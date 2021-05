Comando actualidad - Vaya tela

Aquí está la imagen de la crisis de la moda nupcial.

Recoge el 22 de septiembre de 2020.

Eso es lo que pensaba ella.

Has cogido dos centímetros.

¿Has tenido que retrasar mucho la boda?

Pues, esta es la tercera fecha.

Tres modistas y una planchadora.

A ver si podemos salir a flote.

Somos un equipo, pero ellas están en ERTE.

Entonces, ahora solo estoy yo.

-Ya. -Qué guapa, Sandra.

Desfilar cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero

la producción de las prendas, cuesta mucho dinero la escenografía.

Volveremos con más ganas.

La pandemia ha dado un vuelco a nuestro armario

y ha cambiado el comercio textil.

Nos vemos obligadas a cerrar porque es insostenible.

Días de nada. Días de nada.

Otro día de 29.

¿Te da para pagar el alquiler?

No me da para pagarlo.

En marzo, cuando tuvimos que cerrar,

toda esa ropa de verano no se ha podido vender.

En liquidación la gente se anima porque son prendas muy baratas

de buena calidad.

El comercio tradicional se puede subir a esta ola.

De hecho, hay muchísimas tiendas multimarcas

que venden "online".

Con más tiempo en casa y menos celebraciones,

el chándal y la ropa interior se han convertido en un refugio.

Siempre decimos que la ropa interior produce ese efecto de subidón.

Cuando te sientes bien por dentro, se nota por fuera.

Estos pijamas se están vendiendo ahora mismo

como rosquillas. Sí.

Hemos vendido muchas zapatillas de casa.

Comprábamos los modelos de 100 en 100, incluso más.

"Vaya tela", en "Comando actualidad".

El precio medio de un traje de boda 1.000, 1.200 euros.

El precio de un pijama

lo podemos ver aquí. 9,95.

Y a día de hoy, es más rentable.

España es un gigante de la moda nupcial.

Al menos lo era hasta que comenzó la pandemia.

Segundo país del mundo que más trajes de novia

exporta después de China.

Solo en pueblo como este, Fuente Palmera,

llamado "el pueblo de las novias", se distribuyen al año

8.000 trajes de novia. Hoy, un año después,

esta es la imagen del sector.

Ani, dicen los empresarios de Fuente Palmera

que todo aquel que supiese coser en este pueblo

tendría trabajo siempre.

Hasta que llegó el coronavirus. Exacto.

Yo, de hecho, llevo 21 años trabajando

y desde que vino el coronavirus, pues...

Estás en casa. Estoy en casa.

¿Cómo sobrevivís ahora mismo?

Pues, bueno, haciendo muchos números.

Con ayuda de los demás hijos, que trabajan.

¿Sigue la gente sin casarse?

Sí, siguen sin casarse.

Ahora parece que hay un poquito de movimiento

de cara al verano, pero no hay.

Ni hay eventos, ni hay comuniones, ni hay nada.

Se calcula que más de 300 familias en este pueblo,

viven de que esta máquina trabaje. Exactamente.

Sigues trabajando de manera ociosa con tu máquina.

Aunque haces también algunas obras de arte.

Sí, también.

Anda, ¿a ver? Este te lo he hecho para ti.

Hombre, no me lo esperaba.

¿Cómo empezaste cuando eras pequeña?

Yo tendría cinco o seis años y me iba a la modista del pueblo.

Y le pedía trocitos de tela

para hacerles los vestidos a mis muñecas.

Esta fue mi primera máquina. 36 años tiene.

Esta es mi reliquia, claro.

¡Guau! Esta es herencia.

¿Esta de quién era? De mi suegra.

¿Y ahora se te cae un poco el techo encima?

Sí.

He sido una persona que he estado siempre trabajando.

Dicen que esto es moda de lujo ahora mismo.

¿Cuánto has tardado en hacer esto?

Pues, unos diez minutos.

¿Diez minutos? Sí.

Tienes que hacer nueve más. Vale, las que quieras.

Vamos a probar.

Me siento periodista y todo. ¿A que sí?

Sí, sí, sí.

Te lo tomas con muy buen humor

siendo una situación muy dura en el último año.

¿Y qué hago?

Es que porque esté triste o mal, no voy a solucionar nada.

Vámonos.

Las fotos de tus hijos, ¿cuántos tienes?

Tengo tres y ya son mayores.

¿Alguno se ha dedicado al sector de las bodas?

Sí, el mediano. ¿Qué hacía?

Trabajaba en un cáterin.

¿En el pueblo aquí? Sí, en el pueblo.

¿Y ahora? Nada, se ha tenido que reinventar.

¿Qué ha hecho? Irse al campo.

¿Regreso al campo? Regreso al campo.

Estas son las muñecas de tu casa.

Sí. ¿Esto también lo has hecho tú?

También. ¿Juegan los niños con esto?

No. Da un poquito...

Da un poquito de yuyu. Sí, ¿verdad?

Te ha salido un poco Annabelle.

¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre?

No le he puesto nombre, la verdad.

Vamos a ver cómo está el pueblo.

Vosotros tenéis aquí incluso una feria de la boda.

Sí. Se llama así.

Se llama así.

Vienen miles y miles de personas. Miles y miles.

Desfiles, se vende de todo. De todo.

De Fuente Palmera dicen que salían anualmente

más de 8.000 trajes de novias al mundo.

Así es, pero ahora está muerto.

No hay nada. Esta de aquí es la calle principal

del pueblo. La calle principal.

La comercial. La comercial.

Esto por si alguien viene, ¿no? Exacto.

Tiendas de ropa que están en liquidación.

Sí.

Y las cafeterías también se resienten.

Tengo entendido que esta, en frente de la empresa principal

de trajes de novia, era la cafetería

precisamente de las novias.

Donde esperaban para poder probarse.

Esperaban aquí cerquita.

Es todo una cadena en el pueblo. Todo una cadena.

Encarnación. Buenas.

No hay clientes. Ninguno.

Se cierran las fronteras.

Caen los enlaces, dicen, entre un 60 y un 90 %

el pasado 2020 y esta es la consecuencia.

No vienen novias, no vienen acompañantes.

No viene nadie. Claro.

Este era el cuartel general para esperar

para muchísima gente.

Ahora mismo, Encarni, dais pérdidas

al cabo del mes. Por supuesto.

Por supuesto. Por supuesto.

Estáis comiendo todos los ahorros. Todos, sí.

Aguantando, porque es que llevamos 30 años aquí.

¿Estáis abocados al cierre?

Como sigamos así, es que no puedes más.

-Hola. -Hola, buenos días, Sandra, dime.

Venía a probarme mi vestido, como desde el año pasado no vengo,

-a ver... -Vale.

Verlo al menos, recordarlo un poco.

¿Cuántas veces has tenido que retrasar tu boda?

Esta es la segunda, en teoría, que a ver si puedo casarme.

A ver, porque tienes fecha para junio,

pero... Sí la tengo.

Pero vas ahí de dinero. Yo espero que sí.

Madre mía. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa.

Después de tanto tiempo, no me acuerdo ni del vestido.

-Pues pasa, que te voy a traer... -Vale, estupendo.

Pues nada, seguro que ha tenido un día genial.

A seguir con mucho ánimo y juntos lo sacaremos entre todos.

Manuel, hablas con tu tienda que tenéis en Barcelona.

Curiosamente, Cataluña produce el 40 %

de la moda nupcial en general en España.

¿Cómo están ellos?

El sector está más o menos igual por todos lados.

Es una crisis a nivel global, a nivel mundial.

Y parece que en la última semana están vendiendo un poco más.

Se están animando las novias y he estado hablando con ellos,

comentando las ventas del día de ayer.

Y confiamos en que poco a poco vayamos recuperando la efectividad.

¿Cuántas citas tenéis para ver vestidos

este fin de semana? Viernes, tenemos una recogida

y una primera prueba y una venta por la tarde.

Y el sábado sí que tenemos una primera prueba

-y cuatro ventas. -Muy bien.

Un fin de semana cualquiera, ¿este libro cómo estaba?

-Lleno. -El sábado con lo de temporada,

entre 40 o 50 citas se daban.

Hemos pasado de 40 a 50,

a con suerte, tener 4 o 5.

Sí. ¿El COVID está cambiando las bodas?

El COVID está cambiando el mundo y las bodas no van a ser menos.

Están surgiendo bodas dobles, hay chicas que este año,

por las circunstancias, al ser los invitados muy reducidos,

están intentando casarse por lo civil, una boda muy íntima,

con un vestido un poquito más económico,

y después, el vestido que ellas ya tenían reservado,

lo van a dejar aplazado hasta que puedan permitirse

esperar sus bodas sin restricciones.

¿Habéis calculado cuántas bodas se pudieron suspender

en el año 2020?

Más del 80 % que teníamos previstas.

No se han hecho nuevas ventas, se han hecho muy poquitas.

O sea, las pérdidas son alrededor del 90 % de lo previsto.

Y aquí está la imagen de la crisis de la moda nupcial en España.

Sí, aquí veis la realidad.

Aquí ves la cantidad de trajes que tenemos guardados

de las bodas que se han aplazado en este tiempo.

Esto tiene su cola, no hay miedo a que se pueda fastidiar, ¿no?

Luego se revisa, cuando llegue el día,

haya que hacer la prueba, estará en perfecto estado.

¿Cuántos vestidos puedes tener almacenados?

Te falta sitio. Sí, falta sitio. No tenemos sitio.

Aquí puede haber 800 vestidos.

¿800 vestidos?

Un dineral colgado en perchas.

Cuando entras tú en este almacén, ¿qué piensas?

Pues te entran ganas de llorar.

Son obras de arte. Sí, son vestidos muy trabajados.

Como he comentado, todo hecho

en nuestros talleres, en Fuente Palmera.

En Andalucía. Fíjate.

Y con mucho trabajo artesanal.

Recoge el 22 de septiembre de 2020.

Eso es lo que pensaba ella, ¿no?

Bueno. Gracias.

Esta es vuestra fábrica, aquí habitualmente trabajaban

cada turno en buena época unas 60 personas.

¿Y ahora mismo cuántas hay?

Ahora mismo, estamos unas 15 personas.

El 30 % de la plantilla.

Pues, bueno, otra vez...

¡Guau! Todas las máquinas vacías.

Esto es, ¿no? Máquinas sin dar puntadas.

Una, dos, tres modistas y una planchadora.

Habíamos muchísima gente metida.

Muchas mujeres cosiendo, un laberinto.

Y a ver si podemos salir a flote.

Estás haciendo un vestido de novia. Sí.

Fiesta, fiesta y novias, qué bien. Novias.

Dicen los expertos del sector

que cuando pase esto, habrá un "boom" de las bodas.

¿Crees que ocurrirá realmente?

Yo tengo que verlo. También el "boom" iba a ser en 2021.

Y ahora mismo, tenemos incertidumbre de cómo va a ir esta temporada.

Pero el "boom" tengo que verlo.

Ahora estamos sacando una nueva colección adaptándonos

a, como te he comentado, nuevos tipos de boda.

Más económico. Sí.

El cliente lo está demandando. Sí.

¿Cuánto nos gastábamos hace un año?

¿Cuánto nos queremos gastar ahora?

Más o menos, el presupuesto para una novia está en 2.500,

2.000 euros aproximadamente para el traje.

Ahora hay algunas que vienen

con presupuesto por debajo de 2.000.

¿Se puede? Sí, ya puedes pasar.

Hola.

Qué bonito, de verdad, qué bien.

Presupuesto que tienes tú para tu vestido de novia.

Me lo regaló mi madre y dijo que para el día de mi boda,

no había presupuesto, el que a mí me gustara.

El que yo quisiera. Cheque en blanco.

Sí, totalmente.

-¿Puedes? ¿Va bien? -Sí.

Aprovechando que estamos en el pueblo de las novias,

te dedicas a hacer

otros encargos que hay. Recorrido

de la tienda. ¿Por ejemplo?

Vamos a la alianza ahora. ¿Sí?

Sí. La tienes comprada.

Sí, y grabada. ¿Grabada?

Sí. Que tiene...

La fecha del año pasado.

-Hola. -Hola.

-¿Qué pasa? ¿Cómo estás? -¿Qué pasa? Muy bien.

Aquí vengo a ver mi alianza.

-A ver la alianza. -Sí.

-Vamos a buscarla. -Vale, estupendo.

-¿Qué nombre era? ¿Sandra? -Sandra Orejuela.

Antonio, te están pidiendo una alianza,

¿que se grabó en qué año? El año pasado, 2020.

En 2020.

¿Cuál era la fecha elegida? El 27 de junio de 2020.

¿Qué tal te sienta? Estupendo.

-Hola, ¿Sandra? -Hola, buenas, yo.

-Tenías cita, ¿no? -Sí.

Venga, pues vamos.

Abro y vamos al lío.

-¿Cuándo compraste tu vestido? -Pues el 7 de marzo del año pasado.

-7 de marzo de 2020. -Sí.

Sandra, lo que buscas no es un vestido de novia,

sino un traje de fiesta. Correcto.

Para la boda de tu prima hermana. Correcto.

¿Has tenido que retrasar mucho la boda?

Pues, esta es la tercera fecha.

Ahora, ha dicho que para adelante. Sí, si no cambia

y seguimos en la situación en que estamos, para adelante.

Sandra, para tomar medidas, necesito que te quites la chaqueta.

-Si quieres. Y deja el bolso aquí. -Vale.

Bueno, pues mira, solo has cogido dos centímetros.

-Nada. -Nada.

Esta situación es muy frecuente, ¿no, María?

Viene la gente que ha comprado hace un año, y en un año,

sobre todo, después de un confinamiento,

hemos cambiado todos bastante. Pues sí.

Hemos cambiado un poquito, ha cambiado también a lo mejor

el estilo de vestido que quería.

Sandra, pruébate este, a ver qué te parece.

-Toma. -Vale, gracias.

Dueña de la tienda, pero te toca hacer de todo.

¿No tienes más trabajadoras? Sí, somos un equipo.

Pero ellas están en ERTE, entonces, ahora solo estoy yo.

Lo que os está salvando, entre otras cosas,

son los vestidos de comunión.

Esto sí está teniendo un poquito de salida, ¿no?

Bueno, sí, hay bastantes niñas que harán la comunión este año.

Esperábamos unas poquitas más, pero bueno.

Mucha gente lo deja para el año que viene.

-Ya. -Qué guapa, Sandra.

-Por favor. -Con el verde.

-¿Qué tal? -Estás guapísima, muy guapa.

Habría que hacerle algún retoque, te queda un poco grande.

De la manga, la manga muy larga.

-Pero estás muy guapa. -Sí, me gustaría más cortita.

-¿Este en tonos rojos lo tienes? -Sí, te lo podemos hacer

en el color que quieras.

Prácticamente, el 80 % del comercio de Fuente Palmera

está muy tocado por culpa de la crisis nupcial.

Pero hemos encontrado una tienda que, a contracorriente,

está vendiendo más que nunca; no tiene nada que ver

con la moda nupcial, aquí triunfan vendiendo

chándales y pijamas.

Lorena, estos pijamas se están vendiendo ahora mismo

como rosquillas.

Sí, ahora los pijamas, casi lo que más.

Antes, teníamos muy poquitos.

Y ahora tenemos, como puedes ver, muchísimos por aquí.

Y por atrás. Y la calle de atrás, también.

¿Tenéis más espacio dedicado a los pijamas

porque hay más demanda? Sí, muchísimo.

Pues, triplicado más o menos las ventas de pijamas.

Sí. Desde que se inició la pandemia.

Sí, de hecho, cuando la pandemia, nos hicieron cerrar

y eso los negocios, yo vendía "online".

Y casi todo pijamas y ropa de deporte.

Llevas ya 14 años en este pueblo.

De alguna manera, eres la oveja negra,

estás fuera del centro

y no te dedicas al mundo de las bodas.

No. ¿Te llamaban loca al principio?

¿Te decían algo o qué? Sí, me decían

que por qué no a las novias.

Y yo era por, no sé, por innovar un poco en el pueblo.

¿Has tenido que despedir a alguien?

No, al revés, cuando pudimos abrir,

volvieron todas las del ERTE, incluida una más.

Esto nos queda de la temporada de invierno.

Hemos vendido muchísimas zapatillas de casa.

Las comprábamos los modelos de 100 en 100, o incluso más.

Camisones. Así en vestiditos.

Tenemos esto, esto.

Luego, tenemos otros por aquí de pantaloncito largo.

El precio medio de un traje de boda,

1.000, 1.200, incluso 1.500, 2.000 euros.

El precio de un pijama lo podemos ver aquí.

Sí, 9,95. Y a día de hoy, es más rentable.

Tocada la industria textil, la moda interior

es uno de los sectores que mejor ha aguantado.

La ropa interior se ha convertido en un "best seller"

durante la pandemia,

a pesar de presentar caídas en ventas en torno al 12 %.

-Lo quiere visible también. -Sí.

Para mí es más fácil como lo hace ella.

Nuria Sardá. Hola.

Eres la directora creativa de esta firma,

que nació en 1962 con tu padre. Sí.

Ahora mismo, la industria textil, algo tocada,

40 % de caídas en las ventas.

Un 70 % de los negocios abocados al cierre.

Pero la moda íntima aguanta a pesar de las pérdidas.

Bueno, nosotros hemos bajado, lo que diría,

sobre un 20 % las ventas.

Ha sido un año muy difícil en el que hemos tenido que ajustar

tanto plantillas como las compras de nuestras materias primas.

Por ejemplo, los materiales son italianos.

Imagínate cómo estaba Italia, cerró toda también de un día a otro.

Fueron los primeros que entraron en pandemia.

El encaje Leaver es la base de nuestra empresa.

Mi abuelo era fabricante de tules y encajes

para mantillas. Para mantillas.

¿Cuándo cambiasteis de mantillas

a ropa interior? Bueno, pues por decreto total.

En el Concilio Vaticano II se dijo

que no hacía falta ir a la iglesia con tocado,

que eso sí que fue una crisis gorda para nosotros.

Y entonces, él pensó en la ropa interior.

¿Cómo lleváis esta situación a la hora de crear?

Bueno, estamos sin ferias, sin viajes de inspiración.

Replanteando todo.

Y haciendo las colecciones más cortas.

En este tiempo, hemos tenido que reducir al 50 %.

Lo que es la colección. La colección.

Y el tiempo de trabajo con ERTE del 50 %.

Actualmente, estamos volviendo

a nuestro volumen de trabajo anterior.

Concretando las series muchísimo más

para intentar ser más eficaces con menos prendas.

Pues, por aquí.

Nuria, y aquí están todos los agentes

que componen un desfile, una presentación.

Está estilismo, peluquería, maquillaje.

Fotografía, y actualmente, muy importante también,

comunicación y redes sociales.

Tu trabajo consiste en... Crear un "look".

Por ejemplo, en pasarela necesito acompañarlo de esto.

Porque para mí no sería lo mismo un desfile con esto solamente

que acompañado de esto; queremos vender, por supuesto,

pero sobre todo, queremos crear un "show"

en que la gente se divierta, y vean algo distinto

y que salten del asiento a poder ser.

¿Por qué crees que la gente se está comprando ropa interior?

Siempre decimos que la ropa interior

produce ese efecto de subidón.

Cuando tú te sientes bien por dentro, se nota por fuera.

Y en un momento tan duro como los de ahora,

a nivel de autoestima, a nivel de ansiedad,

hemos estado muy tocados; ese momento

de cuidarte a ti mismo y de verte bien,

ha sido muy importante y creo que por eso la gente ha apostado

por la ropa interior.

¿Cómo os ha afectado la caída del turismo?

En 2019, el gasto de los turistas de textil en España,

superó los 90.000 millones de euros.

Un 2 % más que el año anterior.

A nuestras tiendas les ha afectado muchísimo.

Sobre todo, Madrid y Barcelona,

que son las que más directamente lo han notado.

Estamos acostumbraos a vender un "mix"

de cliente nacional y cliente extranjero,

que tienen tallas muy diferentes y lo vemos al acabar la temporada,

todas las tallas que teníamos para los turistas,

ahí están, no se han vendido.

¿Cómo ha cambiado desde que empezó la pandemia

vuestra situación laboral?

A nivel de producciones, pasarelas,

claro, todo lo que son pasarelas, ha desaparecido.

Hacemos más "fashion films".

Y presentaciones, muchas más fotos de las colecciones.

Si antes en un día hacías cinco desfiles,

ahora necesitas cinco días diferentes

para poderlo hacer.

Hay estudios que apuntan la pérdida de 55.000 puestos de trabajo.

¿Cuál es tu situación?

¿Estás en riesgo de perder tu empleo?

Yo creo que no, gracias a Dios, porque estoy en una peluquería.

Y entonces, pues hago otras cosas.

También tengo muchas clientas, como decía Fran,

que les enseño a hacer cursos de automaquillaje.

Y para sus reuniones, pues se tienen que arreglar ellas.

Y yo creo que por eso, si estuviera solo maquillando,

creo que sí que peligraría mi trabajo.

-Cortaremos aquí. -Y bajamos hasta el negro.

Al negro.

¿Puedes vivir de tu trabajo como maniquí, como modelo?

¿O te tienes que emplear en otra cosa?

Ahora mismo, es difícil.

Yo he decidido centrarme también en mis estudios.

Porque sí que es verdad que ahora, centrarse completamente

en trabajar de esto, es difícil.

Tú te grabas los cástines en casa, desde tu salón.

Y claro, tienes que aprender a hacer tú misma los cástines.

También han sido momentos en que las empresas

han sufrido mucho económicamente; un desfile es también un esfuerzo

a todos los niveles: económico,

y también de todo el personal de la empresa.

Desfilar cuesta mucho dinero.

Cuesta mucho dinero la producción de prendas.

Cuesta mucho dinero la escenografía.

Cuesta mucho dinero viajar.

¿Este trabajo, ahora mismo, te da tu sueldo?

¿Sacas un sueldo siendo fotógrafo de moda

ahora mismo en la actualidad?

Pues, gracias a Dios, sí. Lo que ha cambiado es que ahora,

lo que no puedes hacer es viajar a estas ciudades

con un trabajo o dos y esperar que te salgan más.

El sector textil aporta un 2,3 % a la riqueza, al PIB de España.

Pero todavía hay más importaciones que exportaciones en este país.

¿Por qué? Hemos tenido todo este mundo

de moda, yo digo casi para tirar.

De toneladas de ropa que se fabrican y que entran

y que muchas veces ni se venden, ni se usan.

Tenemos que ir un poco a esa moda

que antes se pasaba de madres a hijas.

Moda que perdure en el tiempo.

Perdure en el tiempo. Exactamente. No de usar y tirar.

Nuria, ¿volveremos a ver una pasarela así?

¿A desfilar? Sin duda.

Volveremos con más ganas.

Siendo más conscientes de lo que estamos viviendo

y lo que estamos viendo y espero que también

del trabajo que hay detrás y lo bueno que es poder

vivir las cosas en directo.

El canal de ventas "online" ha sido el rey desde la pandemia.

En el mundo entero, se llegó a un 27 % de cuota.

En España, según el informe de moda,

superamos el 17; más del doble que el año anterior.

Estamos entrando directamente a un centro logístico

cumpliendo las medidas de seguridad.

Por supuesto. Zapatos especiales.

Ahora mismo, se puede decir que la venta "online"

ha sido el rey de la pandemia y el centro logístico,

está en su trono.

Somos un operador logístico, especializado

en el sector "fashion, lifestyle".

Y desde hace diez años, ya llevamos, o crecimos, empezamos

con división de "e commerce" viendo el crecimiento que iba a tener

dentro del sector en que estábamos,

pero también a nivel general, la venta "online".

Decidimos apostar mucho por el "online".

Y es verdad, ahora, claro, ha sido un año

en el cual la logística ha crecido de una manera bestial.

¿Cuántas marcas podéis estar llevando

en este centro? En este almacén.

En este almacén de Cabanillas, nosotros podemos tener

unos 30 clientes, más o menos. 30 clientes.

Nosotros recibimos el producto de sus fabricantes.

Hacemos el acondicionamiento que sea necesario.

Como hay mucho producto textil, hay que hacer temas como plancha,

colgado, embolsado, este tipo de operaciones,

etiquetados, y luego, la preparación de pedidos.

Bien, para sus tiendas, o bien para el B2C,

cliente final, el "online".

No lo tocan, este es su centro de distribución.

Hay mucha tienda multimarca que ha cerrado, desaparecido,

porque hay grandes cadenas que es muy difícil competir.

O tienen difícil competir.

Solo aquellas que se han especializado,

han ido a un tipo de cliente,

a un segmento muy claro, se han digitalizado,

han tenido comunicación con clientes,

algunas realmente están funcionando muy bien

y están creciendo mucho y les servimos desde aquí.

La logística "online" es mucho más cara que la del "retail",

la logística de la tienda. ¿Por qué? Te estás saltando

un almacén intermedio, la tienda.

Con la logística "online" nos saltamos ese paso.

Entonces, preparas 2.000 pedidos de 1 o 2 prendas.

Eso es mucho más caro, lógicamente, preparar eso,

con lo cual, el coste sube, pero por otro lado,

ahorras el paso intermedio de que pasen por tienda.

Con lo cual, es un poco... Pero...

A nivel porcentual, nosotros, más o menos, calculamos

que dentro del coste del producto, la logística "online",

puede ser aproximadamente un 10 % del precio de venta final.

¿La pandemia ha puesto más velocidad a esa tendencia

que estabais viendo venir?

¿La venta "online" ha sido la bala

que ha disparado esta tendencia? Totalmente.

Yo creo que ha adelantado cinco años una tendencia que venía,

y que lo que a lo mejor eran ventas, no sé, de media,

el 8 % de las ventas en el canal digital,

el año pasado, muchísimas empresas están ya en 25, 30 %.

Y subiendo. Igual teníamos exceso

de superficie comercial. Total.

En España y en el mundo. Abrían tiendas en cualquier parte.

Se abrían tiendas en cualquier parte y son esas las tiendas

que hace ya tiempo que las grandes cadenas

han empezado a cerrar porque no tiene sentido.

Porque, yo qué sé, todos sabemos de las grandes cadenas

que puede haber españolas, encontrabas en una esquina,

en otra esquina y se quería vender por avasallamiento.

Amazon cambia todo el modelo y todo el mundo se da cuenta:

"Joder, mi competidor realmente es Amazon".

Me lo trae todo cuando lo quiero. Cómo lo hacen y me lo trae.

Y cómo me lo trae, que lo pido hoy y está mañana.

Se dan cuenta que compiten contra una cosa diferente.

Antes competían contra... Y es difícil competir.

Es muy difícil, tienes que cambiar tu modelo de negocio.

Aquí lo que hacemos es, recibimos los pedidos,

estamos conectados con los sistemas del cliente.

Y el cliente nos manda diariamente los pedidos

que quiere que sirvamos a tiendas.

O al cliente que sea. Cliente final.

Pues como para que te guste una. Un montón.

Sí, ¿no? Aquí te estás enterando de toda la moda.

Todos los productos que sean

de esa marca o tienda... Exacto.

Caen aquí. Directamente, eso es.

Y estos, se les da salida. Estos luego ya tienen destino, ¿no?

Claro, se les hace la expedición, pones la pegatina de transporte

y ya, a su destino.

Ahí.

Hemos venido a este lado porque esta es una de las marcas

que sí que ha hecho un cambio absoluto.

Total. Ahora mismo, solo existe "online".

Sí, es una marca española

y que es cliente nuestro desde hace ya diez años.

Cerraron casi todas las tiendas, dejaron una o dos tiendas

como Flagship, que había una tienda en la calle Lavapiés,

con una estrategia completamente digital, "online".

Son prendas que, probablemente, han sido planchadas

al salir de la fábrica en Asia.

Llevan un mes en el contenedor, vienen con las arrugas propias

de estar dobladas.

Esta es la parte final.

El producto ya preparado para entregar al cliente.

Todo esto se envía hoy mismo. Claro.

Pero antes de llegar a este proceso,

la locura viene aquí. Hay 200 casillas.

Entonces, cada carro de estos, es una ola de 200 pedidos.

Entonces, lo que hacen las chicas, van leyendo

las diferentes olas, y cuando leen,

se enciende una luz con el color. Coges la...

¿Y qué te pone? Se enciende.

Justo detrás de... Allí, otro rosa.

Lo que sí estamos entendiendo, que tenemos todas estas casillas,

que son usuarios que han solicitado compra.

Esto es una carrera que no te puedes quedar atrás.

¿Irá en detrimento del comercio tradicional?

Está yendo en detrimento del comercio tradicional, sí.

Desde hace tiempo, pero el comercio tradicional

también se puede subir a esta ola

y, de hecho, hay muchísimas tiendas multimarca

que también venden "online", y es un canal más.

Y al final, tenemos que verlo, no como un cliente diferente

al que compra "online" o compra en tienda tradicional.

Es el mismo cliente que en momentos puntuales

puede interesarle ir a la tienda, y en momentos puntuales,

prefiere comprar "online".

Hay profesiones dentro de la industria textil

que han tenido que adaptarse al formato digital

de una forma antes no vista.

Ahora, nos vestimos para no asistir a un desfile,

a una gala o a un evento.

Sí, así está bien.

Víctor, Ana, así hacéis las pruebas de vestuario

para no asistir a eventos.

Claro. Asistir a eventos de forma virtual.

Así es más o menos, sí.

Con este vestido, has recogido un premio

a Mejor Videoclip. Sí, fue hace poco.

En los Premios Odeón. De hecho, aquí quedó la fotografía.

Quedó la fotografía, fue un "photocall" muy diferente.

No era "photocall" en realidad. Era una sala

que de repente habían cogido para poner, pues eso, el fondo

con un fotógrafo y hacer video de agradecimiento.

¿Cómo te preparas tú para asistir a estos eventos?

O bien, hay muy poquita gente y solo hay un fotógrafo

con "photocall" pequeño,

o eventos que te vistes para estar en casa

y después subes a través de redes.

¿Te preparas con la misma ilusión que antes de la pandemia?

Es diferente, evidentemente, te hace más ilusión

estar con tus compañeros, compartir ese momento

con personas que quieres,

que haya gente; evidentemente, siempre es mucho más divertido.

Ahora, bueno, pues vas al sitio, haces el video, la foto.

Es extraño. Desde casa, ¿Cómo lo haces?

¿No se te ve la parte...? A veces, sí.

Cuando son Zoom, son reuniones por Skype y tal,

se ve la parte... Aunque sigo preguntándole a Víctor

qué me pongo, la verdad.

Esto es un concierto de "streaming" que hicimos.

Sin público porque no queda otra.

Evidentemente, también trabajaban los técnicos,

los bailarines y toda la gente que lleva a cabo el concierto.

Pero no es lo mismo.

# Te sientes bien # a un paso de la luna.

# Confía si te digo # que no es una locura.

# Tal solo atrévete, # vivamos nuestra historia.

# Parece que el destino # nos ha juntado...

Mira, Rosa.

Ya que le han dado el premio al mejor videoclip...

Ese es el "look". Vamos a enseñarte

uno de los "looks" del videoclip, que es este.

-Cogemos ahí cinturón. -Sí, aquí.

-No. -No llevaba, ¿verdad?

Me gusta así.

Sí, me gusta así.

Valoro mucho a los estilistas, a los diseñadores.

A toda la gente que trabaja en el mundo de la moda.

También es muy difícil, complejo, hay que echarle muchas horas.

Y es muy importante y sirve a muchísima gente.

# A un paso de la luna, # confía si te digo

# que no es una loca, # tan solo atrévete.

# Vivamos nuestra historia, # parece que el destino

# nos ha juntado a posta.

Ahí se queda.

Con un "look" tan "sexy", te tienes que abrigar un poquito.

-Ha vuelto el frío de nuevo. -Es verdad.

-Es verdad. -Cada vez que probamos un "look".

Sí. Lo que hago siempre son las fotos.

Para ver cómo se fotografía el "look".

Para ver cómo queda en cámara.

Y así, no solo para contenido en redes sociales,

-también nos sirve a para apreciar. -Guiarnos.

Si queda bonito. Para guiaros.

Si no queda bonito, los colores cómo le sientan a ella.

Mira que no me suelo poner yo tan negro.

¿Son importantes las redes sociales?

Muy importantes las redes sociales.

Más en el momento que vivimos,

que casi todo lo tenemos que contar a través de eso.

Y que muchos conciertos se han pasado al "streaming".

La industria textil está pasando una situación complicada, Víctor.

Con pérdidas en torno, en la caída de las ventas,

del 40 %; el sector del calzado, muy tocado.

Se prevé la pérdida del empleo de hasta el 50 %, Víctor.

¿A ti cómo te está yendo? Pues mira, Rosa, yo,

si te soy sincero, no me está yendo mal.

Porque es verdad que hemos perdido todos los eventos.

Los Goya, los Grammy en Estados Unidos,

muchas "premiers", lo cual, hemos tenido todos los estilistas

que cambiar un poquito nuestro negocio

para poder adaptarnos

a este año que llevamos de pandemia.

No se va a desfiles porque no se puede viajar.

Entonces, no dejas de tener esa relación

y a tus clientes, que te siguen necesitando

para esos compromisos que puedan tener.

Ahora ya no necesitas un "photocall"

para que se hagan eco de lo que llevas

o no lleves, sino que ahora te cogen las fotos de tus redes sociales.

Lo cual, ahora lo que hay que investir es mucho tiempo

en toda esa producción, que aunque sea propia,

la tenemos que hacer mucho mejor.

Por ejemplo, este vestido que fue literalmente

el primer vestido pandémico que hemos tenido,

porque era la "premier" de la serie de Ester Expósito,

que tuvieron que cancelar todo, pero sí que ya estábamos

justo con todo saliendo

y en un hotel montaron el "photocall".

Y sí pudimos hacer las fotos

para la prensa. Para ponerlas en redes.

Y aquí, puedes ver en mi Instagram que colgamos la foto.

Justo, ¿ves? El "photocall" con la luz y tal.

Y que ella pudo llevar el vestido.

Por ejemplo, en estos pasados Goya,

ese es el traje que llevó Fernando Valdivieso,

que es el actor... Estaba nominado

a actor revelación. Sí.

El vino aquí, hicimos el "fitting".

Y luego, pues... ¿Qué es el "fitting"?

El "fitting" es lo que nosotros llamamos la prueba de vestuario.

Lo que hicimos es poner un fondo aquí en el estudio.

Como siempre, se manda a la prensa y la prensa se hace eco.

Nueva York, Milán, París, lo acabamos de ver también

en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Ha habido desfiles presenciales y otros no han tenido asistentes.

Pero esa gente que es invitada a estos desfiles,

se viste con el "look" de la firma y pone su foto

a través de Instagram como si estuviese allí.

¿Esta tendencia por qué se hace? ¿Es importante para las marcas?

Pues ahora, la forma en la que se trabaja es así.

Lo que hacen las marcas es que te lo mandan,

tú te haces la foto, te haces el video y todo,

y luego lo posteas poniendo cuándo va a ser el desfile,

lo que te ha parecido el desfile.

Tus piezas favoritas del desfile.

¿Cómo se va a un desfile

de forma virtual? De forma virtual.

Ese "look" me lo mandaron desde París.

Llamé a Nieves y dije: "Nieves, ha llegado tu "look".

Entonces, ella vino aquí al estudio, lo probamos.

Y vino también un fotógrafo, y en el edificio

cogimos y esta es la parte del ascensor.

Y pudimos hacer las fotos del "look"

y lo que piden es que este "look", por ejemplo, si es un sábado

a las 15:30 de la tarde, lo cuelgues un poco antes

y anuncies que el desfile va a ser a esa hora

para que la gente lo pueda ver desde las redes sociales.

Víctor, ¿te compensa esta tendencia de vestir a "celebrities",

a personajes conocidos, para no asistir a desfiles?

¿O a eventos, para hacerlo virtual? ¿O estás deseando volver

a la antigua usanza?

Hombre, yo estoy deseando volver a la antigua usanza.

O sea, lo que se vive en un "photocall", con prensa,

la repercusión de tu trabajo y todo, no tiene nada que ver

a ir a un evento mucho más privado, cerrado y demás.

Entonces, tengo ganas de que vuelva todo a activarse de nuevo.

Este momento de apertura tiene los días contados.

Liquidación por cierre, y es una de las tiendas

que se suma a ese 24 %

de establecimientos que han tenido que dar cerrojazo.

Pues, momento de apertura, dispuestas a conseguir su chollo.

Este también es bonito.

Para la playa, para la piscina.

Vanesa, estás al frente

de esta tienda. Hola.

Sí.

¿Cuántos años llevas trabajado aquí?

15 años. ¿Cómo se ha llegado

a que se ponga una liquidación por cierre total?

Bueno, pues debido al COVID, nos vemos obligadas a cerrar.

Porque es insostenible.

Los alquileres son muy caros, y es que ya mis jefes no pueden más.

Son prendas de calidad.

Pero bueno, es que es la única opción.

Si echamos el cierre...

Antes de poner las liquidaciones...

Solas.

¿Cuántas personas pasarán o venían a buscar ropa?

Pues muy pocas. Para liquidación,

sí que la gente se anima, porque claro,

son prendas muy baratas de muy buena calidad.

Y se animan a comprar, pero si no...

Dos prendas, ¿es la media que se lleva la mayoría de gente?

Sí, más o menos, dos, tres.

No sé para qué queremos las cosas, no podemos salir a ningún sitio.

¿Qué va a pasar con vosotras? ¿La gente os pregunta?

Sí, sí que nos preguntan.

Pues, bueno, por ahora no tenemos otra nueva ubicación, pero...

Somos muchas y tienen que intentar salvar

todos los puestos de trabajo.

¿Habéis notado que ha cambiado el comercio textil bastante?

Sí, bueno, y "online", claro.

Ya la mayoría de la gente compra "online".

¿Veis peligrar vuestro oficio? 9,90.

Pues, yo intento pensar que no.

5,90. Y espere, que le faltan...

Vosotras, que conocéis el comercio,

¿a qué creéis que se debe esta caída de ventas

y tener que vivir esta situación de tener que liquidar

y cerrar la tienda en la que lleváis años?

Miedo a salir a la calle.

Teletrabajo. Nos ha afectado muchísimo.

Sobre todo, al comercio. Teletrabajas,

pues no necesitas comprarte ropa.

En marzo, como tuvimos que cerrar, toda esa ropa de verano

no se ha podido vender.

Se vendía un poco cuando volvimos a abrir,

pero teníamos muchísima ropa, muchísima mercancía.

Estáis sacando el excedente. Claro.

Todos los excedentes que tenemos en almacenes.

Gracias, adiós. A vosotros, suerte.

Suerte también necesita Vicente.

Justo a tan solo 20 pasos, vamos a ir

a conocer su tienda, una tienda que tiene más de 50 años

en esta calle.

Hola, buenos días.

¿Cómo estás? Hola.

Aquí, viendo la calle, ¿no?

A ver quién pasa y ver el panorama. Sí.

Mira, pues parece que gente por la calle hay.

Vamos a ver qué nos promete el día.

-Hola. -Hola, buenos días.

Buenos días. ¿Qué talla sería la suya? ¿48?

Espero que sí.

El abrigo este tiene muy buena calidad.

Me queda bien, me lo llevo.

Ah, sí, su talla y todo, ¿no?

-Sí, estoy encantada. -Un momento.

Vamos a ver.

-No me toque mucho. -No, no.

-Vale. -Por lo que pueda pasar.

Vale. Da cosa, ¿verdad?

Aun así, se ha atrevido usted a venir a comprar, ¿no?

Tengo que salir, hija.

Ya me quedé encerrada la primera vez.

Y luego, tuvimos un montón de tiempo

antes de que pudiera salir, eso no me vuelve a pasar.

El problema... ¿En qué radica

que hayan bajado tanto las ventas?

Pues, yo creo que radica, una, el miedo

a poderse contagiar, y luego, lo siguiente,

es que hay menos relaciones sociales.

Y entonces, bueno, pues eso influye el comprarte una blusa o tal

para ver nuevas amistades o lo que sea.

Renueva abrigo. Renuevo abrigo.

Lo estaba buscando hace tiempo.

Esto es lo que a usted le atrae. Sí.

Este es el precio que le atrae.

Sí. La primera del día.

La primera del día, sí. No de la semana.

No, de la semana, no, ayer vendí tres o cuatro cosas.

Le está haciendo el "ticket" manual.

Sí. Porque aprendiste de tu padre.

Aprendí de mi padre, sí.

Estuve trabajando con él 21 años.

Y ahora mismo, llevo 37.

Muy bien, pues nada, suerte.

Pues nada, que lo disfrute.

Lo procuraré.

Muchas gracias. Muchas gracias.

Gracias. Que disfrute.

Ahora, lo que me urge, las prendas que me quedan,

pues darles salida.

No es cuestión ya de ganarle dinero.

Es cuestión de recuperar algo del dinero que tienes invertido.

¿Tienes una forma de mostrarme cuáles son tus ventas?

¿Cuánto son tus ingresos? Bueno.

Bueno, yo ahora mismo lo tengo aquí apuntado.

De 128, 107. La máxima la tienes aquí.

160. 160.

Días de nada. Días de nada.

Otro día de 29.

¿Eso te da para pagar el alquiler?

No me da para pagar el alquiler, no me da para pagarlo.

¿No trabaja nadie contigo?

Dependientas han estado trabajando hasta el 15 de febrero.

Las has despedido. Las he despedido.

Pero llevaban trabajando conmigo, una llevaba casi 17 años

y la otra llevaba ocho años.

Las dos dependientas me suponen unos 3.000 euros.

Con seguridad social. Es bastante doloroso

porque en comercios o en empresas que son pequeñas,

somos casi familias, sí.

Si no empieza a tener fuerza, en junio,

como muy pronto, sería cerrar

y bueno, intentar trabajar en otra cosa.

O dedicarme a otra cosa.

-Hola. -Buenos días.

Hay ahí en la entrada un traje que es pantalón y...

La blusa es la talla 50.

-¡Ah! -¿Qué talla tiene usted?

Pues yo creo que la 44.

¿44? Pues, entonces , la del escaparate es 50.

Pase.

Ya sabe que detrás también puede colgar.

-Sí. -Sí.

Gracias.

Voy a mirar, por si acaso me he equivocado en la talla.

No. Vamos a ver con la camiseta que ha entrado.

Tienes otra tienda. Tengo otra tienda.

Al final, es una tienda de moda que las tenéis en dos.

Sí, tengo otra tienda en la calle Bravo Murillo.

Aquí solamente atiendo por la mañana.

Y luego, en la otra tienda, en Bravo Murillo,

atiendo por la tarde.

-¿Cuánto era? -29.

Tenga.

-Que muchas gracias por la visita. -Venga.

Nada, adiós. Que vaya bien.

Adiós.

Hay mañanas que se hacen más largas, ¿no, Vicente?

Pues sí. Si entran, te entretienen, si no...

Sí, si entra público, siempre está entretenido.

¿Es esta? Sí. Sí.

Vicente, es que es el mismo concepto, ¿no?

Es el mismo producto. El mismo concepto, sí.

En dos tiendas.

Hasta el pomo son de los de a la antigua usanza.

¿No? Sí, sí.

Hola. ¿Cómo estás, María?

Buenas tardes, muy bien. ¿Esta era su tienda?

Esta era mi tienda.

Y sigue siendo mi tienda.

Ay, ay. Sigue siendo mi tienda

porque la llevo muy dentro. Las circunstancias mandan.

Es muy triste.

¿Entiende lo que ha tenido que hacer Vicente?

Cuesta entenderlo, pero me da mucha pena, claro.

Es muy duro.

¿Cuántos años tienes? Si no es indiscreción.

No, para nada. 63. 63.

Y con 63 años, al paro. Claro.

Si esto es una ruina.

Yo es que me iba por las noches y lloraba por las esquinas.

Porque aquí se está... Aquí, horas y no entraba nadie.

Un día, sí, dos no.

Gente conocida que ha venido a verme.

Si consiguiera que la cosa cambiara,

yo contaría con ella, igualito que con Sagrario.

Contaría otra vez para continuar.

El metro. Ah, sí.

¿Sí? ¿Eres de las que te los ponías o no?

Mi metro de siempre aquí.

Ah ¿sí? Qué bueno.

Sí.

La industria textil es la segunda más contaminante

después de la industria petrolera.

Cada español consume 30 prendas al año

y desecha entre 10 y 14 kilos.

Hay estudios que apuntan que un 30 % de la ropa

que se produce a nivel mundial, no se consume.

Dar nueva vida a las prendas es tendencia.

Más de 9.000 kilos de ropa se tiran a diario

solo en la Comunidad de Madrid.

Y vosotras sois diseñadoras y aquí venís

a ver para poder deconstruir prendas.

Correcto, venimos a echar un vistazo, a ver qué prendas,

con qué materiales están confeccionados.

Y de qué manera nos encajan en los diseños

que nosotras tenemos.

¿Creéis que la pandemia ha impulsado el consumo

de este tipo de moda?

¿De este tipo de industria? La menos contaminante.

Es verdad que la pandemia como que lo ha focalizado,

lo ha puesto en el centro y parece que se ha convertido

en una tendencia el consumir de una manera más responsable.

Rubén, eres responsable de este lugar

donde llegan, ¿cuántas prendas al día?

Aproximadamente, el año pasado recogimos 16.500 toneladas

en toda España, más de 16 millones de kilos.

A partir de 2025, la recogida selectiva

de textil usado va a ser obligatoria en todos los municipios de la Unión.

Gracias a esta tendencia que apuesta por la protección del planeta,

es evidente que la gran industria se tiene que convertir

en una mucho más sostenible, capaz de producir de otra manera

y que sea capaz de prolongar el ciclo de vida de las prendas.

Hay estudios que apuntan que debe haber un contenedor

entre 300, 500 habitantes.

La realidad es que hay

un contenedor entre 3.000 y 5.000 habitantes.

No es que exista un promedio muy bajo por ciudadano,

es que hay municipios en los que ni siquiera hoy en día

existen contenedores de textil.

Hola, ¿qué tal?

¿Qué tal? ¿Cómo estás?

-Hola, bonita. -Para arreglar la chaqueta.

-¿Qué es de la cremallera? -Sí, la cremallera.

Aparte de crear y diseñar, arregláis prendas.

¿Cuántas prendas reparáis al día?

30 prendas a la semana sí que reparamos.

¿Sí? ¿Más o menos que antes de la pandemia?

Más. ¿Cuánto cuesta un arreglo?

Reparar no es barato.

Porque no es rápido de hacer.

El que repara, aprecia más alargar esa vida útil

y ya viene con la concienciación de "cuidemos el planeta".

Y no le da tanto valor a cuánto puede costar.

Dais segunda vida a las prendas no solo arreglando.

Tenéis vuestra propia colección, que está dentro de...

Sí. De la caravana.

¿Puedo verlo? Pasa, por favor.

En esos residuos que nosotras generábamos,

lo que hicimos fue generar nuevas prendas.

Generar nuevas prendas. Nuevas customizaciones

para las prendas que habíamos confeccionado.

O adquirimos ya confeccionadas.

Muy bien.

Pues vamos para arriba.

Vamos customizando. A ver qué dicen.

Vamos allá.

-Buenos días. -Hola, ¿qué tal?

-¿Qué tal, chicas? -Buenos días.

Te traemos los ejemplos, como siempre.

-Sí, perfecto. -Ya confeccionados.

El vaquero es una tela nacional.

-Sí. -Y es orgánica.

Los bolsillos y varias partes de la prenda,

son tejidos recuperados.

Buenos días, Carmen. Paloma, llevas años, siete años

dedicada al mundo de la moda.

Responsable de la moda no contaminante.

Ahí está.

¿Tenemos cada vez más conciencia de consumir de forma responsable?

Sí, totalmente, nada que ver cómo empecé yo

a cómo ahora se está impulsando

y cómo, ya no solo desde sectores más concienciados,

sectores más ecológicos, más activistas socialmente,

nos lo piden desde toda la sociedad en su conjunto.

Sobre todo, desde la industria, que es fundamental.

Es complicado porque lo nuestro siempre va a producir menos.

Y a producir mejor. Lo nuestro va hacia el decrecimiento.

Una palabra que no gusta. Pero que es necesaria.

Es decir, podemos crear empleo de calidad sin producir tanto.

Hay un 30, un 40 % de prendas producidas

que nunca salen al mercado.

Y eso, lo que pasa, que se queda en unos grandes almacenes

y al final, acaba o en el vertedero, o incinerado.

Con lo que contamina eso. Porque es muy barato producir.

Paloma, este es tu espacio.

Aquí, todo lo que encontramos, toda la moda que hay aquí,

es moda responsable, no contaminante.

Efectivamente, todo proyecto que quiere entrar

en este espacio, en The Circular Project,

tiene que pasar un proceso de homologación.

Y para eso, les pedimos que nos certifiquen,

que nos muestren cómo están haciendo sus prendas,

qué tipo de material están usando, cuál es su estrategia de cercanía.

Digamos, que una vez que un proyecto entra aquí,

nosotros ponemos la mano en el fuego

y podemos decir que es realmente sostenible,

circular y ecológico y con proceso ético de producción.

Una persona puede ver un producto que venga de un país asiático;

Bangladesh, China, India, Pakistán,

que a lo mejor le cueste 3 euros, y este, bueno, cuesta 25.

Sí.

¿Cuál es el mensaje que se lanza al consumidor?

Estamos en una situación económica...

Claro, aquí estás... Complicada.

Aquí estás comprando un producto único.

Hecho muy lentamente, estás pagando

las horas de fabricación, sabes perfectamente

esa trazabilidad, esa cadena de producción,

cómo se ha hecho. Tenemos vaqueros Denim.

El vaquero gasta entre 7 y 8.000 litros de agua

en hacer un pantalón.

¿Esto cómo se hace? No solo eso,

es la prenda más contaminante que tenemos en nuestro armario.

Está hecho en Galicia. 100 % responsable.

Efectivamente, en tejido orgánico con un tinte

que no ha contaminado. Con tinte.

Ahora mismo, la huella de carbono de la industria textil,

está en el 10 %. Sí.

La segunda más contaminante...

Del planeta. Del planeta.

¿Vale? Pero a nivel global, lo que es la industria en general,

desde las Naciones Unidas, se nos pide

que hay que reducir de aquí al 2030, un 7 % las emisiones de CO2.

La industria textil, lo que tiene que hacer ahora mismo es

transformación estructural enorme.

¿Vale? Y tiene que cambiar todo su sistema productivo.

Esto supone muchísima inversión.

Muchísima concienciación.

Entiendo que es complicado. ¿No se perderán puestos de trabajo?

Hablamos de 75 millones de empleos en todo el mundo.

Claro, por supuesto que sí, pero estamos hablando también

de la generación de empleo verde; se van a generar

muchísimos más empleos verdes de los que se van a destruir.

Qué bonito este también, qué bonito es.

Qué tacto, ¿eh? Sí.