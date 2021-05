Cafè d'idees - UGT i CCOO diran "no" a la reforma de les pensions del ministre Escrivà

Javier Pacheco i Camil Ros es mostren contraris a la proposta del Govern espanyol de donar un xec de 12.000 euros per any de jubilació ajornat. Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya no veuen clara la proposta de ministre José Luis Escrivà, i consideren que afecta especialment a les professions qualificades. Ho veuen com "una trampa" contrària a professions físiques, que no haurien d'allargar la seva vida laboral. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, retreuen al Govern que "la coartada de Brussel·les comença a cansar" i acusen l'Executiu de cedir a les mesures de la CEOE. Ros també critica que no s'hagi format Govern a Catalunya: considera que "ja van tard" i que els responsables viuen "en el seu món" que "no és real". Sobre el teletreball, lamenten que són els treballadors mateixos el que s'han d'espavilar, i que l'aprofiten les empreses per estalviar costos.