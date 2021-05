Conexión vintage - La Trilogía Alí - Frazer. Tres combates del siglo

En esta nueva entrega de Conexión Vintage, recordamos los tres combates entre Muhammad Alí y Joe Frazier, dos de los mejores boxeadores de los pesos pesados, de todos los tiempos. Dos campeones olímpicos, Alí en Roma 60 y Frazier en Tokio 64. Dos campeones del mundo que el 5 de marzo de 1971, hace ahora 50 años, llegaron al Madison Square Garden de Nueva York y paralizaron el mundo.



Alí había sido desposeído de su título por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Nunca había sido derrotado, pero tres años después no sabía en qué forma estaría para enfrentarse a Joe "smokin" Frazier. Frazier era el campeón, pero siempre tenía tras él la sombra de Alí. Hasta que no lo derrotara no podría decir de verdad que era el mejor de todos los tiempos.



Aquel primer combate fue llamado "The Figth" El combate del siglo. Esa noche, todo el mundo estaba en el Madison. Hasta Frank Sinatra, acreditado como fotógrafo de la revista Life, porque no pudo encontrar una entrada. Un reportaje por cierto, que hizo el escritor Normal Mailer



Recordamos en este vintage las tres peleas que sostuvieron a lo largo de su carrera, estos tres púgiles. Y nos acompañan los tres mejores comentaristas de la historia. Jaime Ugarte, Jorge Lera y el boxeador Manel "El Tigre Berdonce".