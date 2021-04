Noizu 'Summer 91'

El compositor, productor y remezclador norteamericano Damian Rhodes, alias "Noizu", que procede de Los Ángeles, ha sorprendido a propios y extraños porque ha logrado situar su último trabajo, el maxisingle "Summer 91 (Looking back)", "Verano del 91 (Mirando atrás)", en las listas comerciales no especializadas, como ha ocurrido en días precedentes en el top británico, y no deja ser curioso que una producción netamente de estilo "house", con ese piano repetitivo con una fuerte carga nostálgica que recuerda a los sonidos imperantes en las pistas de baile de todo el mundo a comienzos de la década de los 90, logre este triunfo destacado en las listas de superventas.

Aunque hubo una primera versión de esta grabación que se escuchó el pasado verano, Noizu ahora ha publicado a través de su propio sello discográfico Techné Records todo un maxi completo con diferentes remezclas de este mismo "Summer 91 (Looking back)", "Verano del 91 (Mirando atrás)".

Irresistible e hipnótica producción con reminiscencias del pasado para las lamentablemente actuales desiertas pistas de baile.Último éxito del emergente artista "house" Noizu.

Dedicado expresamente a CHEMA, conocido DJ gallego que murió asesinado por una bala perdida el pasado domingo día 28 en una fiesta ielgal en un chalet de lujo de Marbella.Descansa en paz, querido Chema.