad de Anna Balcells. Una empresaria de éxito, de padre barcelonés, que se apartó de la comodidad occidental, para combatir la explotación de menores en Filipinas. Las escasas cifras que ofrece el gobierno arrojan datos escalofriantes. Un millón y medio de menores viven en las calles y sesenta mil son agredidos sexualmente. “La gran mayoría los han sufrido”, admite Anna. Los abusos se producen en gran proporción dentro del ámbito familiar. Agresiones sexuales normalizadas en una sociedad, que perpetúa estas prácticas de generación en generación. “Para mí, lo peor que he pasado en todo lo que he hecho con Kalipay fue ver a una niña de ocho meses violada. Y los psicólogos dicen, que nunca se va a recuperar”, explica Anna en su español no materno.