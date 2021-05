Cafè d'Idees - Milers de quilòmetres de milers d'ocells en pocs segons

Estem a la primavera i són molts animals que arriben a la península. Ho fan per millorar les seves oportunitats de supervivencia i garantir la reproducció durant l’estiu. És el que coneixem com a moviments migratoris. En aquest sentit, per fer un seguiment de les aus migratòries s'ha fet un control exhaustiu a través de GPS. El resultat en imatges accelerades és espectacular.

A Europa, per exemple, el moviment d'aquests animals de zones del nord al centre i sud del continent és ben evident amb l'arribada de les baixes temperatures de l’hivern. Escapen de les zones fredes per marxar a les zones més càlides del sud de la península Ibèrica i Àfrica.

Aquest experiment també s'ha fet a escala mundial. A l'hivern hi ha poc moviment, mentre que quan arriba la primavera, milions d'animals es desplacen almenys 500 km i durant prop de 45 dies en direcció a latituds més altes del nord d'Europa, d’Amèrica i d'Àsia on passen bona part de l'estiu. Un cop comença a fer fred en aquestes regions, a la tardor, tornen a viatjar cap a zones més càlides i pròximes a l'Equador.

Un monitoratge que serveix per veure les rutes que fan les espècies, veure el comportament que tenen i com s'adapten al canvi climàtic endarrerint o avançant les seves dates de migració.