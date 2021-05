Cafè d'Idees - El fred i la neu a l'abril ja tenen precedents

No som ni a mitjans d’abril i aquest mes ja ens ha deixat dues entrades d’aire fred i, segons les previsions, encara n’arribarà una altra a partir de divendres. Ara bé són normals aquestes temperatures? N’hi ha precedents de situacions semblants en anys anteriors? Que faci fred i nevi no és cap fet insòlit a l’abril. Ara bé, és cert que les temperatures d’aquests dies són en molts casos inferiors a les habituals per aquestes alçades de l’any. Malgrat tot, si mirem al passat, trobem registres i escrits de situacions semblants o encara més extraordinàries.