Videodrome - El ocaso - 11/04/21

Hemos caminado de la mano con tristeza y alegría, con dolor y placer. Y al fin podemos descansar de nuestro largo viaje en esta tierra silenciosa y tranquila…

Llegan noticias desde las luces del ocaso, desde todos los lugares por donde no me he atrevido a caminar… Esperaré hasta que el día se haga noche, absorbido en las sombras resplandecientes. Cuando salí en busca de la luz supe que la oscuridad la engullía. El ocaso. Siento la presencia de un fantasma en el horizonte cuando voy a dormir. ¿Cómo puedo conciliar el sueño? ¿Cómo puede descansar mi mente? El cielo se torna oscuro. Temo ese lugar entre la luz y la nada… Dos alondras remontan el vuelo en la niebla como en un sueño; se aproximan y revolotean. Que todos mis sentidos se sumerjan en el sueño.

¿Estamos tan cansados de nuestro largo viaje que esto puede ser la muerte?

Antony & The Johnsons: Hope There’s Someone

Richard Strauss: Cuatro últimas canciones. Primavera. (Texto de Hermann Hesse). Renée Fleming. Orquesta Filarmónica de Múnich. Christian Thielemann.

Isobel Campbell & Mark Lanegan: The False Husband

Antony & The Johnsons: Dust and Water

Antony & The Johnsons: Everglade

Richrd Strauss: Cuatro últimas canciones. Septiembre. (H. Hesse)

Thomas Feiner: Postcard

Richard Strauss: Cuatro últimas canciones. Al irme a dormir. (H. Hesse)

Isobel Campbell & Mark Lanegan: Ballad of the Broken Seas

Antony and the Johnsons: Twilight

Isobel Campbell & Mark Lanegan: (Do You Wanna) Come Walk with Me?

Antony and the Johnsons: Fistful of Love

Richard Strauss: Cuatro últimas canciones. En el ocaso. Texto de Joseph von Eichendorff.