Cafè d'idees - Pactes electorals, carreres per Madrid i Colau deixa Twitter

Una setmana més, en Queco Novell i en Manu Simarro ens acosten l'actualitat política des del punt de vista més teatral i divertida en el seu particular Galliner Polític. En aquesta ocasió, ens parlen d'una funció que sembla no acabar mai com és la dels pactes electorals, de la carrera de les eleccions a la Comunitat de Madrid amb runners com Isabel Díaz Ayuso o Edmundo Bal, de la decisió de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau de deixar Twitter, i de l'improshow amb les vacunes del coronavirus a Espanya.