Wonderland - Teatre denúncia: abusos i violència

A la segona hora del programa, el Pep Gorgori ens fa propostes musicals per regalar per Sant Jordi. Amb la Margaret Rius, anem al teatre amb ànim de reflexionar sobre els abusos infantils i la violència de gènere, a través de "Sota la neu", amb Anna Llopart, i "Sandra", de Daniela Feixas, que es representen a la Sala Beckett, i "La màgia lenta", a la sala Dau al Sec, protagonitzat per Marc Garcia Coté.

I a "Relats de pandèmia", la protagonista aquesta setmana és Montse Ruiz.