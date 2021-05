Oriol Mitjà carrega contra el candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès. El metge investigador considera que no és el "més adient" per presidir el nou govern de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també s'autodescarta com a nou conseller de Salut i defensa que Josep Maria Armigon seria "molt millor conseller" que Alba Vergés. L'especialista en malalties infeccioses i salut global creu que "estan al caure" noves restriccions i explica la seguretat de vacunar amb AstraZeneca i Janssen. Defensa la seva vehemència durant la pandèmia i assegura que no buscava protagonisme, i critica a periodistes i metges per posar la ideologia per davant per la professió. Mitjà també parla de la depressió que pateix, i que ha sortit a la llum a través del seu llibre, A cor obert.