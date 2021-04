Turbo 3 - Viernes Eléctrico (409) - 16/04/21

A una semana de que se publique el segundo y esperado disco de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, te presentamos un nuevo adelanto, 'Caño cojo', cañonazo con el que los sevillanos homenajean el sonido Caño Roto (Las Grecas, Los Chorbos). Y también en este Viernes Eléctrico, el debut en solitario de Gaspard Augé (Justice).

Playlist:

ROYAL BLOOD - Boilermaker

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Caño cojo

KYUSS - Odyssey

CLUTCH - Cyborg Bette

FU MANCHU - Eatin' Dust

FOO FIGHTERS - Cloudspotter

GRETA VAN FLEET - My Way, Soon

RIVAL SONS - Tell Me Something

LED ZEPPELIN - Misty Mountain Hop

JUSTICE - Civilization

GASPARD AUGÉ - Force majeure

ESTROGENUINAS - El rentista budista

TIBURONA - Que viene el lobo

BIZNAGA - 2K20