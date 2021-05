Cafè d'idees - Què passarà quan acabi l'estat d'alarma?

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees al catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll, amb qui esbrinem què pot passar un cop finalitzi l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus el pròxim 9 de maig, si el Govern d'espanyol no aplica una nova pròrroga. Nieva es mostra molt crític amb aquesta mesura restrictiva de drets i considera que "la submissió de la ciutadania a les restriccions no s'adiu amb una societat democràtica".