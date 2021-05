Cine - Amantes

(Reza en latín)

(Rezan en latín)

(Reza en latín)

Trini piensa en Paco.

(Reza en latín)

(Rezan en latín)

¡Paso!

¡Ar!

¡Derecha!

¡Ar!

¡Rompan filas!

¡Ar!

-Paco, tengo un recado para ti. ¿Qué?

Que te vengas con Trini y nosotros a las bicicletas.

¿Otra vez?

¿Ahora?

-Descansa.

-Buenos días. Buenos días.

-Mañana ven antes.

Acompañarás a mi esposa a la estación.

-Llegan amigos. A sus órdenes.

-Están "repes". ¿Otra vez a las bicicletas?

Se lo había prometido a los niños. El asistente y la asistenta.

Ya estamos... Es tu día libre y mi salida.

No te enfurruñes.

-Si te portas bien, te compraré un pirulí.

¿Qué hacías en el pueblo? Con el ganado.

Las ovejas.

Había un buey que quería salir conmigo.

¿Adónde os ibais? ¿A pastar?

¿Y los niños? Por ahí.

Si te quedas en Madrid, algo debes hacer.

Algunos se quieren reenganchar. Quita.

No lo entiendo.

Renunciar a todo es de haraganes.

El trabajador sale adelante.

Meterse en una fábrica a tragar humos...

Llevo sirviendo desde los 14 y me va bien.

Tengo ahorradas 19 000 pesetas.

Yo ahorraré por los dos.

Trabajaré y haré lo que sea. Pero ahorraré.

Saldremos adelante.

Pensad en nosotros. -Es hora de merendar.

-Compradnos cacahuetes.

-Y algo más.

Venga, un día es un día. -Y pilongas.

8 de diciembre. Un día como otro.

No son de mi familia. Caramelos de café.

-Y chufas. Cacahuetes.

¿Dónde comerás?

No sé. Ya me arreglaré.

Alquilan una habitación.

Con tal de que esté en el barrio. Sí.

Que sea limpia.

Yo me ocuparé de la ropa.

¿Vendrás esta tarde? Claro.

Bueno.

Hasta luego.

Hasta luego.

(Timbre)

Me dijeron que alquilaban una habitación.

¿Es aquí?

¿Le gusta? No sé si es para mí.

¿Por qué?

¿Cuánto pide por ella? 60 pesetas semanales.

¿Le pago por adelantado? Sí, es la costumbre.

Está incluido el desayuno.

Aunque se lo tendrá que preparar Vd.

¿Se quedará mucho tiempo? Aún no lo sé.

Si necesita algo, pídalo.

Gracias.

(Trompeta)

¿Tiene hijos?

No los he visto.

He estado durmiendo. ¿Eso es lo que has hecho?

¿Dormir?

También he pensado en ti.

¿El qué?

Pues...

Pues... Que no te acuerdas.

Cómo estás...

Ya está bien. Deja de hacer el tonto.

¿No quieres que te cuente lo que he pensado de ti?

Alguna guarrería. Seguro.

¿Te lo digo al oído?

No.

Que sí. No.

A sus órdenes.

Tranquilo, Paco.

La mili la has terminado. Buenas noches, mi comandante.

¿Tienes un sacacorchos?

Ahora se lo doy.

¿Pelando la pava?

¿Has encontrado trabajo? Aún no, mi comandante.

¿A qué esperas?

Están construyendo un barrio. Necesitan peones.

Lo dice un cartel.

Mi cuñado les suministra material. Tiene una fábrica.

Arturo Vázquez. Ve a verlo de mi parte.

Que me llame. Lo haré.

Recuerda lo que te dije.

"El porvenir tiene una puerta:"

"el trabajo". Sí.

Bueno... Os dejo.

Seguid con lo vuestro. Buenas noches, mi comandante.

Pues él... Habrá llegado a comandante trabajando.

Lo que predica es lo que vale.

En vez de pensar tonterías, ya sabes qué hacer.

No eran tonterías. No seas arisca, mujer.

Te lo contaré al oído.

¡Porquerías!

No te voy a comer.

¡Oye!

¡Ponte un rato!

¿Cómo va?

Ya ve. ¿Qué hacías en tu pueblo?

Ayudaba a mis padres en el campo.

Esto no es para ti.

No, ¿verdad?

¿Cuánto me deben?

En la barraca está el administrador.

¡"Madrid informaciones"! ¡"Informaciones Madrid"!

¡"Pueblo"! ¡Chico!

¡"Madrid informaciones"! ¡"Informaciones Madrid"!

¡"Pueblo"!

Hola, María. -Hola, Paco.

¡"Madrid informaciones"! ¡"Informaciones Madrid"!

(Timbre)

¿Pregunta por doña Luisa? Olvidé la llave.

-Regresa a esta hora. Esperaré.

-Paciencia. -Buenas tardes.

Vaya por Dios.

¿Trini? Trini no, Luisa.

Me llamo Luisa.

Es más cómodo dormir en la cama.

Olvidé la llave.

Hay otra en el bar.

No volverá a pasar.

Buenas noches.

Buenas noches.

¿Le apetece una copita?

No se moleste.

Yo la voy a tomar igual.

Siéntese.

Las últimas.

¿Cómo dice? Las copas.

Había seis y solo me quedan esas dos.

Ni copa ni coñac

ni nada de nada. Bueno.

Anís.

A mí el dulce... Ni a mí.

Pero no hay otra cosa.

Soy yo.

¿Me reconoce ya?

Mi novia se llama Trini.

¿Lo dice por eso? Parece estar en la Luna.

No he tenido buen día.

Si yo le contara...

¿Quiere un dulce?

No, gracias.

Está sin cenar.

Ni falta que hace.

Anímese.

Yo tengo experiencia

y los días malos acaban siendo buenos.

¿Sí? Sí.

¿Cómo?

Acabo haciendo locuras que normalmente no haría.

¿Y qué locura puedo hacer yo?

Podemos hacerla juntos.

Al ataúd, Pepito.

Te ha traído la Providencia.

¡A la rica sardina!

¡Sardina!

-¡Hola!

Póntelo tú.

Trae.

Qué torpe eres.

Ya, ya.

Ya. Espera, espera.

¿Qué hay para comer?

Cocido, señora.

Como todos los jueves.

Jueves...

Cómo pasan los días.

Si cambias los menús, no sabré en qué día estamos.

Mi cabeza. Dos aspirinas me he tomado ya.

Doña Elvira.

¿Puedo pedirle un consejo? Claro.

Hace una semana que no sé nada de Paco.

¿Qué hago? ¿Os habéis peleado?

No. Bueno, sí, pero de poca importancia.

Si fuera tu hermana, la buscaríamos en hospitales,

pero es un hombre joven y guapo.

Ya amanecerá.

(Bosteza)

¡Luisa!

(Se abre una puerta)

¡Oh!

Pero ¿qué haces? ¿Dónde estabas?

He salido para un asunto.

No vuelvas a dejarme solo. Algo hay que comer.

¿O no? Hoy no.

Júrame que no volverás a dejarme.

Júramelo.

Te lo juro.

No, Paco. Ahora no.

¿Por qué?

Me voy a romper si no lo hacemos.

De verdad. No puede ser ahora.

No podemos.

Nos están esperando.

Anda, suéltame.

¿Quién te espera? Nos ha salido un buen negocio.

¿Nos ha salido? Sí.

¿A mí también? Sí.

¿Cuál? Hay mucho dinero que ganar.

Me ayudarás. ¿Yo?

Sí, tú.

Hazme caso.

Te voy a poner presentable.

¿Cuál te gusta? ¿De quién son?

Eran de mi marido.

¿Cuál te gusta?

El verde.

No.

Te sienta mejor el azul.

¿Cuánto le cobran? Cinco pesetas.

¿No tiene suelto? A ver...

Sí.

(Villancicos)

Gracias. Adiós.

Adiós. -Dos sellos.

¿Qué tal doña Eulalia?

Mejor. Mañana le quitan los puntos.

Dígale que se mejore. De su parte.

Adiós. Adiós.

-Luisa...

Son las 14:00. Cierra.

¿Conforme?

-Sí. No entiendo algunas palabras. Será por mi culpa.

-¿Como qué?

-Por ejemplo...

¿Qué quiere decir "ab intestato"?

-Es latín. Que el negocio lo heredó de su tía.

-Ya. -No es el único que no sabe latín.

Son fórmulas de los contratos.

¿Conforme?

-Sí.

-Bueno, pues a firmar y asunto concluido.

¿Ha traído el dinero?

Y ahora, los testigos.

¿Qué pintan tus amigos?

¿No está claro?

El delgado de bigote es el Gordo.

Le tocó el gordo.

El otro es el Minuta, porque entiende de leyes.

Lo tuyo.

¿Lo mío? Sí.

No he hecho nada.

Como venga la policía, no pensará lo mismo.

Ni hablar.

El Minuta es abogado y lleva años trabajando.

Nunca ha pasado nada.

Y sabe mucho.

No sé cómo lo consigue.

La estanquera en el hospital, y él tenía las llaves.

Me da risa pensar la cara que pondrá el del pueblo

cuando se reponga la estanquera.

A mí me da pena.

Le habrá costado años ahorrar.

Nos lo vamos a pulir enseguida.

Dime que me quieres.

Te quiero.

Ahora dile a ese que me lo diga también.

¡Me tienes loca, cabrón!

Vamos, que yo también estoy que me rompo.

# La infanta doña Amelia

# se perfuma el coño # con la dalia.

# La infanta doña Isabel

# se lo perfuma con un clavel.

# Caramba con las infantas,

# qué manera de endulzarse # con las plantas. #

Tú.

No, tú.

Me quedo sin saliva. Todo se derrama para dártelo a ti.

Y cuando pasa, me siento tuya, tuya, tuya.

Al borde del desmayo.

Ahora quiero que mi amor,

mi capricho,

mi prenda

me diga con quién pasará la Nochebuena.

Dime.

Como todos los años.

Pues tendrás que ir con corbata.

(Timbre)

Hola, Paco.

¡Es Paco, mamá!

¿Cuándo nos llevas a la casa de fieras?

Tú sí que eres fiera.

-Hola, Paco.

Trini rezó a la Virgen para que vinieses en Nochebuena.

-¿Sabes qué rey es este? Claro. Baltasar.

-Chicos, traed las maletas. Paco, ¿qué tal?

-¿Cómo te va? Bien.

-¿Te abres camino? Sí.

-¿En qué andas ahora?

Dejé la obra.

Trabajo en una fábrica de pan.

Reparto. Es más entretenido.

-Y menos pesado.

¿Se van de viaje? -Como todos los años.

-Nos vamos con mis padres, quizá por última vez, son viejos.

-¡Trini! ¡Trini!

-¡Trini! ¡Trini!

¡Trini! -¡Trini!

Me extrañaba que os olvidaseis de mí.

-Felices pascuas. -Hasta la vuelta, Trini.

-Felices pascuas. -Suerte, Paco.

Gracias. -Pórtate bien.

-Hasta la vuelta, Paco. Anda.

-Tú también, Paco. Panoli.

¿Cómo estás?

Contenta me tienes.

Eso quiero. Tenerte contenta.

¿Por eso desapareces tantos días?

¿Para tenerme contenta?

Te creía muerto. Exagerada.

Sí, exagerada.

Dejé la obra. No quería venir sin tener otra cosa.

¿Tienes algo? En una fábrica de pan.

Organizo los despachos.

12 horas diarias.

¿Cómo no te fuiste con ellos?

No me apetecía. ¿Salimos? ¿Dónde te llevo?

Tenemos la casa para nosotros.

Y es Nochebuena.

¿Así comen siempre los comandantes?

No. Ni por Nochebuena.

No son tan ricos.

Hay un menú para cada día.

Chuletas el sábado y pescado los viernes.

Esto lo he comprado en el mercado con mi dinero.

Sabías que vendría.

Si hoy no vienes, nunca más.

¿A que está bueno? Para chuparse los dedos.

Cuando convivamos, así será.

¿Cada día? Casi todos.

Como tú traerás dinero,

yo te cuidaré como a las niñas de mis ojos.

¿Y si me quedo en paro?

Trabajaré para ti.

¿Lo harías?

No hará falta.

Ahorraré para poner un negocio.

Trabajarás en él

y yo te cuidaré. Estás loca.

Lo juro.

No lo jures.

¿Para qué negocio sirvo?

Para un bar o un colmado. Yo, para una mercería.

Lo que prefieras.

Prefiero una tienda de deportes: tiene futuro.

(Cornetín)

(Villancicos)

Para el señor de la casa.

Qué barbaridad. ¿Es del comandante?

Claro.

Te fusilará. A ti.

Ya no me manda.

Mañana le compro otro.

Trini, ven.

Ven.

Dame un beso.

¿Probamos la cama del comandante?

¿Estás loco?

Vamos a recoger y nos vamos.

Luisa.

Luisa.

¿Qué haces ahí?

Me emborracho.

¿Por qué?

¿Qué pasa?

Soy una estúpida.

Aquí estoy pensando en un chulito que ni conozco,

sola como la una.

También pienso en ti.

¿Mientras le tocabas las tetas?

¿A quién? ¿A quién? A la fregona.

¿Me dejas tocártelas?

Lávatelas antes.

¿Adónde vas?

A acostarme.

¿Te has acostado con ella? ¿Sí o no?

No. Nunca nos hemos acostado.

¿Es virgen?

Supongo. Sí, es virgen.

Y eso te trae loco. ¿O no?

Antes de conocerte, quizás.

Ahora tu cuerpo lo ocupa todo

y no la deja entrar en mis pensamientos.

Dame un beso.

Te haré feliz un millón de veces.

Mil millones de veces.

Vamos a la cama. Sí.

(Villancicos)

Todavía hay tiempo de ir al cine. ¿Otra vez?

¿Otra vez? ¿Qué película fue la última?

"Los caballeros las prefieren rubias".

Ya ni está en cartel. Me apetece una cervecita.

Buenas tardes.

Buenas tardes. Es mi novia.

Trini.

Aquí, doña Luisa.

Mi casera.

Mucho gusto. Encantada.

¿Quiere tomar algo?

No, llevo prisa. Adiós. Buenas tardes.

Oye, Paco.

No me trates de usted, hay confianza. ¿O no?

Limpia.

-¿Queréis café también? -Buenas tardes.

Una cerveza. ¿Y usted?

No quiero nada.

Pide algo, mujer.

¿Qué te pasa?

¿Esa es la viuda triste?

La misma.

Tiene mérito.

Con su marido lo tenía todo. Y ahora está sola.

¡No me tomes por tonta!

¿Viste cómo te miraba? No sabía qué hacer.

Se ha escabullido

como una zorra, y eso es. Lo estás malinterpretando.

Menuda cara de pájara. Y tú te has quedado blanco.

Llévame a casa.

Cuando termine. Y cálmate de una vez.

Si esta misma noche buscas otra casera.

Se reirán de mí.

Esa se reirá de ti. Esa.

Trini.

Postre no hay.

Como no sean polvorones.

Ni falta que hace. No tengo hambre.

¿La criadita lo hace mejor?

Como no sea eso, poca cosa es.

Parece una mosquita muerta. No empieces.

Es un trago verte con esa fregona.

No la insultes. Es mi novia.

Lo sabías.

¡No lo sabía! Pues ya lo sabes.

Ahora ya lo sé.

¿Cuándo te casas?

Cuando encuentre trabajo.

Yo qué sé.

¿Te acuestas con ella?

Solo me acuesto contigo. Todo llegará.

Supongo. Te gustaría follar con dos.

Pues mira...

¡Mira! Rezaré para que se le seque el coño

y no se la metas cuando se abra.

No te rías.

¿Cómo debo tomarlo?

¡Cállate!

Ven a la cama.

He dicho que vengas.

Luego le dices a ella cómo hacerlo.

Espera. A mí me gusta así.

Elvira.

Elvira.

¿Qué pasa?

-Nada. ¿Qué quieres?

-Mi gabardina.

-Hay que zurcirla. -¿Y el abrigo?

-En su sitio.

No seas niña.

Tómalo con calma.

Vamos a ver...

¿Qué pasa con Paco?

Se acuesta con esa guarra.

Bien. Se acuesta con esa mujer.

No hay ninguno que no se acueste con otra

alguna vez.

Café.

-Pues hala, no podemos hacer nada. Vete.

Mira.

Haremos que Paco vuelva. Y que vuelva manso

a comer en tu mano. Te diré qué hacer.

Antes te haré una pregunta.

Dime la verdad.

¿Lo oyes? La verdad.

¿Te has acostado ya con Paco?

No, señora, nunca.

Y con ningún otro, supongo.

No, señora. Nunca.

Esto va a ser fácil.

Lo primero, asegurarte de lo que pasa.

Porque tú no tienes más que sospechas.

Sí, sospechas. Tenía que haberlos visto juntos.

Si tan segura tuviera la gloria.

Muy bien.

Ataquemos de frente, como diría mi comandante.

Esto será una guerra.

¿Le importa esperar? Si no le importa a usted...

Cobre, por favor.

-¡Tira!

(RADIO) "Será tan amable de extraer un sobre".

(Risas)

"Pues ya lo saben..."

¿Puedo pasar? Sé que no está ella.

¿Hoy no trabajas?

Tengo turno de noche.

¿Y esto?

¿No te gusta?

¿Dónde duermes tú?

Ahí.

¿Te haces tú la cama? ¿Quién si no?

No me lo creo.

Trini, no quiero a esa mujer.

Yo también puedo dártelo todo.

¿Tienes miedo de que vuelva?

¿A qué esperas?

Por lo menos, quitemos la colcha.

(Alboroto)

Antonio, lo de siempre.

Solo una partida, la de Camel.

-Dos. Camel y Chesterfield. -Cobradas por ti.

-Es tu palabra contra la suya.

Solo he cobrado una partida.

-Le creemos a él. ¿Por qué?

-Porque sí. Os conocemos a los dos.

¿Qué queréis que haga?

(Cantan villancicos)

-Deducida tu parte,

son

15 000 pesetas justas.

¿A quién se las debo? -A él.

¿Por qué?

Solo tengo cuentas con vosotros.

A nosotros ya nos ha pagado lo nuestro.

-Uno sabe a quién fiar la palabra.

No tengo ese dinero. -Búscalo.

Que me denuncie. Él sabrá.

Nadie tiene las manos limpias.

Luisa, hay maneras de convencerte.

¿Me vais a dar una paliza?

¿Pegaréis a una mujer?

-Tu cara podría parecer una almendra garrapiñada.

-Tendrás que buscarte otro trabajo.

-En un circo.

(Ríen)

Dadme tiempo.

-No mucho.

Ahora dejo tres, para pasar aquí el día.

Buenas noches, don Alfonso. -Buenas noches.

-¿Qué tal su señora? -Bien.

-¿Le pongo 50 céntimos? -Sí, 50.

-Diez.

Mañana te pago, María.

Calentitas. Y dos de regalo.

¿Tienes algo que decirme?

No. Ya se lo contará él.

Te he echado de menos.

¿Seguro?

¿No lo habréis hecho aquí?

Luisa. No disimules.

¿Cómo lo sabías? ¿Eres bruja? Ella es la bruja.

Hay días que debería no haber nacido.

¿Qué pasa? Nadie te ha engañado.

Llevamos dos años de novios. Es buena conmigo.

Ha venido... A follarte.

A hacer las paces. Es lo mejor.

Se conforma con la situación.

Lo mejor que podría pasar.

Será a ti. Ya tienes dos coños.

Uno para los pares y otro para los nones.

Por favor.

¿Qué pensabas? ¿Que iba a dejar tirada a Trini?

No soy capaz de pensar en nada.

Vamos a la cama.

Hoy no.

No cruces esta puerta.

Luisa.

¡Luisa, abre!

"Hubiese querido decírtelo de palabra, pero no pude".

"Mañana me voy de viaje".

"He cogido dinero de la cajita. Te quiero".

"Paco".

¡Madre!

Ven.

¡Madre!

¡Madre! Hija mía.

Madre.

Te presento a Paco, mi marido.

Nos casamos la semana pasada. ¿Será verdad?

¿Os habéis casado?

¿Sin decir nada? No puede ser.

A la boda ibas a venir con muletas. No avisamos a nadie.

Pero unas letras contándolo...

Desde la otra Navidad no te vemos. ¿Es este?

Sí.

(Ríe)

¡Aurora! ¡Aurora!

¡Carmen! ¡María!

¡Rita, hija...!

¡Di a tu familia que salga!

-¿Qué pasa? -¡Eugenia, se ha casado mi hija!

¡Hubo boda! ¡Mirad!

El novio. Aquí está el novio.

-¿Traes peladillas?

-¿A que es guapo?

Hoy hay festejo en la plaza. No os quedaréis aquí, ¿no?

Así que si queréis descansar,

ahí lo tenéis.

En la cómoda hay sábanas limpias. Bien lo sabes tú.

Bueno.

La casa es vuestra. Os arregláis.

Hijo.

¿Te puedo llamar hijo?

Estoy muy contenta. Me habéis dado mucha alegría.

Quiérela.

Y trátala bien. Eso es lo que hace falta.

Descuide.

Anda, Paco, ayúdame.

¿Se lo habrá creído?

No sé. Pero habrá visto en ti intenciones de casarnos.

¿Estás contenta?

Quiero hacerte feliz y serlo yo también.

Aunque solo sean estos pocos días.

¿En qué piensas?

¿En el buey aquel de tu pueblo?

(Golpes)

¿Qué es eso?

Mi madre, que estará trajinando.

¿Siempre ha estado así?

¿Cómo?

Así, coja, con muletas.

Qué va.

Hace tiempo, se tiró delante de un carro.

Se tiró.

¿Por qué?

Porque mi padre estaba con otra.

Con una ayudante del médico.

Ya ves, parece cosa de familia.

¿No te tirarás tú delante de un carro?

Yo te pondré matarratas en la comida.

Tu padre, ¿dónde está?

Murió poco después, de apoplejía.

En esta cama.

Dime.

¿Me quieres?

Ya lo sabes.

¿Qué te pasa?

¿No estás contento?

Sé que soy muy tonta.

Sé contentarte en la mesa pero no en la cama.

Pero te juro que aprenderé.

Te lo juro.

¿Lo hacemos otra vez? Las veces que quieras.

¿Quieres que te toque ahí?

¿Que te acaricie?

Te quiero mucho.

Más que a mi vida.

No digas eso. Parece cosa de películas.

Es verdad.

Soy tuya.

¡Soy tuya, tuya!

Basta. Cállate ya.

Paco.

Quiéreme, por favor.

Por favor.

Vamos a dar un paseo.

(Música)

Vamos a disimular, ¿no?

Como quieras.

Hola.

-¡Vivan los novios!

(TODOS) ¡Vivan!

-¡Vivan los novios!

¡Vivan los novios!

-¡Felicidades, Trini!

-¡Felicidades, Trini!

-¡Felicidades, Trini!

(Campanadas)

Trini, no llores.

¿Qué va a pensar la gente?

Pensarán que lloro de felicidad.

(GRITAN) ¡Bien!

(Música)

Soy muy desgraciada, Paco.

Además de tonta, soy una loca.

Me he entregado a ti en cuerpo y alma.

Y tú solo piensas en esa mujer.

Solo quieres volver a verla.

Tranquilízate, Trini.

Es verdad que quiero volver a Madrid.

Pero es para dejar esa casa y buscar otro trabajo.

Si fuese verdad... Lo es.

No te lo había dicho, pero me han echado.

Por eso estoy raro.

¿De veras? ¿Por eso estás triste?

Te lo juro.

Ya encontrarás trabajo. Y si no, no importa.

Tengo dinero ahorrado. Es como si fuese tuyo.

(Se abre una puerta)

Hola, Luisa.

Hola.

Ya ves.

He vuelto.

¿Por cuánto tiempo?

No sé. Depende de ti.

Muy manso vienes.

Si quieres, me voy.

Si quisiera echarte, lo haría.

¿Eso quiere decir que serás buena conmigo?

Quiere decir "mierda".

Que me ahogo en la mierda.

¿No te enfadarás si te digo que te necesito mucho?

Vivir sin ti es un tormento.

Eso es de Machín.

De alguna forma tengo que decirlo.

¿Me crees o no?

Di que me crees.

Qué remedio me queda.

¿Qué te ha pasado?

Gajes del oficio. A ver.

¿Qué te ha pasado?

Hay señores que te mandan los telegramas así, a puñetazos.

¿Qué te ha pasado?

Luego.

¿A quién escribes?

A un amigo.

¿15 000 pesetas? ¿A quién se las pides?

Antes que tú hubo otro.

Le pido a un viejo amigo que me dé 15 000 pesetas.

¿Te debe dinero?

Antes me dedicaba al tocomocho y vivíamos bien.

Pero eso no es deber dinero.

¿Para qué lo quieres?

Para que no me envíen más telegramas.

Luego te lo explico. Dámela.

¡No pidas dinero a nadie!

¿Me lo darás tú? ¿Tienes ese dinero?

No lo tengo. Pero nadie te pegará estando conmigo.

No es por desconfiar.

Pero necesitaría dos como tú, y armados.

Como la Guardia Civil.

Ya veremos.

No estoy para fiestas.

Luisa, abre.

Explícame todo. ¿Qué te pasa?

Luisa, por favor. Me dejas desconsolado.

¡Abre!

Pasa, Paco, está abierta.

(Gimen)

No te lo dará.

No lo hará por ti,

pero sí por mí.

Lleva la vida guardando el dinerito y te lo va a dar.

No hay más que verla. Conozco el percal.

Inventaré algo.

Es una criada de pueblo.

¿Y si le digo que necesito yo el dinero?

Que me encarcelarán si no. Puede que te mande a la porra.

Qué va.

La tengo muy caliente.

Mejor déjala en paz.

Quizá la cárcel no sea lo peor.

Tiro el carro y que sea lo que Dios quiera.

Estoy harta.

No te enfades.

Quiero ayudarte.

Habrá alguna solución.

Solo una.

¿Cuál?

¿De verdad lo harías?

¿Quieres que tu criadita suelte sus ahorros?

Quiero que no te pase nada.

Atiende.

Sabré pronto si mereces a tía Luisa

o eres solo una ilusión.

Escucha. En esto vale la Luisa lo que pesa.

A ver por dónde la agarramos.

Aunque quisiera verla muerta. ¿Por qué no la matas?

¿Por qué? Por mí.

Me meterán en la cárcel y te perderé para siempre.

No irás a la cárcel. ¿No?

No. ¿Cómo?

Yo maté a mi marido y mira.

¿Será una broma?

¡Trini!

¡Ar!

¡Ar!

¡Ar!

¡Ar!

¡Ar!

Trini.

¿Qué haces aquí a estas horas? Quería verte.

¿Quieres un café? Bueno.

(Cornetín)

Trini.

Quiero cumplir mi palabra.

¿Qué pasa?

¿Esa mujer tira mucho?

No es eso. ¿Has encontrado ocupación?

¿La estás buscando?

Por ahí van los tiros.

No sirvo para trabajar como peón o en una fábrica.

Ahí no se acaba el mundo.

Tengo que decírtelo.

¿Qué?

Sé cómo resolverlo todo. Mi ocupación y lo de esa mujer.

No he buscado trabajo sino otra cosa.

Y lo he conseguido.

¿Qué has conseguido?

Me traspasan un bar en Aranda de Duero.

Es un traspaso muy fuerte.

Mataríamos dos pájaros de un tiro.

Nos vamos de Madrid y tú tienes ese negocio.

Pero...

Es tu dinero. No sé si puedo pedirte...

¿Cuánto piden?

Mucho. ¿Cuánto?

20 000.

Yo tengo 30 000 en la cartilla.

Viviremos como reyes.

Y tú te pasas a una pensión.

O al hotel Ritz.

Pero hoy mismo. Hoy.

Más nieve. -Niños.

Uno cada uno.

Ya está bien. Ya está bien.

Está bien.

-Querer es poder.

Está en la calle principal. Se llama Esmeralda.

La viuda del dueño se vuelve al pueblo.

Traigo el compromiso firmado. Pero falta algo.

Pagar el traspaso.

-¿Tiene vivienda? Claro.

Una sala y dos habitaciones.

¿Lo has visto, Trini?

No, lo veré mañana.

Pero Paco dice que vale.

¿Sabéis dónde vais a casaros?

En el pueblo de Paco, que tiene más familia.

Están invitados.

-Yo estuve en Aranda de Duero en el 42.

Un lugar frío.

Os vendrá de perlas. Ojalá os hagáis de oro

vendiendo coñac.

Si os parece,

un brindis por los novios.

Por vosotros. -Que seáis felices.

¿Qué llevas aquí dentro? ¿El tresillo del comandante?

¿Te ayudo?

Deja. Tú agarra el bolso.

Ya queda poco.

La señora me ha regalado un juego de sábanas bordado.

Mira que si nos roban...

Para eso estoy aquí.

Muy guapo tendría que ser.

¿Qué le dijiste al despedirte? ¿A quién?

A tu casera.

Que me iba.

¿Y ella qué dijo?

¿Ella?

Se echó a llorar.

Pienso que ella no tiene culpa.

En la vida pasa esto y al que le toca, le toca.

No sé. No quiero hablar de eso.

Prométeme que la olvidarás.

Está olvidada.

¿Adónde vas? A fumar un cigarrito.

¿Qué te pasa?

Nada. Tengo frío.

Algo me habrá sentado mal.

(Villancicos)

¿Tenías que traértelo?

Esto antes que nada. Nos ayudará a salir adelante.

¿Todavía tienes frío? No, ya no.

¿No estás caliente? Estoy bien.

Anda, descansa un poco.

¿Vamos a salir?

Tú no.

Yo he quedado con el primo de la viuda.

No tardes.

Vuelvo enseguida.

(Campanadas)

¡Ay!

(Campanilla)

Ponte aquí. Levanta la pierna.

"Venga a nosotros tu reino".

"Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo".

"Perdónanos nuestras deudas como nosotros a nuestros deudores".

"No nos dejes caer..."

(Campanadas)

Todo bien.

Mañana a las 11:00 en Aranda.

Ella debe soltar allí el dinero.

El bar le gustará, es una ganga.

Vale el triple de lo que pagará.

El Minuta hará de notario.

No hace falta.

¿El qué?

Tengo el dinero aquí, conmigo.

¿Te lo dio ella?

No. Lo he cogido.

Estaba dormida y lo cogí.

Pero ¿tú estás loco? Pondrá una denuncia.

Figurarás como un estafador.

Lo que tenga que ser, será.

Hay más de lo que necesitas: 30 000 pesetas.

Te vuelves a Madrid y yo ya me arreglaré.

No te arreglarás.

Irás a la cárcel y yo también.

Ya está hecho. No pasará nada.

Puedes desaparecer un tiempo, será lo mejor.

¿Desaparecer?

¿Será lo mejor?

¿Cuándo volveré a verte?

No sé.

No puedo abandonar a Trini así.

No soy capaz de hacerlo.

Mátala.

¿Por qué lo has hecho?

Es mejor decirte la verdad.

Ella lo ocupa todo en mí.

No puedo olvidarla.

No puedo pasar sin Luisa.

Salvo eso, todo es mentira.

El bar es mentira.

Queríamos sacarte dinero. Así seguiría teniéndola a ella.

Yo solo te he querido a ti.

Solo a ti en este mundo.

Y ahora descubro que la persona que quiero,

que necesito, busca mi ruina.

Tienes ahí el dinero.

Ya no pasará nada más.

Trini.

¡Trini! ¡Dime algo!

(Puerta)

Vete, por favor.

No puedo más.

No quiero volver a verte.

Estoy muy cansada.

No quiero vivir.

No quiero vivir.

Abre para que pueda decirte que me perdones.

No quiero que sufras.

Te lo he dicho para que todo se arregle.

Abre, Trini.

(Puerta)

No era yo. Estaba loco.

No sabía lo que hacía.

Será diferente ahora.

¡Abre, Trini!

¡Abre!

No te acerques. No hagas eso.

Haré lo que digas. No te abandonaré.

Te lo juro.

¡Ah!

No pasará nada, Trini.

No pasará nada.

Todo será como antes.

Sácame de aquí.

Me ahogo.

Me ahogo.

(Campanadas)

Trini.

Trini, vámonos.

Vámonos a otro sitio.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos conocimos?

Dos años.

Yo te conozco de toda la vida.

Pero no era verdad. Lo he soñado.

Mírame.

Dame un beso.

No me quieres.

Perdóname, Trini.

No.

Nunca te abandonaré.

Me romperé las piernas, me sacaré los ojos,

me cortaré las manos y los pechos

hasta que sea una ruina.

Para que tengas lástima de Trini y no puedas vivir.

Para que recuerdes que no supiste querer a Trini.

A Trini.

Que solo quería ofrecerte cariño.

Darte hijos...

Cuidarte.

Solo eso quedará entre nosotros.

¿Lo quieres así?

Dime, ¿lo quieres así?

Quisiera matar a esa mujer, pero no tengo fuerzas.

Siento la necesidad de acabar de una vez.

Me quiero morir, Paco.

Y sé que quieres que muera.

Hazlo, Paco.

Mátame.

Líbrame de este suplicio.

# La Nochebuena se viene.

# La Nochebuena se va.

# Y nosotros nos iremos

# y no volveremos más.

# Ande, ande, ande, # la marimorena.

# Ande, ande, ande,

# que es la Nochebuena.

# Ande, ande, ande,

# la marimorena.

# Ande, ande, ande,

# que es la Nochebuena. #

(MEGAFONÍA) Atención, atención.

"Tren procedente de Madrid con destino a San Sebastián

efectuará su entrada por vía 2

dentro de 10 minutos".

"Atención, atención, tren para Madrid,

estacionado en vía 1, va a efectuar su salida

dentro de breves momentos".

(Campanilla)

(Silbato)