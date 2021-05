Historia de nuestro cine - El crimen de la calle Bordadores

(Música)

(Reloj)

(LEE) "Vean ustedes, señores, este espantoso suceso,

ocurrido en lugar nuevo término de Castroviejo.

Una joven y su novio, que en el campo se encontraban,

fueron muertos a navajazos por Benigno Calatrava.

Este Benigno fue novio de la chica asesinada y, para vengar su olvido,

la cabeza le cortaba.

A él le acogotó el gañote con el lazo de la corbata,

que por ser día de fiesta, prendida al cuello llevaba.

Luego, le dio con un canto en la sesera

y le clava un cuchillo de cocina con el que luego le escarba.

La novia, al ver todo esto, dando un grito se desmaya

y desmayada le dice: 'Ay, Benigno Calatrava'.

Y, entonces, aquel mal hombre se precipita y la ultraja

y, luego, le corta el cuello mellándose la navaja.

A la semana siguiente, lo prendieron los civiles

y la sentencia de muerte remata sus actos viles.

El que un crimen ejecuta, el patíbulo le aguarda.

Si no, que se lo pregunten a Benigno Calatrava".

¿Quién quiere otros 5 céntimos de historia...?

¿Quiere un numerito? No.

Para ofrecérselo a la señora. No le gusta la lotería.

-¿Quién quiere otra? ¡Cinco céntimos la historia completa!

¡Eh! ¡Oiga!

Que se lleva usted mi pañuelo. ¿Cómo dice? ¿Su pañuelo?

Sí, don Matías. ¿De qué conoce usted a mi marido?

De nada en particular. Señora, no se sofoque.

Bueno... Quédese con su pañuelo y no venga con cuentos.

-Me va a explicar de qué conoce a mi marido.

Le he vendido un décimo alguna que otra vez.

¿De modo que juegas a la lotería? Hombres...

Oye, ¿pero se puede saber qué haces aquí?

Pero... ¿y usted? Ya te lo diré, vente conmigo.

¿Dónde? ¿A América? Haga usted el favor de explicar

a mi señora... Márchese y déjenos en paz.

Oiga, forastero, que a mí no me falta nadie.

¡Hala, hala!

(VOZ LEJANA) Pues no nos faltaba más.

(Música)

Me han dicho que te has echado novio.

Sí, ¿y qué? Que podías haberlo advertido.

¿Y qué compromiso tengo con usted? ¿Aún me guardas rencor?

Váyase y no vuelva a acercarse. Como quieras, pero nos veremos.

Tú verás como nos volveremos a ver. Oye, ¿me das esto de recuerdo?

Deje el pañuelo. Me lo llevo de recuerdo.

Es para consolarme. Que me lo dé.

Vente conmigo esta noche. Váyase y no se acuerde de mí.

(GRITA) ¿A quién le doy la suerte? ¿A quién?

(LEE) "Vean ustedes, señores, este espantoso suceso,

ocurrido en lugar nuevo término de Castroviejo".

(Murmullo)

¡Dios os guarde!

¡A ver un veinte y unos calamares! Se acabó el crédito.

Traigo dinero. Entonces, pague las 67 pesetas

que me debe desde hace tres semanas. Mañana quedarán pagadas.

¡Pues hasta mañana no hay calamares ni vino!

¡Es usted un tío cerdo! ¡Y usted un tramposo!

Cuando no se tiene para pagar, se bebe agua.

Voy a traerle antes de media hora las 67 pesetas en calderilla...

¡Para tirárselas a la cara! ¡A mí! ¿A la cara?

Suéltenme.

Antes de media hora estoy aquí.

(RÍE) Media hora... ¡Ya veremos de qué día!

(Música)

¿Por qué no estás ahí dentro? Me he peleado con el tabernero.

¿Traes eso? No, pero ya está todo.

Puedes subir. ¿Seguro?

Seguro. Si quieres, te espero aquí.

Mejor en mi casa. Como quieras.

(Música)

(BEODO) ¡Y tú el segundo y yo el tercero!

(CHISTA) A estas horas está prohibido.

(Música)

(GRITA) ¡Abajo Pontevedra!

(Música)

(Música intriga)

(Puerta)

(Continúa la música)

(Puerta)

(Música tensión)

(SUSURRA) Ay, Dios mío...

(Música)

Brindo por Galicia en general. -¡Gracias, hombre! ¡Chócala!

(VOZ LEJANA) ¡Socorro! ¡Auxilio!

¡Caramba! ¿Qué te he dicho?

¡Socorro! ¡Auxilio!

¡Socorro! ¡Socorro!

(Música tensión)

¡Es en casa de doña Mariana! ¡Suban deprisa!

-Tú, vete a avisar al juez.

(Música suspense)

¿Qué ocurre? (ACENTO GALLEGO) -No sabemos todavía.

(Continúa la música)

¡Suban! ¡Que es en el piso de arriba!

-Ya ha dejado de gritar; debe haber muerto.

-¡Vamos, vamos! A ver si llegamos a tiempo

de evitar una catástrofe. Pasen, pasen...

-Voy a ver si entre todas estas llaves,

hay alguna que abra.

Esta va.

-Es mejor que no entremos todos porque, si no,

no nos vamos a entender. Ustedes, quédense aquí

y no dejen que entre ni salga nadie.

(SUSURRA) -En la alcoba.

(Música trágica)

Esto es un crimen.

-Y la han matado dándole con esta plancha en la cabeza.

-Los lentes de la víctima.

-¿Hay escalera de servicio en esta casa?

-No. No hay más escalera que la principal,

por donde hemos subido. -Entonces, el criminal

está en la casa porque la puerta estaba cerrada por dentro.

(Música tensión)

¡Hay que mirar debajo de la cama!

-Alguien tiene que mirar.

-¿Y si mirásemos todos al mismo tiempo?

(Música intriga)

No hay nadie.

(VOZ LEJANA) ¡Sereno! ¡Sereno!

¡Vengan ustedes aquí! ¡A la cocina!

-Esa es la voz del anarquista. -¡Lo ha debido encontrar!

(Música)

(Puerta)

Cuidado, no tropezar, que está lleno de baúles.

(Continúa la música)

Ya veréis lo que tengo aquí. Miren ustedes

lo que he encontrado aquí.

-¿Quién es usted? -¿Cómo se llama usted?

Me llamo Petra. ¿Qué hace usted en esta casa?

Soy la criada. ¿Quién ha matado a su señora?

(SOLLOZA) Ahí está el culpable.

(Música trágica)

¿Qué? ¿Han cogido al asesino? -Solo hemos encontrado a la criada.

La puerta estaba cerrada por dentro y no hay más que una escalera.

-¿Han buscado ustedes bien? -Sí, señor juez.

Hasta debajo de la cama.

-¿Por qué ha matado usted a su señora?

Yo no he sido.

¿Ha sido usted sola el asesino? No... ¡no!

Yo no la he matado.

Llévense a esta mujer incomunicada a la cárcel,

mientras yo realizo mi inspección ocular.

(Música triste)

(Murmullo)

Vengan por aquí.

(Música suspense)

No se ve nada de particular.

(Música tensión)

Como no sea este pañuelo...

(SILBA)

-Ni Frascuelo ni Lagartijo son toreros de verdad...

Toreando estas cabras de ahora... -¡El toro de antes!

Ese es el toro de los toreros machos. -Si les soltaran aquellos toros

que mataban hace veinte años, veríamos si pisaban el terreno hoy.

-¡Señores! ¡Un crimen en la calle de Bordadores!

(Barullo)

¡Vengan detalles!

-Nada, una criada que ha asesinado a su señora en el número 12

de la calle de Bordadores.

-¡Bien! Se llamará "El crimen de la calle de Bordadores".

-Han detenido a la criada como presunta autora.

-Escriba usted.

(DICTA) "Anoche los transeúntes que se retiraban a sus hogares

por la calle de Bordadores, después de haber asistido

a los magníficos espectáculos que se dan en los jardines

del Buen Retiro, en el Teatro Felipe y Teatro Príncipe Alfonso...".

No se quejará Tomás Bretón...

"Se vieron sorprendidos, al pasar frente al número...".

-¡12! -"...de dicha calle por los gritos

de un hombre que asesinaban". (CORRIGE) -De una mujer

que asesinaban. -Bueno, de una mujer que asesinaban.

"Subió la Policía y detuvo como autor a la criada, llamada...".

-Petra. -"Petra.

Mujer de mirada feroz e instintos criminales".

-¡Petra es inocente! Y ha acusado al amante de la víctima

como autor del asesinato. -Pues quite esas últimas frases.

"Es una infeliz mujer del pueblo, incapaz de matar una mosca".

¿Quién es el amante?

-No se sabe bien. Un señor... -Eso es lo que quería saber.

Un señor, por un lado; una criada, por otro,

y la víctima en medio. Esto es periodístico.

Vamos a despertarnos todos, a armar revuelo, ¿eh?

A hacer que la gente sospeche que es el asesino el que no lo sea.

Y, nosotros, a tomar la defensa del más popular.

Desde hoy, para vosotros, la criada es inocente.

-Petra, este señor ha sido designado para su defensa.

A él debe confiarle la verdad. Ya he dicho la verdad.

A mi señora la asesinó su amante. Vino a pedirle dinero

como otras veces y, como se negara, se pelearon y la asesinó.

¿Cómo era el amante de su señora? ¿Un caballero?

Era un canalla.

Había seducido a la señora con buenos modales,

haciéndole creer mentiras y negocios con los que le sacaba el dinero.

¿Por qué no se casaban? Porque no quería él. Como pretexto,

le decía que se casarían en cuanto hubiera puesto en marcha

una fábrica y ganase dinero para no necesitar del de ella.

¿Y esa fábrica? Para mí que era una estafa.

¿Usted sabe que este señor tuvo un negocio en el que anduvo mezclada

una tal Lola la Florista? Sí, yo estuve entonces

en la Comisaría. ¿Usted sospechaba de esa Lola?

Nada, en absoluto. Esa muchacha no tiene nada que ver en esto.

¿Está usted segura? Totalmente.

¿Y cómo puede responder por una mujer que no conoce?

No me hace falta conocerla, la vi aquella noche y me bastó.

Además, que esto no ha sido preparado.

El tipo ese vino a pedir dinero, se pelearon y sucedió la cosa.

Eso es todo. ¿Y cómo explica usted la presencia

de ese hombre en la casa aquella noche

si el sereno afirma que no le vio subir

ni fue hallado al llegar la Policía? Pudo subir sin que le viera

el sereno; pero, desde luego, él fue el asesino.

(Organillo)

(GRITA) ¡Trapero!

-¡Ha salido "El Liberal"! ¡El crimen de la calle de Bordadores!

¡Ha salido "El Liberal"! ¡Petra acusa a Miguel

y el pueblo procesa! ¡Ha salido "El Liberal"!

¡Con el crimen de la calle de Bordadores! ¡"El Liberal"!

-¡Ha salido "El Liberal" con el crimen de la calle Bordadores!

-¡Ha sido Miguel! -¡Ha sido Petra!

-¡Te digo que no! ¡Ha sido Miguel!

-¡Te digo...! -¡Que no!

-Hable, Petra.

Y sabe que es verdad lo que digo y no le valdrá de nada mentir.

Usted la ha matado. ¡Usted solo!

Esta mujer está loca. ¡No estoy loca!

Yo lo vi con mis propios ojos cuando me recobré del golpe.

¿Y usted qué responde a todo esto? ¿Y qué quiere que responda?

Si estuve con mis amigos aquella noche

hasta mucho después del crimen. ¡Mentira!

Que pasen los testigos.

-Pasen, pasen. Acérquense.

-¿Ustedes vieron a este señor la noche del crimen?

-Sí, señor.

Cenamos juntos. Y, después, estuvo con nosotros

hasta la madrugada. ¿Lo ve usted?

¡Ha sido la Petra! -¡Otra "chimborrada"!

-¡Ha sido la Petra!

(Barullo)

Está completamente comprobado que fue él.

-La asesina ha sido la criada. -Ha sido él.

-¡Ha sido la criada! (A LA VEZ) ¡Ha sido la criada!

-Ha sido la criada. Siempre son las criadas

las que asesinan a sus señoras.

(Silencio)

Yo no pruebo de esto.

-Señores, hay que ordenar esta campaña.

Es preciso conseguir que en el país no se hable de otra cosa.

Pero, para eso y no equivocarnos más de lo debido,

es necesario conocer, punto por punto,

la vida de los personajes de este drama

en los últimos meses que le precedieron.

¿Qué ocurrió en estos meses?

Esto es lo que convendría saber.

(Música)

¡Uy! Van como locos. Se van a matar.

Ya, ya. No sé cómo lo permiten.

A mí, estas invenciones me dan miedo.

Pues dicen que pronto moverán los coches con electricidad

en vez de caballos. ¡Qué disparate! ¡Oh..!

¡Mira quién viene por ahí! Ah...

(RÍEN)

Esto termina en boda. Calla, mujer.

Menos mal que te ha pillado viuda, ¿no te ha dicho nada de matrimonio?

Claro, pero no quiere casarse hasta no haber asegurado

su fortuna propia. Qué delicado.

Sí...

(Música)

¡Buenas tardes! Buenas tardes.

Buenas tardes. ¿Qué le ha parecido la corrida?

Lo mejor, la estocada de Frascuelo. ¿Qué me dice de Lagartijo?

Oh, admirable con la muleta. A mí me ha gustado el chico nuevo.

¿Quién? ¿Guerrita? Sí.

Sí, no está mal.

¿A qué hora quiere usted que vaya a recogerla para ir al Apolo?

Cuando usted quiera... ir a casa a buscarme.

¿Qué dan esta noche? Los "Cuadros disolventes".

¿No la conoce? No la he visto, creo que es preciosa.

¡Tenemos que ver a Gayarre!

Pasado mañana le oiremos en "El pescador de perlas".

Buenas tardes... Con Dios.

(SUSPIRA) Ay...

(Música)

¡Ya era hora! Qué caro te vendes.

¿Y qué? ¿Traes el dinero? No ha podido ser esta noche.

¿No ibas al teatro con ella? Voy a la cuarta de Apolo,

luego me reuniré con vosotros. ¿Y el dinero?

Ya lo tendré para esa hora. ¡Olé!

(CANTA) "La donna è mobile qual piuma al vento

muta d'accento. E di pensiero".

(RÍEN) El caso es que no estaría mal

que fuera así. -¿Te gusta mi voz?

-Si es voz de trapero. -Pues ya sabes de lo que es.

-¿Sí? No me lo digas, Pepe. -Te advierto que si no hay de aquí...

No hacemos nada. Descuida, hombre, déjamelo.

¿Pero no se ahogan los que van dentro?

No, mujer. Al sumergirse la nave, se cierran las compuertas

y, como lleva un depósito de oxígeno dentro,

pues la tripulación puede ir respirando.

Dice Peral que se conseguirá navegar debajo del agua...

hasta dos horas seguidas. ¡Qué barbaridad!

Qué peligroso y qué aburrido. (RÍEN)

Ay...

Se me olvidaba. ¿Qué es?

Las acciones de la fábrica que te prometí.

Ah. Si no las quieres...

Oh, sí. Las he traído a estas horas

porque mañana llega una máquina del extranjero y debemos

pagar una cantidad crecida. Como el tesorero está en Bilbao,

donde tiene a su madre agonizando, no podremos sacar dinero.

Entre los socios no reuniremos la suma necesaria

en dinero de bolsillo. No tienes que darme explicaciones.

Oh, si no fuera por lo del tesorero...

No me gusta que me traigan una mercancía y no pagarla.

No es serio. Y en nuestro negocio, quiero imponer desde el primer

momento la mayor seriedad. ¿Cuánto tengo que pagar?

No, muy poco. Son seis acciones... a 500 pesetas.

Pues... 3000 pesetas. Voy a dártelas.

Toma. Y gracias.

Gracias a ti.

¿Y cuándo calculas que se pondrá en marcha la fábrica?

Antes del año. Pues, como te decía,

el submarino va a ser decisivo en la defensa de nuestras colonias.

Dicen que Sagasta va a ir a las pruebas.

(Timbre)

¡Ahí está Rosario! Ah, se me olvidaba decirte

que no podré estar con vosotras hasta el final...

(PROTESTA) Ay, pero Miguel... No sabes cuánto lo siento,

tengo que tener listo para mañana el presupuesto

de las redes eléctricas. ¿No lo puedes hacer mañana?

Tengo que entregarlo al Ministerio por la mañana.

Lo siento, es así. El trabajo ante todo...

Especialmente, si su premio va a ser nuestra felicidad.

(RÍE) Pase, señora, pase.

Ay, deja que te vea. Dios mío, qué elegante.

¿Te gusto? Esto viene de París, no lo niegues.

Mira quién habla, tú sí que estás hecha un figurín.

¿Me quieres presentar del todo? Ay, es verdad... No os conocéis más

que de coche a coche. Le conozco tanto de oídas

que ya somos amigos. Espero no defraudar.

(RÍEN) ¿Vamos?

Gracias.

¿Estas gafas son tuyas? No... Ay, por Dios.

Yo no uso lentes, son... de Petra. ¡Petra!

Siempre se deja usted los lentes por todas partes. (RÍE)

Vámonos en seguida que no quisiera perderme ese número tan bonito de...

# Con una falda de percal 'panchá'... #

# Y unos zapatos bajos de charol,

# y en el mantón de fleco # "arrebujá"

# por los Madriles # va la gracia é Dios.

# -Con el sombrero colocado así

# y muy ceñido # y justo el pantalón,

# el chulapón... pasea por Madrid

# luciendo todo lo que Dios # le dio.

# -Se van al baile derramando sal.

# -Y si es un chotis # se lo pide él.

# -Y se agarran con finura y tal.

# -Y empieza el movimiento # que ve "usté". #

(Chotis)

# Con una falda de percal # "planchá"

# y unos zapatos bajos de charol

# y en el mantón de fleco # "arrebujá"

# por los Madriles # va la gracia é Dios.

# Con el sombrero colocado así

# y muy ceñido # y justo el pantalón,

# el chulapón... pasea por Madrid

# luciendo todo lo que # Dios le dio. #

(Aplausos)

¿Quién es aquella que entra en el palco?

Es la gobernadora de La Habana.

Ya, ha traído sus perlas. Dicen que el asistente de su marido

le aprieta el corsé. (RÍEN)

Ah, qué tamaño de perlas. Hace falta ser ella

para que le gente se crea que son buenas.

Yo prefiero la cruz de brillantes que lleva.

Sí, también es bonita. Un regalo de boda de mi marido.

Mire usted, Miguel, qué maravilla. Es hermosísima y además es de...

(RÍEN) Ahora es cuando debo marcharme.

(Música)

¿Le veré mañana? Sí, sin falta. Hasta mañana.

Hasta mañana. Adiós.

-¿Qué tal, Marianita? ¡Hola!

Bien. (SUSURRA) ¿Este es él?

Sí...

¿Cuándo es la boda? Ay... A menos en un año...

Ahora está redondeando su fortuna. Tiene mucho trabajo.

Buenas noches, Marianita. ¡Anda!

¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? -Fenomenal.

¿Qué os ha parecido el espectáculo? Oh, precioso, muy bonito.

¡A la plaza del Matute! ¡Al Café del Imparcial!

(Aplausos)

(Música, guitarra)

Buenas noches, señor duque. Hola, Rafael.

¿Una flor?

Muchas gracias. Hasta luego.

¡Gracias!

¿Quién es ese que va con Lagartijo? El duque de Sesto.

Calla ahora, que va a cantar Silverio la caña.

# Eh....

# Ay...

(Música)

# A mí me puede él mandar... #

(SUSURRA) ¿Qué tendrá este cante que iguala y hermana

a todos los españoles al escucharlo? -Y se tenga cualquier edad.

Desde la cuna, mira.

(Guitarra)

# A servir Dios...

# A servir a Dios...

# Y al rey.

(Guitarra)

# Pero para tu persona...

# Ay...

# Pero dejar a tu persona

# no me lo manda...

(Guitarra)

# Eso no lo manda...

# la ley. #

(Guitarra)

(Chasquido)

Oye, ¿quién es esa que viene con Frascuelo?

La Paloma. Guapa es.

Buenas noches, Salvador y la compaña. ¿Una flor?

Gracias.

# Pero dejar... #

Ya estoy aquí. Buenas noches.

Ya creíamos que no venías. No me pude largar antes.

Y de aquello, ¿qué?

Aquí está. ¡Olé!

Preséntame a la compañía. Mi amigo, Miguel.

Y aquí, dos compañeras de colegio. Esta atiende por Candela

y esta no atiende porque es algo sorda.

-Tome usted asiento y cúbrase.

# No me lo manda...

# Ay, eso no lo manda...

# Ah, la ley... #

Bueno, supongo que nos iremos a un sitio más alegre.

A La Bombilla, que hay baile. Que sí, señor, a La Bombilla.

Y usted puede bailar con su condiscípulo,

esta señorita con aquí... y yo puedo bailar con el bastonero.

Tú encuentras pareja nada más llegar. Pero, venga, hombre... ¡Antes!

(CHISTA)

¿Es a mí la seña?

Claro.

¿Quiere usted el Gordo? ¿Qué vale toda la suerte?

¿Toda? Toda, aquí somos así.

Pues 30 pesetas.

Como estas.

Gracias.

La mitad para mí

y con la otra mitad se obsequia a la propia cosechera.

Gracias, pero no los uso. Los vendería sin querer.

Vente con nosotros. No puedo, tengo que seguir mi venta.

Mujer, ya vendiste bastante hoy.

Tómate un recreo. Es que yo solo vendo décimos.

Pero si no tenemos mala intención.

Se trata de que somos tres hombres y solo dos señoras y nada más.

Solo es cuestión de matemáticas.

Pues prefiero dejarles. Oye, ¿nos vas a hacer de menos?

Si no es eso, mujer, es que... Entonces vente con nosotras.

-No te vamos a poner un pincho en la silla.

Es un honesto esparcimiento del espíritu.

Una vuelta de baile y luego cada cual a su casita.

Bueno, pero no quiero que se equivoquen conmigo.

Nada más lejano, ya lo verás. Vámonos sin meter ruido.

(Aplausos)

Anda, Marianita, solo media hora y nos vamos.

Id vosotros, estoy cansada. Me dejáis en casa.

Si no vas tú, no voy yo.

Si no vienes, no vamos ninguno. No, esos bailes tienen mala fama.

Va toda clase de gente y no, no, no.

No nos movemos de la mesa y no os va a ver nadie.

-Anda, Marianita. Bueno, pues como queráis.

Qué chiquillo más gracioso.

A La Bombilla, vamos. Hasta ahora.

(Música)

¿Quieres bailar? ¿Tiene usted mucho interés?

Vamos a buscar sitio primero.

¿Dónde hay una buena mesa? Ahí queda un cenador libre.

Hala, pues vamos para allá. Vamos.

(Continúa la música)

Aquí estarán bien.

¿Qué les traigo?

¿Qué tienes? De todo, hasta champán.

Pues tráete dos botellas del mejor.

Aquí estamos.

¿No habías venido este año a La Bombilla?

Es la primera vez. ¿Y en qué piensa tu novio?

¿Usted se ha creído que, si yo tuviera novio,

iba a haber venido con ustedes? Podía estar de viaje.

Cuando tenga novio, no viaja. Oye, ¿no te cansa vender décimos?

Ni que tuviera que venderlos en velocípedo.

Una mujer como tú...

Vaya, que debían tocarte los décimos a ti.

Prefiero que no me toque.

¿A quién esperas? ¿A un príncipe?

No sé, a uno que todavía no ha llegado.

¿Y cómo lo vas a reconocer? En que me dirá: "Aquí estoy".

Y yo le diré: "Está bien, hombre, ya te estábamos esperando".

Aquí estoy.

Está bien, hombre, ya te estábamos esperando.

¿Esa bebida viene o no viene?

¡Camarero, venga, hombre, venga!

Ya está aquí este. Vamos a romper el hielo.

(RÍEN)

Gracias, pero yo no bebo.

Es como gaseosa, no se sube a la cabeza.

Dé un trago, si no, trae mala suerte.

Bueno, pues por mí que no quede.

Y otra ronda por las amistades imperecederas.

No, a mí no.

Que ya he bebido bastante.

¡Y olé! Con rebaba. -Paco, que la vas a coger.

No, no, no, a mí no.

¿Me vas a hacer ese feo? Es que no tengo costumbre.

Pero si es como la gaseosa, no hace daño, mujer.

Bueno, pues que no quede por mí. ¡Hala!

(RÍE)

(TARAREA)

(RÍEN)

¿Sabes la letra?

Pues canta.

(CANTA) "No te vayas a la guerra,

soldadito de ultramar.

Que la manigua es muy negra.

Que la manigua es muy negra

y no te vaya a matar.

Me voy a quedar muy sola

si tú te marchas de aquí,

que voy a llorar mi pena, ¡ay!

Que voy a llorar mi pena

por las calles de Madrid.

Cuando en la manigua

tú sientas dolor,

no llores de pena,

yo también sufro de amor.

Cuando en el silencio

debas recordar,

recuerda tu amor..." Qué bien canta esa mujer.

Y qué bonita canción. ¿Quién será?

Tiene la voz como tomada por el vino.

Debe estar algo así...

"Soldadito de Chiclana

ya no te puedo mirar

porque se me llena el alma,

porque se me llena el alma

de un deseo de llorar.

Soldadito chiclanero

no te dejaré marchar

porque te espera la muerte,

porque te espera la muerte

al otro lado del mar". Es Lola,

vende décimos en el café del Imparcial.

¿Con quién está?

No conozco más que a ella.

"...tu sientas dolor,

no llores de pena,

yo también sufro de amor.

Cuando en el silencio

debas recordar,

recuerda tu amor

que sufre por ti en su soledad".

(Aplausos)

¡Muy bien! ¡Bravo!

Una mujer cantando así, ¿qué hace vendiendo décimos?

Chica, si lo haces requetebién.

Cantas mejor que este.

De estilo, pero me supera en los bajos.

No me toméis el pelo.

Bébete otra copa que te refrescará. No, no, no, que ya veo turbio.

Para lo que hay que ver en este mundo. ¡Anda, bebe!

¡Adiós!

-¿A quién saludas? -A un conocido.

-Cuando estás conmigo, no conoces a nadie.

-A ver si me vas a hacer perder la memoria.

-Perder las narices. -Oye, tú,

que así no me tratan en casa. Con que... de verano.

-No seas celoso, Paco. Si eso no te va.

-Que son Otelo y Julieta. -¡Dejadme en paz!

Pues es muy guapa. Demasiado para vender décimos.

No te preocupes, ya se arreglarán.

(Música)

¿Otra copita? No, que estoy mareadísima.

Necesito que me dé el aire. Te puedes enfriar.

Échate un ratito sobre mi hombro y se te pasará el mal.

(LLORA) ¡Yo me voy! Te acompaño.

No, por Dios, te lo suplico.

Quédate para ver si se van juntos.

Si puedes, síguelos. Pero, mujer...

Te lo ruego.

Y luego subes a casa a decírmelo.

Te esperaré toda la noche, si es preciso.

Adiós...

Mírala. -¿Dónde?

-Allí, bailando con otro. -Déjala que haga su ejercicio.

Y él parece un chico de buena casa.

(Música)

¡Ahora vas a ver!

Un momento. -¿Qué ocurre?

-¿Sabe con quién está bailando? -Sí, la eché un vistazo antes.

-Vete de aquí, Paco. -¡No me da la gana!

-Oiga, más cortesía para tratar... -¡No quiero!

¡Déjeme salir o armo un escándalo! Pero, mujer, si es un afecto.

¡Déjeme! Cálmate, vas a salir de aquí.

Antes que con usted, de cualquier manera.

No exageres que ha sido un momento de debilidad.

¡Déjame!

¿Estos señores viene con ustedes? Sí.

Pues venga al juzgado de guardia. ¿Por qué?

Hay un hombre herido y el agresor es amigo de usted.

Pero si yo no estaba. Lo sé, pero no importa.

Conoce a estos señores y tiene que declarar quiénes son.

¿Y yo también?

Todos lo que vinieron con ellos. Si no los conozco apenas.

Solo declarar. Quedarán libres después.

Pues, hala, vamos. Vamos.

Ay...

Yo no lo acabo de tragar.

Me parece tener muchas conchas.

Y siempre que venía, era para pedir dinero.

Eso no.

Eran acciones de la fábrica que yo compraba.

Lo malo ha sido la burla.

Meses y meses detrás de mí dándome vueltas

para después andar en líos con una chulona.

Y menos mal que lo ha sabido a tiempo, y no como yo.

¿Le pasó lo mismo? Casi.

Pero me quedé con una niña de 4 años.

¡Qué infamia!

¿Y dónde está la niña?

Cuando fui a La Habana se la dejé a una prima

creyendo que volvería enseguida.

Luego mi prima se murió

y la familia del padre no quiso saber nada.

¿No la buscó al volver? Claro.

Pero ya habían pasado 20 años.

No pude dar con la pista, ni quise insistir demasiado.

Prefería que creyera lo que la dijeron

a que viera lo bajo que había caído su madre.

¿Y que le dijeron? Que me había ahogado con su padre

en el naufragio del Reina Isabel.

Yo no me hubiera quedado tan tranquila.

Habría seguido buscando.

Supongo que le habrán enseñado a ganarse la vida.

¿Y no le pudo enviar nada? Nada.

Solo le dejé una medallita de oro de la Virgen de Guadalupe.

No valía nada, pero no tenía otra cosa.

La hubiera seguido buscando, pero no quería que se avergonzase de mí.

Después de lo sucedido, mejor que guarde un buen recuerdo de su madre.

Tal vez.

¡Es la señorita Rosario! Vaya usted a abrir.

¿Qué? ¿Se fue solo con ella?

No, se armó una bronca donde se mezclaron los amigos

y se los han llevado al juzgado.

¿A él también? A todos.

Ha habido un herido.

¿No has notado nada después de mi marcha?

Anda... Di.

¿Para qué? Dímelo.

Cuando se quedaron solos, estalló una pelea entre ellos.

Parecía como si él quisiera abusar de ella.

¿Él?

Y...

Por fin... No sé cómo siguió la cosa

porque llegó la Policía.

Ya está bien.

Ya está todo bastante claro. No debía habértelo contado.

No lo creas. Es mejor.

Ahora que caigo de muy alto,

¿cómo me pude imaginar que nadie se casara conmigo por mi palmito?

No digas eso. Sí...

Todo se acabó para mí.

La juventud dura muy poco

y eso solo se aprende a palos como este.

Mujer, no desbarres.

¿Quieres que me quede esta noche? No.

Gracias, no. No vale la pena.

Vete a dormir que bastantes molestias te he dado ya.

Si quieres, me quedo. No, no, de ninguna manera, no.

Mañana nos veremos y a mí todo se me habrá pasado.

No salgas a la puerta que vas a coger frío.

(LLORA)

¿No va a acostarse la señora? No.

Luego.

Ahora vaya a ponerse el mantón

y va a llevar esta carta al señorito Miguel,

que estará en el juzgado que corresponde.

¿A estas horas? Sí, tiene que ser ahora mismo.

Quiero que sepa la ruptura antes de que se vaya del juzgado.

No sé dónde es, pero pregunta a un sereno.

Se la da al señorito Miguel en persona.

Y se marcha sin contestar a sus preguntas, si las hace.

Está bien.

Tenga.

Ciérrala.

(LLORA)

¿Y no sabes usted más? -Sí.

Cantar "La donna è mobile".

-Aquí no ha venido usted a hacer el ganso.

(CANTA) -"La donna è mobile..." -¡Al calabozo!

¡Guardia! ¡Al calabozo este hombre! ¡No reírse! Que le acompañáis todos.

¡Vamos! El siguiente. ¡Vamos, el siguiente!

(SIGUE CANTANDO)

El siguiente.

-¿No me van a preguntar a mí? -Cuando le llegue el turno.

¿Cómo se llama usted? -Matías Hermenegildo.

-Siéntese, don Matías.

-Es que no estaba en el baile y... -¡Que se siente!

-Es que pasaba... -¡Siéntese, he dicho!

¡Que se siente!

Siéntese. El siguiente.

¡El siguiente!

Eh...

Lola la Billetera.

A ver, su nombre. Me llamo Lola.

¿Apellido? Me llaman Lola la Billetera.

¿No tiene padres? No.

Murieron cuando era niña.

¿Aquí en Madrid? En el naufragio del Reina Isabel.

¿No tiene familia? Nadie.

Me gano la vida vendiendo lotería.

¿Y su familia no la dejó nada? Nada. Es decir, bueno...

Esta medallita.

Me la puso mi madre antes de marcharse.

Es el único recuerdo que tengo de ella.

¿Y qué hacía en La Bombilla? Vendo décimos en El Imparcial.

Me los compraron todos y me convencieron para ir al baile.

¿No sabe quién ha sido el agresor? No, señor juez.

No estaba para fijarme en eso.

¿Y por qué? Porque estaba "malhumorá".

¿Con quién iba de pareja? ¿Yo?

Con ese señor.

Retírese.

A ver, venga usted aquí.

¿Usted qué hace aquí, señora? Siéntese hasta que la llame.

¿Usted qué hacía en La Bombilla? Verá, fuimos con unos amigos...

Su nombre y demás particulares.

Miguel Campo Bermejo.

¿Hace mucho tiempo que se conocen ese señor y Lola la Billetera?

Esta noche, pero han intimado. -Y tanto.

¿Qué quiere usted decir?

¡Petra!

Cuando le diste la carta, ¿se fijó en su cara?

No, señora. Había tanto barullo... Él tuvo una sorpresa al verme allí.

Y cuando fue a abrir la carta, me marché.

¿Y la socia?

¿La Billetera, quiere usted decir? Sí.

Se había marchado nada más declarar.

(Timbre)

¡Usted! Quiero ver a la señora.

No sé si a estas horas...

Ande, ande, vaya.

Dígale que necesito absolutamente hablar con ella.

Era el señorito Miguel. ¿Cómo se atreve a...?

Le he dicho que a estas horas... Dígale que no le puedo recibir.

Dice que no puede recibirle. Es un minuto solo.

Me marcho enseguida, pero no me voy sin hablarla.

Mariana...

He salido únicamente ante tu amenaza de quedarte aquí.

Di lo que tengas que decir en las menos palabras posibles

y márchate para siempre. ¿Cómo me puedes hablar así?

¿No sientes la enorme injusticia que estás haciendo?

Si es para decir eso,

es mejor terminar la conversación. No, Marianita.

Quiero explicarte la verdad de lo sucedido anoche.

Luego me juzgas como quieras,

pero una vez que sepas lo que ocurrió.

Habla de una vez.

Anoche me encontré con unos antiguos amigos,

era el santo de uno de ellos.

Insistieron para que fuésemos a charlar a un café

y, como eran viejos amigos, no quise desairarles.

Después se empeñaron en ir a La Bombilla.

Allí encontraron unas chicas

y no se les ocurrió más que llevarlas con nosotros.

Es todo.

¿Y a Lola la Billetera te la llevaron los amigos también?

Pues claro. ¿Te crees que yo conozco a esas mujerzuelas?

No lo hubiera creído hasta ayer.

Olvidas que te vi pasarla el brazo por el cuello

y llevarla dentro del quiosco.

Sí, es que estaba un poco bebida. Sé también lo que pasó después.

Lo oyeron todo desde la mesa de al lado.

Ha sido una aventurilla sin trascendencia.

Sabes que soy un hombre serio que trabaja

y que por una vez que me dejo llevar por unos amigos

y cometer un exceso, no quiere decir nada.

Hoy he vuelto a mi vida normal, honesta.

Que durará hasta que te encuentres a la Billetera.

Por Dios, ¿cómo crees que me puede interesar una golfilla cualquiera?

Yo no volveré a ver a esa mujer nunca más.

No, Miguel, no. Es mejor dejarlo.

Ahora he abierto los ojos

y comprendo que no podría luchar con tantas mujeres jóvenes y guapas

como un hombre se encuentra por Madrid.

¡Qué disparate!

Tú vales 100 veces más en todos los sentidos.

Mira, Marianita.

Te prometo que nunca volveré a ver a esa chica.

Si quisiera, hasta podría hacer que se marche de aquí.

¿Cómo? Uno de esos amigos de anoche

conoce a un tipo de esos que recluta muchachas guapas

para ir de camareras a América. De allí se vuelve.

Esas no vuelven jamás.

Mujer, si te tranquiliza, yo arreglo eso.

No se querrá marchar. Claro que sí.

Ya le diré que le haga una oferta tentadora.

¿Me perdonas así?

No estaré tranquila hasta que no la sepas lejos.

Descuida, es cosa de días. ¿Y cómo se la va a convencer?

Un amigo tiene un apaño con una francesa que vende sombreros

y que se marcha a Buenos Aires. Qué casualidad.

Marcharse, no se va, manda a la otra diciendo que ella toma el otro barco

y una vez allí... ¿Y qué hará tu amigo?

No te preocupes, basta que te tranquilice para que lo haga.

¿No te gustará la francesa? ¿A esa?

Ni la conozco más que de oídas.

No me trato con esa gente como no sea por casualidad.

Hoy lo hago por ti.

Y a la Billetera el irse a América a lo mejor le trae suerte.

(CANTA) "Al Señor de la Santa Humildad,

yo le estoy pidiendo a la Virgen.

Al Señor de la Santa Humildad

que ese querer que yo a ti te tengo,

aunque tú quieras no se ha de acabar.

A un perro...

Dios mío, amparo".

-Ahí la tienes.

-"El alivio encuentra al enfermo...". -Espérate.

-Descuida.

-Yo me voy porque a mí me conoce. -Adiós.

(Guitarra)

-"Si del alto cielo bajaran los serafines..."

¿Quiere usted un décimo? Sí, venga.

¿Cuánto? Su precio y la voluntad.

Si es la voluntad... Olé.

Viva el rumbo.

¿Te importaría charlar conmigo? ¿No me irá a invitar a un baile?

Si quieres... No quiero, solo vendo décimos.

No se trata de diversión. Te voy a hablar de negocios.

¿A mí? Sí.

¿Cuánto ganas aquí? Lo bastante para vivir.

Es poco. Me basta.

Sé de otra cosa mejor. Y yo también, pero no me va.

Yo soy así. No es lo que te figuras.

Es una profesión honrada, como la tuya: camarera.

Esas no ganan más que yo, si solo hacen de camareras.

Aquí no, ya lo sé.

Es en América. ¿En América?

Sí, pero con un sueldo fenomenal y sin hacer nada malo.

Mi esposa se va en unos días.

La acompañas en el viaje y allí la dejarás instalada.

Ven que te doy más detalles.

(Timbre)

(ACENTO FRANCÉS) ¿Está la señora? Pase.

Voy a ver.

¿De parte de quién?

Dígale que soy la persona de quien le habló el señorito Miguel.

La señora que se va a Buenos Aires. Ah...

Pase por aquí.

Buenas noches. Buenas.

Viene de parte de Miguel, ¿cierto? Sí, para el asunto de...

de esa vendedora de décimos. Puede usted acostarse, Petra.

Yo abriré la puerta y avisaré al sereno cuando salga la señora.

Está bien, señora.

Pase, siéntese.

¿Cree que se puede enviar a esa mujer a América?

Nada más fácil.

No es la primera vez que hacemos esto.

Siempre por su bien, por supuesto.

Pensando que allí puede hacerse un porvenir, una fortunita.

No hay nada malo en ello, ¿verdad? Por supuesto.

Se trata de alejarla de este Madrid donde hay tantas tentaciones.

Todas las mujeres están aquí en peligro. Hay mucho vicio.

¿Y si se niega a hacer el viaje?

No creo que rechace una oferta tan tentadora.

Además, hay otros medios.

Es muy fácil que una muchacha se encuentra en un lío con la Policía.

Hay tantos robos, tantos delitos...

(Ruido)

¿Esto qué es? La muchacha cerrando las persianas.

Estamos solas.

¿Y cuándo hablarán con ella?

Mi marido ha ido a hablarle esta noche.

-Si a los 6 meses no te gusta, te vuelves y no has perdido nada.

¿Me pagan el viaje de vuelta? Claro está.

Además que tú a los 6 meses has ahorrado para dar la vuelta a mundo.

¿Cuándo me tengo que decidir? Enseguida. Hoy mejor que mañana.

Hay docenas de muchachas que quieren ir

y buscan recomendaciones para que las contraten.

No sé, no sé... No dudes, es la ocasión de tu vida.

Iré 6 meses y, si no me gusta, me vuelvo.

Eso es. Ya te digo, has de encontrar toda clase de facilidades.

Y mi esposa va contigo, que es una señora.

¿Para qué quieres más garantías? -Oye, Lola, preguntan por ti.

¿Quién? Una mujer que están en el almacén.

Ahora voy.

Entonces, hasta mañana, ¿no? Vendré mañana con los papeles.

Adiós. Adiós.

(Guitarra)

Usted me dirá.

Verá usted, le va a parecer extraño lo que le voy a decir.

No sé, diga. Vengo a avisarle de un peligro.

De un peligro que debe apartarse con todas sus fuerzas.

¿A qué se refiere? Hay una persona que sin razón...

Bien lo sé que sin razón, quiere que se vaya de Madrid.

De España. ¿Y todo esto a qué viene?

Primero, ¿quién es usted? Yo nadie. Menos que nadie.

Yo no cuento, pero... ¿Y por qué se mete en mis cosas?

No sé... No tengo más motivos que salir a su defensa porque...

Está nerviosa, siéntese. Descanse.

Tenga, siéntese.

No es nada, es que he venido deprisa.

Verá usted, yo sirvo en el 12 de la calle de Bordadores,

en casa de la señora de Pacheco. Siga.

Tiene un novio, o como quiera llamarle, que se llama don Miguel.

Estuvo con usted anoche. Por ahí vamos bien, siga.

Mi señora estaba al lado

y eso ha provocado una escena de celos tremenda.

Han roto y mi señora se ha vuelto a arreglar

con la condición de que usted se vaya de España.

Si no tengo nada que ver con ese tipo.

Lo he visto anoche y no lo pienso ver más en mi vida.

Es un grosero y un canalla.

Se aprovechó que estaba mareada para intentar...

Qué sé yo.

Pero se defendió a tiempo, ¿verdad? Y tanto.

Si no llega la Policía, lo dejo frito.

Muy bien.

Mi señora, como es ya jamoncilla,

cree que todas las jóvenes bonitas quieren quitarle a su hombre.

Ha insistido tanto, que ese don Miguel le va a enviar a un amigo

que recluta mujeres para América,

para que la convenza ofreciéndola el otro y el moro

para llevársela y dejarla tirada en una esquina.

Con que era eso, ¿no? A eso he venido.

Perdóneme el atrevimiento,

pero me daba pena que engañaran a una mujer como usted.

Se lo agradezco.

No vale la pena.

Además del hombre este, se ha metido otra mujer en medio

que también viene para asustarla con la Policía

si se resiste a ir por las buenas. Vaya,

que soy la atracción de la noche.

Puede decirle a su señora lo que le he dicho de ese tal don Miguel.

Y que descanse en lo que a mí se refiere.

Ya lo sé.

Lo único que quiero es que no caiga en las trampas

que le quieren tender el uno y la otra.

Descuide y gracias.

Si me entero de más, vendré a decírselo.

¿No le molesta que venga? No, venga cuando quiera.

Si necesita algo de mí, Bordadores 12.

Le dice a la portera que avise a Petra, la del 3, soy yo.

Y ya me voy que no quiero que se dé cuenta de mis salidas.

Por aquí, venga usted.

Oye, aquella mujer que entra es. ¿Quién?

La que estuvo en casa y que dice que se encarga

de que se vaya por las buenas o por las malas.

Es extranjera, sombrerera o algo así.

Vaya...

que hoy es mi santo. Mejor que no me vea.

Salga por esa otra puerta.

Adiós otra vez y ya sabe, lo que quiera de mí...

Vaya por esa escalerilla y encontrará un pasillo

y al final la puerta de la calle.

"Por qué la aurora...

Por qué la aurora..."

-Usted dispense,

pero quisiera decirle dos palabras. Como si quiere más.

Habrá venido un señor para ofrecerle un contrato para América.

Sí, ¿y qué? Seremos compañeras de viaje.

Por eso he venido.

Me lo han dicho y digo: "Voy a conocerla".

Una atención, pero a lo mejor no voy.

Pues haría muy mal. Es una ocasión de hacer fortuna.

Todas las que han ido están encantadas.

No hay manera de sacarlas de allí. Es que me yo me mareo.

Si se pasa enseguida. No llega al mes de viaje.

Lo sé, pero me parece que me voy a quedar.

Me ha salido un novio.

Cuidado, que los hombres son peor que el marearse.

Este no, este va en serio.

Quiere que nos casemos un día de estos.

Y no querrá que haga el viaje de bodas sola.

Mire, vengo a aconsejarle que no renuncie al viaje.

¿Por qué? Porque no le conviene quedarse aquí.

La podría pasar algo. ¿A mí?

Claro, a nadie le gusta verse metido en un lío cualquiera.

Aunque no se tenga culpa y sufrir las consecuencias.

Huy, qué miedo...

Todo esto me parece muy reservado y nos pueden oír.

Venga usted conmigo.

"La miro a la cara..."

Pase usted. Aquí hablaremos con más libertad.

Nadie nos vendrá a interrumpir.

Decía usted que...

Que le conviene marcharse a América.

¿Y si me niego?

Me ha de pesar. ¿Y cuándo tengo que decidir?

Ahora mismo.

Ah... Pues ya está decidido.

(GRITA)

(FORCEJEAN)

¡Que te voy a matar! ¡Que te voy a matar!

(Campanadas reloj)

(GRITA)

¡Ay, ay, ay! ¡Mi culo!

¡Toma!

(RÍE)

(Timbre)

¿Quién es? Algo muy urgente.

Tengo que darle un recado a esta señora.

¿Se puede saber cómo de atreve a pisar esta casa? ¡Márchese de aquí!

No sin antes decirle cuatro cosas.

Yo no hablo con mujeres de su clase.

¡Oh! ¿Pero qué dice? ¡Suelte usted, suelte!

Oiga usted, doña Tecla, si no fuera por su avanzada edad

se iba usted a tragar esas palabras.

He venido a decirle, primero,

que a mí no se me compra con amenazas ni con dinero,

que no voy a América porque no quiero y que no me asusta nadie.

Segundo, que el pollo Miguel, a quien tanto ama,

me da un asco atroz.

Se puede usted hacer con él un dique. ¿Enterada?

Y al próximo emisario que me envíe usted, vengo a esta casa

y le rompo todos los cacharros en la cabeza. Y nada más.

Este era el objeto de mi visita.

Y aquí tiene usted, el moño de la imperfecta.

¡Infame! Salga usted inmediatamente de esta casa.

No contenta con lo que ha hecho,

venir a insultarme aquí, en mi propia casa...

¡En mi propia casa!

¡Amenazarme! ¡Atreverse a amenazarme!

Llévese estas cerillas, puede caerse.

Con una basta. Llévese todas.

Mi última.

Adiós. Adiós.

Voy a avisar al sereno desde el balcón.

Me las va a pagar.

Aunque me cueste una fortuna

va a ver esa mujer con quién se ha enfrentado.

Me las va a pagar.

¡Sereno! ¡No cierre, haga el favor!

¿Sería tan amable que me diera un poquito lumbre?

Gracias.

¿Qué miras tú? -Nada...

-Últimas noticias del crimen de la calle Bordadores:

Petra declarará mañana.

Últimas noticias del crimen de la calle Bordadores:

Miguel procesado. Petra declarará mañana.

Últimas noticias.

-Tiene la palabra el abogado defensor.

Vamos a ver, Petra...

¿Continúa acusando del asesinato de doña Mariana a Miguel de la Torre?

Sí, señor.

¿Quiere usted explicar a la sala cómo se realizó el suceso?

Sí, señor.

La noche del crimen la señora no había salido.

A eso de las 23:30 estaba yo planchando en su cuarto,

como hacía habitualmente para hacerla compañía

cuando no esperaba a nadie

cuando comenzó a sonar la campanilla de la puerta.

(Timbre)

(Puerta)

¡Váyase enseguida de esta casa!

No sin que me pagues lo prometido.

Lo prometido cuando creía lo de la fábrica.

Pero ahora que sé que no existe... Que todo ha sido una estafa...

Daré parte a la Policía.

Y eso lo haré mañana mismo.

Necesito el dinero para montar un negocio.

Te lo devolveré, lo prometo.

Ya pasó el tiempo en que creía en promesas.

¡Salga de aquí o llamo a los guardias!

¡Te callas! ¡No!

(Forcejean)

¡Suéltala! ¡Suéltala! Quite usted de ahí.

Me di un golpe en la cabeza con un barrote de la cama.

Cuando recobré el sentido encontré a mi señora en tierra y sin vida

y a él que habría el cajón y sacaba el dinero.

Me amenazó con matarme si decía algo.

Luego me ofreció la mitad si no le acusaba.

Yo le dije que sí para librarme de él. Le oí salir no sé cómo.

Después me marché a mi cuarto y comencé a dar gritos,

porque era yo la que gritaba, no mi señora, como creyeron al principio.

Después me dio un vahído y me desmayé.

Y así estaba cuando me encontraron los guardias.

¿Y está usted segura... de no haber salido a la calle...

aquella noche? Sí, señor fiscal.

Yo no salí aquel día para nada. Está bien.

-Puede sentarse.

-Con la venia de la sala

quisiera interrogar otra vez a uno de los vecinos de la casa,

a don Matías Hermenegildo. -¡Don Matías Hermenegildo!

-Ahora voy, ahora voy.

(Risas)

-Cuidado.

-¿Jura por Dios decir la verdad a todo lo que se le pregunte?

-Sí juro.

-Vamos a ver, don Matías, quisiera que nos volviera usted a explicar

todo lo que ocurrió la noche del crimen.

Es decir,

lo que usted observó y escuchó.

-Yo había ido a la verbena con mi señora.

(Risas)

¡Silencio!

-Empiece después.

Lo de la verbena tiene un interés... secundario.

-Pues luego después estuvimos en la Puerta del Sol oyendo un pregón.

-Empiece su relato desde que entró en su casa.

-Pues, verá usted,

nosotros llegamos a casa a eso de las 23:40 o 45...

Yo me comencé a desvestir y mi mujer se puso a hacer un huevo frito.

(Risas)

Pero usted oyó que alguien subía o bajaba la escalera.

-Sí, señor. Y me extrañó por lo avanzado de la hora.

Primero oí como si alguien bajara la escalera y no hice caso.

Pero al poco tiempo oí como si alguien la subiera.

Me fijé porque a lo mejor era un telegrama que venía para mi.

Estoy esperando un telegrama de una sobrina que va a dar a luz.

-Siga. Siga sin pormenores.

-Total, que oí como los pasos no se detenían en el descansillo

sino que seguían subiendo y más arriba no podían ir

a otro sitio mas que a casa de doña Mariana, que es el último piso.

-Está bien.

-Pero apenas había acabado de subir quien quiera que fuera

cuando oí otros pasos más apresurados y, desde luego, de mujer.

Esto ya me llamó más la atención y agucé el oído.

Entonces fue cuando ella debió tropezar y caerse

porque la oí decir: "Ay, Dios mío". -¿Y después?

-Después siguió subiendo la escalera y oí cómo abrían arriba.

Y entonces llegó mi señora con su huevo frito

y con otro que había hecho para mí y no me fijé en nada más.

-Puede retirarse el testigo.

(Risas)

-Tiene la palabra el defensor de la procesada.

-La declaración del testigo

no hace más que confirmar la declaración de mi defendida.

El asesino vino de fuera. -¿Y la mujer que subía?

-También.

No digo que haya otra mujer mezclada en el crimen,

lo que sí afirmo es que no lo es Petra.

Petra estaba en la casa, llegó Miguel,

tal vez vendría con él alguna cómplice que se quedaría

en el vestíbulo.

Yo he pedido que hicieran venir a una amiga de Miguel,

a una joven que ha sido vista con él

y cuyo testimonio puede ser interesante.

Con la venia de la mesa quisiera hacerla entrar.

Se llama Lola la Billetera. -Que llamen al testigo.

-Lola la Billetera.

-¿Jura por Dios decir toda la verdad a todo lo que se la pregunte?

Sí juro. ¿Desde cuándo conocía usted a Miguel?

Lo conocí solo una noche.

Yo vendo décimos en el Café del Imparcial.

Y él fue allí con unos amigos y unas amigas.

Le compré mis decimos y me convenció que fuese con ellos al baile.

Allí me hizo beber más de lo que debía y luego,

y a consecuencia de una pelea que tuvo uno de sus amigos,

acabamos todos en la comisaría.

Este es el recuerdo que yo guardo de ese señor.

¿Y no le ha vuelto a ver? Yo no lo he vuelto a ver más.

¡Mentira!

-¡No interrumpa ni hable sin ser requerido!

-Venga aquí y diga lo que sepa.

-A esta mujer me la encontré una madrugada en la escalera de la casa.

Y después la noche del crimen, cuando yo regresaba a casa con mi señora.

Y tuve con ella un incidente por que la muy impertinente

se puso a llamarme por mi nombre y a pedirme un pañuelo

que decía ella que se le había enganchado en mi solapa.

Es verdad. Al ofrecerle un décimo se me enganchó un pañuelo de lunares

que llevaba al cuello y me volví para pedírselo.

Pero si es que estaba con él, con Miguel.

También es verdad. Esa fue la segunda vez que lo vi.

Vino a requerirme. Yo lo eché de malos modos

y le dije que no se volviera a acordar de mí.

Y, dígame, ¿dice usted que era un pañuelo de lunares

el que llevaba usted al cuello? Sí, señor.

¿Por casualidad era ese que está en la mesa?

Sí...

El mismo...

Este pañuelo, señor presidente,

fue encontrado junto a la víctima la noche del crimen.

Esto prueba de una manera clara que las sospechas del abogado defensor

no son del todo infundadas.

Y que la mujer que subía la escalera la noche del crimen

no puede ser otra que esta joven por lo que pido su procesamiento.

No es verdad, no es verdad. Esta no tiene nada que ver.

Miguel entró solo.

¡Silencio!

De acuerdo con la petición del señor fiscal

se suspende el juicio para incoar una diligencia

sobre Lola la Billetera.

-¡Petra! ¿Dónde está Petra? Venid, venid para acá.

Vamos a ver, veréis.

El proceso ha tomado desde ayer un giro completamente distinto.

La acusación que pesaba sobre Petra está casi destruida.

La acusación pesa ahora sobre Miguel y sobre su cómplice,

Lola la Billetera, que ha sido procesada y de la cual se espera

que pronto confiese su participación en el delito.

-Estás salvada, Petra, estás salvada.

-Pero, mujer, anímate.

Otra cualquiera estaría pegando brincos.

¿No comprendes que acabas de salvar la cabeza?

-A ti te ponen en la calle como si tal cosa.

-O te tendrán encerrada unos meses como cómplice y eso pasa pronto.

A mí no me quedan más que dos años de estar en la cárcel.

Claro, que mi crimen no tuvo la importancia del tuyo,

pero también fue crimen. Tan crimen como el que más y aquí me tienes.

Tan campante. -Petra, vienen por ti.

La tercera vez que a mí me procesaron fue morirse de risa...

-¿Qué tal va eso? Bueno días.

Estarás contenta. Claro que sí.

Esta tarde haremos confesar a Lola la verdad y quedarás en libertad.

Siéntate.

-Levántese la procesada.

-Vamos a ver.

¿Es cierto que fue usted vista en la escalera de la casa del crimen

una madrugada? Sí, señor, es cierto.

Pero no fue la noche del crimen sino mucho antes.

¿Y qué fue usted a hacer ahí? A decirle cuatro verdades

a doña Mariana que tenía celos de una servidora.

Pero desde entonces no he vuelto a pisar aquella casa.

Si no me creen pueden preguntárselo a la muchacha.

¿Qué dice usted a esto, Petra? Es cierto.

No volvió a pisar la casa. ¿Y cómo se explica usted

que el pañuelo suyo fuese encontrado en el cuarto de la víctima?

Ese pañuelo me lo quitó el señorito Miguel aquella noche

en la Puerta del Sol.

¿Nos puede usted decir lo que hizo la noche del crimen?

Con mucho gusto.

En verano cierra el café y yo vendo mis décimos donde puedo.

Aquella noche me fui al Teatro Apolo cuando entraba la gente.

Después pasé por Fornos y por El Suizo

y por fin me fui a la Puerta del Sol

donde ocurrió el incidente antes mencionado.

¿Y después?

Después me fui a la esquina de la calle del Turco

donde estaba citada con mi novio que me acompañó hasta mi casa.

Y ese novio lo tenía usted antes de conocer a Miguel.

No, somos novios desde hace muy poco tiempo.

¿Y una vez en su casa qué hizo?

Pues entrar en mi cuarto, encender la luz y comenzar a desnudarme.

Me quité el traje, luego la ropa interior

y apagué la luz porque me estaban viendo los vecinos de enfrente.

Me metí en la cama con un camisón que tengo muy bonito, precioso.

Con encajes por aquí y por aquí.

Luego recliné la cabeza sobre la almohada y me puse a soñar,

a soñar...

Soñaba que todo el mundo se había puesto de acuerdo para molestarme.

Yo le voy a decir lo que hizo usted...

Marcharse con Miguel a la calle de Bordadores.

Subir con él y guardar la puerta mientras él cometía el crimen.

No, señor. No ocurrió nada de eso.

Con la venia, quisiera interrogar al novio de esta joven.

Siéntese.

Que se presente Manuel Fernández.

-¡Manuel Fernández!

-¿Jura por Dios decir la verdad a todo lo que se le pregunte?

-Lo juro.

-Tiene la palabra el señor fiscal. -Es usted el novio de la procesada.

-Es cierto.

-¿Tiene relaciones con ella hace tiempo?

-No hace mucho. -Para casarse.

-Naturalmente, para casarnos.

Pensábamos casarnos el mes que viene en la Paloma

y así lo haremos cuando se haga justicia en este caso.

-Tiene usted certeza de que su novia no estuvo complicada en el crimen.

-Tengo la seguridad absoluta.

Estuve con ella la noche del crimen, como ya he dicho.

Pero aunque no hubiera estado sé que ella es incapaz

de estar mezclada en nada que no sea decoroso.

-¿A qué hora la vio usted a aquella noche?

-Poco después de las 12. Yo salí de la imprenta a esa hora

y lo que tardase en llegar a la esquina de Alcalá y Turco,

donde estábamos citados. Cuando llegué estaba esperando.

-Llegaría usted a eso de las 12:10. -Aproximadamente.

-Está bien. Puede usted retirarse.

Lola la Billetera tuvo tiempo de sobra

para colaborar en el crimen y llegar a la cita con su novio.

No olvidemos que el crimen fue cometido poco antes de las 12.

Así es que mantengo la acusación contra ella.

-Quisiera hacer unas preguntas a Petra

y espero que después de ellas quede establecida su inocencia.

-Concedido.

-Levántese.

Vamos, a ver, Petra, ya no la interrogamos como días atrás

en que creíamos en su culpabilidad, hoy ya nos caben pocas dudas

acerca de quiénes son los culpables.

Así que estas preguntas que le hago son solo para aclarar algunos puntos.

Contésteme tranquila y con confianza.

¿Qué hizo la noche del crimen después de servir la cena a su señora?

¿Qué observó usted y qué hizo a partir de las 11 de aquella noche?

A las 11 de aquella noche...

asesiné a mi señora.

¿Pero qué dice usted? Que fui yo quien mató a mi señora

de un golpe de plancha en la cabeza.

(Barullo)

¿Se confiesa usted autora de la muerte de doña Mariana?

Sí, señor.

Me confieso autora de su muerte.

¡Silencio! ¡Guarden silencio! ¡Silencio!

-¿Está usted dispuesta a confesar la verdad de una vez?

Sí, señor. Ahora voy a decir toda la verdad.

Mi señora terminó de cenar poco antes de las 22:30

y pasó a su alcoba diciéndome que le ayudara a desvestirse.

Señor abogado,

no quisiera que lo que voy a decir fuese a parar a todos los oídos.

Si fuese posible

yo se lo diría solamente al tribunal y al señor fiscal.

No lo hago por mí, sino por ser la vida privada de mi señora.

Ruego a la presidencia que se siga este proceso a puerta cerrada.

-La sesión continuará a puerta cerrada.

Desalojen la sala.

(Barullo)

Ya puede usted empezar.

Aquella noche, después de servir la cena y comer yo,

pasé a su cuarto a planchar y acompañarla,

como hacía muchas veces si no esperaba a nadie.

En eso llamaron a la puerta, salí a abrir y era la Teresa,

una mujer que andaba preparando un chanchullo

y obligar a la Billetera a ir a América.

Ya conocemos las razones. Siga. ¿Qué hizo esa Teresa?

Se encerraron en el salón, me dijo mi señora que me marchara,

pero yo desde la puerta del pasillo oía todo lo que decían.

¿De qué hablaron?

La Teresa traía una forma de meter a la Billetera en la cárcel

bajo falsa acusación.

Por lo visto la Billetera la había pegado una paliza tiempo atrás

y se quería vengar. ¿Cómo era el plan?

No lo sé bien.

El caso es que tenían que declarar en falso 3 personas

y había que darles dinero para que la acusaran.

¿Y esa Teresa venía a por el dinero? Eso mismo. A por 2000 pesetas.

Pero mi señora no las tenía aquella noche.

La dijo que volviera al día siguiente.

Así es que la Teresa se marchó y dijo que al día siguiente

traería un documento que bastaría para meter a la Billetera

en la cárcel si se negaba a ir a América.

¿Y después? Bajé a abrirle la puerta.

¿Hablaron? Sí, señor.

Me dijo que ya había arreglado el asunto entre mi señora y Miguel

y que iba a decirle que ya podía venir a reconciliarse.

¿Y después? Le abrí la puerta de la calle,

volvía subir y entré en la alcoba a seguir planchando.

Esta vez ya la tengo. ¿A quién?

A la chula esa. Mañana mismo tiene que elegir.

O América o a la cárcel.

Pero si esa muchacha es inocente...

Y no puede ver al señorito ni en pintura.

Eso dice ella, pero yo no me lo creo.

La vi yo misma con mis propios ojos en el kiosco de La Bombilla.

eso fue una noche por casualidad y ahí terminó todo.

No hay más que verla par darse cuenta de que es decente.

(RÍE) Decente... ¡Es una perdida! Como todas esas chulonas.

Y va a ir a la cárcel. No puedeusted hacer eso.

Sería una infamia. No puede perder una muchacha honrada.

¿Puedo saber por qué la defiende con tanto brío?

¿La conoce usted? ¿O tiene algo que ver con ella?

La defiendo porque es una infamia lo que quiere usted hacer.

Con que me insulta usted a mí...

Pues yo la voy a decir quién es esa perdida.

¡No! ¡Perdida no!

Ya verá lo que será al poco de estar allí...

(Forcejeos)

No supe lo que hacía.

Fue como si me entrara una nube en la cabeza.

Le di no sé cuántos golpes con la plancha.

Y, dígame,

¿por qué defendía de ese modo a la Billetera?

¿Tiene alguna relación con usted? No, señor.

Solo la he visto dos o tres veces en mi vida

y no he hablado con ella arriba de unos minutos.

Pero me pareció una infamia lo que querían hacer.

El crimen lo realicé porque las cosas se fueron agriando y...

llego un momento que no sabía qué hacía.

Se me nubló la vista y el entendimiento.

Me volví como una fiera que defiende lo suyo.

Pero lo que usted defendía no era lo suyo.

Si hubiera usted tenido algún parentesco con esa Lola

se comprendería haber llegado a ese extremo.

Sería, desde luego, un atenuante de mucho peso.

Pero así, sin apenas conocerla... No.

Usted no mató por defender a Lola.

Usted lo hizo por quedarse con el dinero.

O por ocultar algo más grave que no nos quiere decir.

-Siga contando lo que ocurrió después

y como se halló en la habitación el pañuelo de Lola.

Después pensé en escapar.

Hice un pequeño lío de ropa y salí a la calle.

(Música)

¡Ay, Dios mío!

(Timbre)

Pase, yo he salido a dar un recado. Dígale a la señora que quiero verla.

Me dijo que cuando viniera le dijese que no quería verle.

Se enteró que lo de la fábrica fue un engaño.

No importa, necesito verla enseguida.

No, ahí no pase.

¡Pero qué es esto! ¿Qué ha sucedido?

¿Ha sido usted? ¡No!

Ha sido usted. Su amante. Y lo ha hecho por dinero.

¿Pero qué está diciendo? Que usted es el asesino.

Vamos, quite de ahí.

Venga, la llave, ¿dónde está? La he tirado por el balcón.

Ahora le abrirán a usted la puerta los guardias.

(Forcejeos)

Calle de una vez.

Cuando recobré el sentido le busqué sin encontrarle.

No sé dónde se pudo meter. Y entonces comencé a dar gritos

y luego tuve un desmayo. Eso es todo.

Petra, tengo la impresión de que no dice usted toda la verdad.

Me parece que calla usted algo importante.

Algo que si dijera usted, a lo mejor la salvaba.

Eso son ideas que usted se hace. No oculto nada.

He dicho toda la verdad.

Eso es todo.

Ultima noticia del crimen de la calle Bordadores.

Ha salido "Liberal" con "El crimen de la calle Bordadores".

Petra condenada a muerte. "El Liberal".

Petra condenada a muerte.

(Música)

Perdóneme que haya venido

pero quería darla las gracias por lo que ha hecho por mí.

Lo que hice no tiene mérito. Otra en su lugar me hubiera perdido

por salvarse ella, pero usted no lo ha hecho.

Porque es usted una mujer buena. ¿Qué has dicho?

Quiero que sepa que no olvidaré mientras viva ese rasgo generoso.

Yo le juro, por la memoria de mi madre,

que es usted la única persona

que en este mundo se ha portado bien conmigo.

Que se ha portado tan bien como hubiera podido hacerlo ella.

No hables de tu madre, mujer.

Y sobre todo no la compares con una mujer como yo,

con una criminal.

Tu madre fue, seguramente, una mujer respetable, una mujer buena

que podía andar con la cabeza levantada por el mundo.

Así debía ser.

Y yo guardo por su memoria muchísimo respeto

y muchísimo cariño. Pero dudo que haya nadie tan buena como usted,

que dé su vida tan generosamente por salvarme.

No llores, mujer. Consuélate.

Piensa que a mí no me importa nada la vida. No importa morir.

Morir por morir.

Mira, Lola, lo mejor es que os caséis y que seáis muy felices.

Eso es lo que importa.

Está bien, mujer. Vete y que seas muy feliz.

Dame un último beso.

(LLORA)

No se acerque. Que no se acerque nadie.

¿Cómo te encuentras, Petra?

Señor cura, hoy es el día más feliz de mi vida.

Hoy soy la mujer más dichosa del mundo entero.

Me ha dado un beso.

El indulto, Petra. Traigo el indulto.

Un beso...

¿Pero no te alegras, mujer?

Qué feliz se puede llegar a ser con solo un beso.

¿Es verdad? Sí, ya lo tenemos.

Lo acaba de firmar la reina. Pobrecilla.

Debe ser la alegría de la noticia. Pronto volverá en sí.

Pronto volverá en sí...

(Música)