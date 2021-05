Aquí la Tierra - 12/04/21

No podía llamarse de otra forma, y es que la escuela

Félix Rodríguez de la Fuente ha decidido que,

contra el encierro al que nos obliga la pandemia,

sus alumnos respiren aire fresco y den las clases en la playa.

Los pequeños aseguran que es más divertido,

más cómodo, más relajado,

y los profesores, que lo que aprenden aquí,

no lo olvidan,

más cuando tus vecinos se visten de romano

para la clase de historia.

Si tocar el xilófono mientras mueves los dedos de tus pies en la arena

es insuperable es porque, como decía Félix, la naturaleza

y los niños se pertenecen mutuamente.

Comenzamos!

8 y 31 de la tarde,

y tras un fin de semana de lluvias generalizadas y torrenciales,

de tormentas acompañadas de fuerte aparato eléctrico,

de granizadas severas con piedras como canicas y hasta de un tornado,

hoy ha vuelto la calma.

Una situación de tranquilidad que tiene las horas contadas,

porque a partir del miércoles,

la inestabilidad volverá a apoderarse de la atmósfera,

con precipitaciones especialmente copiosas al sur de la península,

en Ceuta y en Melilla,

así que es muy probable que se repitan imágenes

como las que ayer vimos en Castellón,

donde el pueblo de Nules y toda la comarca de la Plana Baixa

sufrió una espectacular granizada que bloqueó el alcantarillado

y provocó algunas inundaciones, como máximo exponente

de las tremendas tormentas que hemos sufrido

durante el fin de semana, pero que también han dejado

preciosos y dobles arcoiris cerca del Mediterráneo.

Un tiempo inestable del que hoy todavía quedaban restos,

como los aguaceros que han acumulado de madrugada

hasta 12 litros tanto en Barcelona o en Arenys de Mar.

A partir de ahí, ha pasado de todo,

porque las precipitaciones han dado paso

a los bancos de nieblas y nubes bajas,

éstas a una mañana protagonizada por el sol y el cielo azul,

hasta que la nubosidad de evolución ha vuelto a crecer,

ésta vez para dejar solo algún chubasco aislado.

Una secuencia de hechos que es típica

tras el paso de un frente,

y que también incluye la entrada de tramuntana

en las Islas Baleares y en Girona, con rachas esta mañana

de más de 100 kilómetros por hora en Portbou,

así como de cierzo en el valle del Ebro,

donde ha superado los 60.

Un viento de norte que también ha soplado con ganas

en las costas del norte de Galicia, para rebasar los 70

en Estaca de Bares

y que ha acumulado todas estas nubes bajas por la mañana

en Santander, que sí han cubierto el cielo

pero no han dejado ni una sola gota de lluvia.

Una ineficacia repetida en Vizcaya, a pesar de la frenética actividad

que se ha dado sobre Amorebieta,

y que contrastaba con la calma que han mostrado

los valles de Llodio y que ha permitido contemplar

desde Oviedo la vuelta de la nieve a la sierra del Áramo,

porque nuestras montañas han dado un paso atrás al invierno

que hemos confirmado sobre el lago del Valle de Somiedo,

o sobre el pueblo de Meranges, en el Pirineo de Girona,

a 1.500 metros de altitud.

Escenas de otra estación que también han vuelto

a la sierra de la Demanda, en La Rioja, o al Pirineo de Huesca,

con el Ibón de Sabocos descongelado,

pero el de Asnos, un poco más arriba,

aún sumergido en el frío y el hielo.

Venga y no bajamos la guardia porque en un momentito de nada

os vamos a demostrar lo moviditas que están las cosas

por ahí fuera.

Atentos, que comienza,

la vuelta al mundo,

en un minuto en Australia,

porque mirad en lo que ha quedado este embarcadero histórico

de 122 años tras el paso del ciclón tropical Seroja,

de categoría tres, por la costa occidental.

La combinación de lluvias torrenciales

y vientos de hasta 170 kilómetros por hora

ha arrasado el 70 por ciento de las estructuras de ciudades

como Kalbarri.

Este mismo ciclón ya provocó estragos la semana pasada

en Indonesia que, sin tiempo para reponerse,

ha sufrido un terremoto de magnitud 6,7,

causando al menos 8 muertos, una veintena de heridos

y numerosos daños materiales.

Y enterrada en ceniza.

Así ha quedado la isla caribeña de San Vicente tras la erupción,

el pasado viernes, de su volcán, La Soufriere.

Lo peor es que una persona ha perdido la vida,

otras 16.000 han tenido que ser evacuadas,

y ¡atención, eh! porque a partir de este miércoles

las cenizas podrían llegar ¡a España!

Sí, sí, como lo oís.

Y terminamos en Nepal, donde la contaminación

ha alcanzado este lunes niveles peligrosos en su capital, Katmandú.

en el que un oso pardo sale de la hibernación.

Es una cosa...

es que es una cosa...

bueno, mirad, por favor.

Se llama la Bella Durmiente, y hace honor al nombre.

Cenicienta, su hermana, tampoco se queda atrás.

Se han tirado el invierno entero medio en coma, en su guarida,

y acaban de despertar a la vida

como si nunca la hubieran visto antes.

El agua, los juguetes, los árboles,

todo es maravilloso, único.

En la hibernación,

el latido de los osos se reduce a diez por minuto,

y la temperatura a siete graditos de nada.

No hibernan por el frío sino por la ausencia de comida,

pero todo eso...

es agua pasada.

Bueno, algunos dicen que el paraíso terrenal

empezó siendo un bosque de naranjos.

Que no existe una fruta más jugosa, más rica y más deseada

que la naranja.

Que además de ser bonita por fuera

no tiene desperdicio por dentro.

Que un gajo de naranja es la mejor chuche del mundo.

Que un zumo de naranja es lo más refrescante del mundo.

Y que un bocadito dulce de naranja, por nada del mundo,

te lo puedes perder.

Irene, hoy vamos a hacer un postre desee que me gusta mi

- vamos a ser un postre con mucha vitamina c

harina, huevo maicena y leche condensada.

Con esas cosas que me han enseñado.

Vamos a hacer estos bocados.

Luego lo reposamos, maicena y a freír.

- no se como va ser este postre.

-Zumo listo.

Ahora lo ponemos al fuego.

Una parte va en caliente,

y otra frío.

Ahora le ponemos hierbabuena.

- Lo mezclamos todo.

Ahora hacemos la mezcla en frío.

- 3 cucharadas de a azúcar por 5 naranjas o 6.

Poco de leche condensada.

Y ahora, a batir.

Vamos a echar el zumo.

Ya no podremos parar de mover .

-Qué textura cogido.

- esto está riquísimo.

El molde donde lo vamos a poner,

lo mojamos un poco con aceite de oliva.

-¿Qué te parece como lo estoy dejando?

- Ahora en la nevera.

3 horas mejor que 2 . hemos puesto el aceite a calentar.

Y preparamos para hacer el rebozado.

-¿cómo bien esa crema?

-Se ha quedado de lujo.

Yo voy a partir como uno rectángulos,

le pasamos por maicena,

le pasamos por el huevo,

y a la sartén.

Ese es el.

, Para que se quede dorado.

Le ponemos un poco de canela, y ya está.

-Que bueno esta!

Qué?

¿Hay gusa, eh Wilson?

Pues esto lleva su tiempo así que más vale que relajes

Qué pobres somos, amigo.

No tenemos ajo, no tenemos aceite, no tenemos pimentón,

no tenemos patatas es lo malo de ser náufragos.

Que no tenemos de nada; pero tú tranquilo, Wilson

con esto también se come.

Piensa que estamos en La Albufera.

Verás que Alli pebre de anguila nos vamos a zampar.

-Carmen. primera visita que hago a la albufera.

- pues es preciosa.

- no hay muchas mujeres pescando anguilas no?

- Somos pioneras.

De las primeras generaciones que empezamos a pescar.

De todas maneras no es la mejor época para coger anguilas.

Es una época de transición.

Las anguilas que van a desovar,

y los cangrejos que entran son pequeñas . pesca moscón los

artilugios heredados de nuestros antepasados.

- estos son puestos fijos.

Cada uno pone sus redes y sus aparejos.

- es un pescado azul verdad?

- Si.

cuando son mayores vuelven al mar,

y luego vuelven al agua dulce.

Tenemos una buena pesca no?

Desde lejos pescando un poco más,

que yo voy a probarla.

Te espero allí.

Hola Tere.

voy a probar la anguila.

- vamos a ser el encebollado.

Es un plato típico de aquí.

Voy a por echar la cebolla,

pedimos los ajos y la guindilla con aceite.

Le ponemos el pimiento rojo.

Y una vez está eso le ponemos el agua y la cebolla ponchada.

Dejamos que se haga unos 15 minutos.

- te espero fuera.

Carmen, no te querías perder el encebollado en?

- La anguila es gelatinosa.

- va ser la primera vez.

Está muy bueno.

Que textura tan agradable.

Mantecoso incluso.

Muchísimas gracias por haberme enseñado la receta.

La palabra persona viene de la palabra griega prosopon

que era la máscara, la careta que se ponían

los actores griegos para representar distintos papeles.

Nuestro amigo Arangüena tiene un montón de máscaras

de quita y pon y eso quiere decir

que es una persona capaz de ser muchas personas a la vez

y no estar loco.

Y la prueba de que no lo está es que,

cada vez que tiene la posibilidad de viajar a Galicia,

se va para allí ... de cabeza.

-Como pirata honrado que soy,

he remontado el río Miño,

para coger unas galletas.

¿es aquí donde hacéis las galletas especiales?

- Es aquí.

Hacemos una recetas,

que los marineros utilizaban en las grandes travesías.

-Hola Pepe.

le han dicho que secreto de la galleta está en la masa.

- harina, sal y aceite.

Vamos a incorporarle la harina y el aceite.

-¿cuántos kilos de galletas a 6 al día?

- 6 t.

Y cada galleta pesan 8 g.

Faltaría añadirle el agua,

más a mano la levadura.

- La masa que acabamos de volcar,

pasa por el primer refinado.

Aquí lo que está haciendo es fermentar,

aproximadamente 2 horas y media

pasa por esta máquina y cada vez se queda más fina.

Quienes están en estas máquinas,

tienen que tener uno buenos brazos,

para poder doblarla y moverla.

Esta masa que acabamos de refinar,

pasa por aquí,

y con el rodillo que le va dando la forma,

es la característica de la galleta marinera.

Esto se vuelve a refinar.

Aquí hace un poco más de calor,

es las galletas están como unos 20 minutos,

lo que hacemos es quitarle la humedad,

para que se conserve mucho mejor.

- esto del horno es una técnica exacta?

- 16 minutos entre 200°.

Es un poco de artesanía.

- las galletas que vienen del horno,

van apartando las que tienen defectos

para algunos animales.

-Estos el final de todo.

-- Aquí hacemos una última selección del producto.

¿y las contáis para meterlas?

- No, es práctica.

- este es el resultado de todo el proceso que hemos acabado de ver .

como te queda un viaje largo,

te entrego esto.

El chiar de los carros, el ouvear de los lobos,

el girar de las ruedas de molino o el cravuñar de las guadañas,

forman parte de la banda sonora de La vida Lenta,

este emocionante documental dirigido por Aser Álvarez,

que refleja fielmente el ritmo pausado de vida

del mundo rural gallego,

cada vez más añorado y más necesario,

al que le debemos muchas de nuestras mejores cosas,

como el arte de curar un buen lacón.

-Joaquín, te estás preparando la merienda?

- Estamos preparando el famoso lacón gallego.

Le damos forma,

y luego va a sal.

Esto se hace para conservarlo.

Lo aprendimos de nuestros abuelos y tatarabuelo.

-¿Todo esto lo vais a trillar?

- No esto se aprovecha todo.

Más tarde te diré casemos con ello.

-¿por dónde empezamos?

- Empezamos por llevar el lacón a salar.

Esto se frota todo bien con sal,

hacemos una cama perfecta,

con mucha sal,

y que nunca toqué carne con carne.

- y después de una semana, vamos a ver como queda.

Aquí se buena buena muestra de lo que se puede salar.

Pero no verla con.

- lo tenemos aquí escondido.

Si te fijas la carne tiene consistencia.

Ya está apetecible.

Ahora lleva otro proceso,

que es la curación.

Antes de meterlos a secar

los vamos a meter para quitarles bien la sal.

Ahora pasamos al último proceso.

-¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar?

- Lo dejamos aproximadamente 2 meses.

-¿y ahora me vas a 10 para que utilizamos los recortes

aquí se resuelve el misterio de los recortes.

- un poco de tocino del mismo cerdo,

un poco de sal, pimentón, ajo y orégano.

Sólo hace falta que cure el lacón y el chorizo.

Con esos ingredientes,

- te queda un cocido perfecto.

No puedo con ello.

Quede claro que la calidad y el tamaño no tienen por qué viajar

permanentemente unidas; así que, la pregunta que os hacemos hoy

responde simplemente a una cuestión de dimensiones físicas,

porque queremos saber cuál es la Comunidad española más extensa.

La que ocupa una mayor cantidad de kilómetros cuadrados.

¿Cuál diríais vosotros?

Pensadlo porque en un minuto os damos la solución.

Aquí la calle!

-Mayor superficie?

- No me la enseñaron en el colegio.

- se nos ha olvidado.

- Andalucía?

- Andalucía o Extremadura.

-Extremadura Castilla-La Mancha.

-Tiene que ser Andalucía no?

-Castilla-La Mancha?

-Diré 60.000.

- 80.000 km²?

A ver, por orden.

La superficie total de España es de 505.990 km2.

divididos en 17 Comunidades Autónomas;

más Ceuta y Melilla;

Pues bien, la más extensa de todas estas comunidades es

la Comunidad de Castilla y León, que con sus 94.224 Km2

ocupa casi la quinta parte de todo el territorio

y es además la Comunidad con más capitales de provincia: 9 entotal

Ya no es una chica Ot, una aspirante.

Ahora es Lola Índigo, la capitana de The Dancer,

el concurso de talentos que esta noche dará un paso más

en su búsqueda de la mejor o del mejor bailarín del país.

Y un salto de escalafón tan poderoso lo ha conseguido

a base de una energía avasalladora, original, auténtica

y reivindicativa.

Se acabaron las chicas florero.

Que las que quieran triunfar se manifiesten

porque allí estará Lola Índigo para bailar a su lado.

Ahí tenéis vuestros terrenos.

- Lola índigo,

cómo estás? Te traído al restaurante los gala Josh.

-Para todo el mundo.

Por fin en España.

- un programa lleno de emociones.

- yo soy llorona,

pero es imposible no participar con los concursantes.

- primera elección: Macarena .

- has dicho producto de la tierra,

porque aunque naciste en Madrid,

de extiendes de granada.

Aparte de participar en operación triunfo,

-Aquí estamos juntos en el jurado.

-Se ha quedado en el equipo de Rafa Méndez.

No es nada que yo pueda hacer.

Pero se la devolveremos.

¿Quieres algo más?

- Nada más.

¿Qué te parece burro Lancia?

- Son burros abandonados.

- Es un animal muy inteligente.

-¿Cuándo se puede visitar este recinto?

- Menos el domingo, siempre.

- son inteligentes,

tienen buena memoria.

¿cuándo comenzaste tu a bailar?

- Mi madre dice que antes de empezar a andar.

- desde entonces nos has ofrecido grandes temas.

-- estoy muy feliz de que la gente siga escuchando mi música.

¿2 programa de dances.

-Esta noche mucha emoción.

-No os lo perdáis.

Esta noche en TVE.

Desde Sevilla hasta mañana nubes bajas.

Desde la Pedriza todo el mar de nubes.

Así empezábamos la semana,

durante las siguientes horas nos hemos deshecho de muchas nubes.

A partir del miércoles otro episodio de inestabilidad.

Regar abundantemente el sur de la península

Ceuta y Melilla.

Volveremos acabar la semana con lluvias.

Nubes que se han marchado,

pero por la tarde han empezado a aumentar las nubes desde el oeste

algunos chubascos en puntos del oeste peninsular.

Desde el oeste peninsular,

todas están nubes de tipo medio y alto,

mañana pasarán por encima de nuestro país,

pero tampoco esperamos grandes lluvias.

En un mapa isobárico,

donde muestra estos frentes .

esta borrasca

será la que hagas de cinta transportadora,

y hacer que las cenizas hacia Canarias.

Mañana las nubes altas y medias se extenderá

por buena parte de nuestro país.

Poca lluvia es sólo por la tarde en Galicia.

Alguna gota llegando hacia zonas de sistema central,

pero no son grandes precipitaciones.

En el resto de España más tranquila.

Con vientos que desaparecen de componente norte,

y se instala el levante en el estrecho.

Con un día relativamente tranquilo,

lluvias por el oeste,

bastante sol,

y algunas gotas en Canarias.

Las temperaturas suben.

Por el sur ambiente caluroso.

Y nuestra mirada de los lunes la dirigimos hoy

hacia los campos ilerdenses de Aitona convertidos un año más,

por esta época, en un delicado y soberbio manto rosa.

El que forman los millones de pétalos de los melocotoneros

que aprovechan la explosión de la primavera

para montar este espectáculo floral gratis imposible de mejorar.

Disfrutad estos segundos de la vida en rosa y mañana, si queréis,

nos volvemos a ver.

En el mismo sitio y a la misma hora.

Esto es Aquí la Tierra.

Adiós.