Atención obras - Sole Giménez

Hoy viene a visitarnos

una de las voces más personales del panorama musical español.

Forma parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Viene a presentarnos un trabajo en el que reivindica

la creatividad femenina.

Hoy, en "¡Atención obras!"...

Bésame, bésame mucho...

Como si fuera esta noche la última vez.

Sole Giménez, bienvenida.

Qué maravilla tenerte aquí.

Un placer estar contigo, Cayetana.

Enhorabuena por esta preciosidad,

un libro disco con una edición preciosa.

Este libro me lo tienes que firmar.

Te lo dedico, será un placer.

El álbum número 10 de tu carrera en solitario,

y es muy especial.

Grabado en directo y a una sola toma.

Quieres ensalzar el papel de las mujeres en la música,

un papel que no siempre ha sido reconocido.

¿De dónde nace la necesidad de reivindicar

el papel de la mujer compositora? ¿Por qué ahora?

Porque es necesario poner las cosas en su sitio.

Llevan más de 35 años en la música,

el papel de la mujer en la música...

Parece que hay muchas en el escaparate,

pero en la trastienda queda mucho recorrido que hacer.

Había que recordar, nombrar, visibilizar la mujer creadora,

visibilizar a estas grandes autoras que ya no están entre nosotros,

y que fueron pioneras,

abrieron el espacio para que otras mujeres nos fuéramos colando.

Gente que trabajo en el siglo pasado, María Teresa Vera,

María Grever, Chabuca Granda...

ahora también es necesario sacar esta bandera por ellas.

No solo por las que estuvieron, también por las que están.

Se las conoce más como artistas, como cantantes, que como creadoras.

En el disco anterior visitábamos a Natalia Lafourcade, Rozalén,

que desde aquí le mando un beso, sabe que la queremos.

Ellas son compositoras.

Llevan en sus espaldas su profesión y tienen muchas cosas que decir.

Para muestra, un dedal,

como se suele decir.

Rozalén canta conmigo.

Te iba a hablar de ella,

una de las mujeres muy brillantes,

una es nuestra querida Rozalén,

la amamos, la respetamos, con ella cantas un tema compuesto

por Eladia Blázquez, vamos a escucharlo.

Es igual que darle a la verdad

y a nuestra propia libertad la bienvenida.

Es durar y transcurrir,

--Eso

no nos da derecho a presumir.

Porque no es lo mismo que vivir

honrar la vida.

Qué maravilla, qué letra tiene esta canción.

Hice el primer disco de "Mujeres de música" en el 19,

que ya hacíamos una canción

de Eladia Blázquez que se llamaba "Corazón al sur".

Luego tuve la oportunidad de encontrarme con esta canción,

con "Honrar la vida",

y fue una de las canciones que me motivaron a hacer este segundo álbum

de mujeres de música.

Me parecía necesario cantar esta canción,

y muy importante hacerlo con María,

porque es una de las voces con más sentido,

con más dignidad que hay ahora mismo en la música latina.

También colaboras con Bely Basarte, por ejemplo.

¿Te gusta rodearte de gente joven que te aporta?

Aprendo muchísimo,

y me llena de ilusión,

gente tan joven como Bely, María... Hay muchas otras cosas,

que vienen a decir algo nuevo, algo diferente.

Están apostando por hacer música con firma de mujer.

Otra de las voces que suenan

es la de tu hija Alba Engel.

Qué sorpresa.

Ha aterrizado tarde aquí, ¿no?

La más con ella el tema "Volver",

de Carolina de Juan, de Morgan,

que es una maravilla.

Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar,

pero corres, corres.

Échame de menos,

no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver.

Tienes algo dentro,

si no paras de correr,

voy a dejarte, no voy a volver.

Las dos llorando.

Las mujeres somos necesarias, es tan bonito...

Ese cordón umbilical

del arte entre vosotras, compartiendo...

Un regalo que no me esperaba.

Ella es directora de arte para cine, series...

Le apasiona su profesión,

a pesar de que está empezando, y es difícil.

La música siempre ha estado con ella, siempre.

Cuando empieza a decirme que le gustaría cantar...

"Pero si no has cantado nunca,

no te atrevías hasta el confinamiento".

Supongo que le impones un poco, ¿no?

Supongo que le pesa mucho, la sombra de una profesión,

la de su madre, que ha estado

toda la vida, con la que ha crecido.

Cuidado con los hijos,

porque la sombra nuestra es alargada.

Vamos a ver quién aparece por ahí.

Mamá, mucha suerte para este disco.

Va a tener mucho éxito, porque lo has hecho con mucho cariño,

con mucho amor, un disco precioso. Ya que estoy,

te doy las gracias por el regalo que me has hecho al dejarme

un hueco en este disco tan bonito.

Es una experiencia maravillosa,

el día de la grabación fue muy bonito también,

aunque tuvimos algún pequeño problema con el propóleo.

Puedes contar la anécdota.

¿Qué pasa con el propóleo?

Mi hija nunca había cantado delante de nadie, nunca.

Solo había cantado algún dueto

en el confinamiento, pero delante del móvil,

porque hicimos canciones para que la gente estuviera entretenida.

Solo había cantado delante del móvil.

Yo estaba temerosa,

estábamos rodeados de nuestros músicos, somos familia,

pero ponerse a cantar delante de unas cámaras en vivo,

en directo, a una toma...

Yo no sé si esta niña...

Que no lo ha hecho en su vida,

va a estar tan nerviosa que no lo va a poder hacer.

Tengo un spray de propóleo que se lo puso,

se lo puso tan mal y le dio un ataque de tos,

no podía cantar ni nada.

¡Madre mía! Al final, salió.

Como si lo hubiera estado haciendo toda la vida.

Vamos a recorrer una exposición que recoge el trabajo

y las vivencias del pintor Guillermo Pérez Villalta, muy interesante.

El pintor Guillermo Pérez Villalta

lleva 50 años perfeccionando su idea de la belleza.

Para él lo hermoso tiene mucho que ver con lo geométrico.

Así funciona el laberinto de sumarte.

Si tengo una capacidad de hacer belleza,

de cosas que están por todas partes, es muy grande.

Me produce una enorme felicidad.

En Madrid se ha inaugurado una exposición que recorre

su medio siglo de carrera,

y se han dispuesto las obras en forma de su laberinto.

El espectador transita por estos recovecos hasta llegar

a esquinas donde se encuentra a solas con la pieza.

La idea desde el principio fue crear un recorrido

que no fuera lineal,

que no fuera cronológico, ni nada,

sino que te fueras encontrando las cosas por ti mismo.

Es un complicado,

Es complicado,

no tiene un recorrido lógico,

es como funciona la memoria.

Así compone sus cuadros,

empieza a trazar líneas para conseguir una dimensión armónica,

luego el boceto para las líneas.

No es una percepción de lo cuidado,

sino de lo meditado.

Nada de lo que hay allí tiene que sobrar.

Incluso podemos decir que no pinto tan perfectamente como antes,

porque me gusta que sea más atmosférico,

que el aire tenga mucho sentido.

Hasta llegar aquí,

Guillermo ha acariciado otros movimientos

dentro del posmodernismo.

Al principio sus obras eran más narrativas,

y tenían sus propias vivencias.

Es ahora cuando se le ve en sus propios cuadros.

Soy el espectador, pero también estoy dentro.

Yo vivo dentro. Cuestiones muy personales.

Hemos hablado del Guillermo pintor,

pero él se define como un artificio de objetos.

Ha sido escultor,

arquitecto o diseñador,

un mundo onírico que atrapa al visitante.

¿Qué te parece?

Guillermo Pérez Villalta.

Muy personal,

es una mezcla de surrealismo,

rencentismo, posmodernismo...

Volvamos a tu disco.

Has hecho un gran trabajo de investigación,

es una maravilla, porque es un disco didáctico, divulgativo.

No todo el mundo sabe que el gran clásico de la canción popular

"Bésame mucho" fue escrito por Consuelo Velázquez en 1932.

¿Qué te llama de esta autora?

He tenido referentes, pero han sido cantantes,

Ella Fitzgerald...

Pero mujeres creadoras no ha habido,

porque han estado desaparecidas,

o invisibilidas.

En el caso de Consuelo Velázquez se la recuerda más,

pero aquí, y en el mundo entero, se conoce "Bésame mucho",

una pianista espléndida,

de piano neoclásico, era un portento.

Empezó a hacer boleros

ocultando que eran de su autoría,

porque decía que era un género menor,

no se atrevía a decir que eran suyos,

hasta que tuvieron tanto éxito,

que se vio obligada a decir que eran suyos.

Es increíble esto que me cuentas.

Estaba en una radio, la llamaban para hacer piezas clásicas,

pero a veces tocaba algún bolero.

Tuvo mucho éxito, e

sos boleros gustaban mucho, y al final...

Es una de las grandes autoras que tenemos en la cultura latina.

Diez temas, diez canciones, letra y música de mujeres.

¿Qué te guiado en la selección?

Hay mucha posibilidad para poner el foco.

El amor a la música, la belleza de las canciones,

no puedo decir otra cosa. "Honrar la vida", me enamoró.

Es pasión lo que siento esas canciones.

Siento las canciones como vestidos que me quiero poner.

Tus cartas son un vino que me trastorna,

y son el único alimento para mi corazón.

El único alimento para mi corazón.

Solo hay un nombre masculino,

el poeta Miguel Hernández,

pero es un hombre masculino muy importante.

Le permitimos que pase.

Con "Tus cartas son un vino"...

¿Por qué este poema y este poeta? Compuse la canción

en un disco homenaje a Miguel Hernández.

Me pareció tan bonita la posibilidad de cantar este poema,

que lo he querido traer otra vez,

y darle una revisión a nuestra manera a la canción en sí.

No me cansaré de cantarlo.

Te lo digo a ti,

pero no se lo he dicho a nadie,

yo suelo ser muy mía,

no me gusta comentar,

pero trabajaré más a Miguel Hernández,

es posible que haga algo con su poesía, porque me llega como pocas.

Te voy a mostrar algo que tiene que ver con la excelencia,

la belleza, el carisma, el talento. Se llaman Vandalia Trío,

tres jóvenes músicos que se conocieron

en el conservatorio formaron su grupo yendo

más allá de las raíces clásicas.

Es crear y experimentar con personas

que admiran.

-Tres amigos que creen disfrutar de lo que hacen.

-Crecimiento personal y humano.

Su música es un juego de estilos, y su base con violín,

flauta y contrabajo, es inusual.

Tienen en común las ganas de experimentar, es lo que les une.

Teníamos ganas de experimentar con otro tipo de recursos modernos,

pero como hemos estudiado una cultura

que de alguna manera no pertenece a nuestra época,

una cultura de muchos siglos atrás, lo hemos hecho desde ahí.

El disco tienen el gen

de la música clásica,

ha hecho que se formen los demás estilos actuales,

el pop, el jazz, el rock...

Empezamos a tocar juntos en la calle para pasarlo bien.

No había ánimo de nada.

Empezamos a tocar la calle,

y a partir de ahí,

nos planteamos que disfrutábamos con lo que estábamos haciendo,

y que queríamos hacerlo de manera profesional.

Empezamos tocando muchas versiones,

porque era una manera de atraer al público.

Nos dimos cuenta de que era algo que nos gustaba hacer.

Empezamos a profundizar en hacer medleys.

Empezar con algo más clásico,

y de repente impresionar con algo más moderno.

Eso es al final nuestra esencia,

porque salimos al escenario vestidos elegantes,

con los instrumentos clásicos,

y de repente la gente tiene un efecto sorpresa cuando nos escucha,

no se lo espera, es parte del encanto de Vandalia.

Son divinos. Muy bien.

Una cosa maravillosa.

Muy bien.

Todo lo que he oído, soy fan,

la mezcla es muy interesante.

Esa formación no es nada común,

pero sacan adelante temas complicados

con muy pocos elementos, un 10.

Este archivo de TVE lo tiene todo,

y siempre volteamos a ver lo que encontramos.

Me da miedo el archivo.

El archivo lo padecemos todos y todas.

Hemos encontrado unas imágenes del 83,

de cuando ganaste el concurso "Don Domingo" con Presuntos Implicados.

No tiene desperdicio.

Mira Pablo, Dios mío.

Me muero de risa.

Estás monísima. Tenía 20 años.

Cuando escuchas temas de presuntos implicados,

¿qué te pasa en tu cabeza?

¿Qué sucede?

Me llena de una añoranza por un pasado...

Me quedo con lo mejor,

hubo mucho bueno, pero me quedo con lo mejor.

Me quedo con la posibilidad

que tuvimos de hacer música de calidad, indiscutible.

Puedes oír todos los discos,

todos los temas de Presuntos Implicados,

y me quito el sombrero por el gran trabajo que hicimos todos

y cada unos de nosotros.

¿Qué has aprendido que no te gustaría repetir?

Confiar más en mí. Está muy bien.

Me reconozco plenamente.

A las mujeres nos cuesta un poco más.

Hay que confiar más en nosotras.

Sin confiar lo que has conseguido,

imagina que hubiéramos

conseguido si hubieras confiado plenamente en ti.

Te lo dice la gente que me quiere, confía en ti...

Te lo tienes que creer más.

Muchísimas gracias, Sole Giménez, por tu tiempo, por tu sonrisa,

y por todo lo que nos has aportado.

Hemos bailado tanto contigo,

y vamos a seguir haciéndolo.

Enhorabuena por este trabajo.

Gracias por todo lo que haces por la cultura y por la música.

Tengo grabada esa noche

en que miramos al cielo y me dijiste que me querías.

Ojalá que me escribas de nuevo,

y me digas que quieres dormir conmigo.

Quiero, quiero dormir contigo.

Yo que tengo la culpa de haberme llorando.

Qué parte del tiempo que pierdo en quererte me está destrozando.

Me creo que el viento

no sigue soplando cuando yo le cierro.

Creo que el mundo no sigue girando

si no estoy yo allí para verlo.

Es el turno de Lina Tur Bonet,

una mujer que como Sole Giménez es apasionada de la música.

En la cima de su carrera internacional

decidió crear Música Alchemica.

La música es su manera de expresarse.

Para mí la música es algo innato,

mi padre me inició en ella antes de saber leer letras,

leía notas.

Escogió el violín para comunicar.

El violín me escogió a mí,

yo no sabía qué instrumento tocar,

el violín me encontró,

yo no sé si me ha hecho a mí,

o ha sido casualidad,

es un instrumento que va con mi personalidad.

Hace 17 años tocaba con grupos punteros de todo el mundo,

y conociendo músicos extraordinarios.

Sintió la necesidad de forma juntarlos,

y formar Música Alchemica.

Era la música española,

estaba recorriendo el mundo con otros grupos,

creía que empezaba a aprender,

y tenía ganas de hacerlo con esas personas que me parecían especiales,

y que tenían eso para formar un grupo,

lo que se puede llamar una alquimia,

algo especial que no es solo ser grandes músicos,

sino tener algo muy mágico para compartir para expresar.

Más que dirigir un grupo, me gusta liderarlo,

mezclar elementos para conseguir el oro alquímico,

es la simbología del nombre del grupo.

En el grupo hay muchas personalidades,

todos son solistas pero con concepto de música de cámara, de compartir,

cuando tocamos juntos nos enriquecemos todos y cambiamos algo.

Su amor por la música es inagotable,

y la suerte como violinista

es que hay muchos compositores y muy buenos,

su espectro musical abarca más de 400 años,

y siempre tocando los instrumentos originales.

Con el Barroco que no quería dejar de tocar música.

Tocar con instrumentos musicales, pero no quería dejar de hacer

lo que estaba haciendo, música romántica como solista.

Participa en proyectos no solo en el ámbito musical, también en otros

multidisciplinares y pedagógicos. El violín es muy exigente,

no me deja dedicarme a otras cosas artísticas como la pintura,

la poesía, millones de cosas que me interesan.

Era muy bonito colaborar con otros artistas y encontrar puntos en común

donde la música pueda expresar lo mismo que otras artes pero desde un

punto de vista distinto. Ocurre mucha magiacon estos proyectos,

y siempre salgo sabiendo más cosas.

El punto final de "¡Atención obras!" propone Vandalia Trío,

mezcla raíces clásicas con jazz, rock, flamenco y música electrónica,

nos vamos, y nos vemos el jueves que viene. Chao.

