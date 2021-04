Wonderland - 3 abril - El llegat inèdit del fotògraf Antoni Campañà

Podria ser l'argument d'una novel·la o una pel·lícula, però és ben real: una part inèdita del llegat del fotògraf Antoni Campañà es va trobar per casualitat abandonat al garatge de casa seva. Dins de capses vermelles, van aparèixer fotografies i negatius amb imatges sobre la Guerra Civil a Barcelona, que Campañà no va voler mostrar. Per què? Mirem d'esbrinar-ho en conversa amb el seu fill, el també fotògraf Antoni Campañà, el seu net, Toni Monné, i l'historiador Arnau Gonzàlez Vilalta, tots dos comissaris de l'exposició que es pot veure al MNAC, "La guerra infinita. Tensions d'una mirada (1906-1989)".

Amb ells valorem què aporta aquesta troballa i qui era Antoni Campañà, testimoni d'una guerra i una misèria que el va traumatitzar i no va voler ensenyar ni parlar-ne.

Amb el Jordi Corominas, repassem rutes literàries per Barcelona, escenaris que trobem a la novel·la "Si te dicen que caí", de Joan Marsé, "Aloma", de Mercè Rodoreda, les novel·les de Pepe Carvalho, de Vázquez Montalbán, i la Rambla de La Monyos.

I escoltem un nou "Relat de pandèmia". Aquesta setmana, l'escollit és "El meu termostat interior", de Magda Fernàndez.