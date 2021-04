Turbo 3 - Viernes Eléctrico (408) - 09/04/21

Celebramos que ya es Viernes Eléctrico arrancando con lo nuevo de Pond: la banda australiana sigue tirando de esencia neopsicodélica pero ahora nos lleva a la pista de baile con 'Pink Lunettes'.

Playlist:

POND - Pink Lunettes

GOOSE - Synrise

CARPENTER BRUT - Intro

CARPENTER BRUT - Blood Machines Theme

DIGITALISM - Battlecry

FLORENCE + THE MACHINE - Spectrum (Say My Name) [Calvin Harris Remix)

THE BOHICAS - Swarm

ARCTIC MONKEYS - Brianstorm

MILES KANE - Inhaler

BACON RADARS - Lost in Town

TY SEGALL - Girlfriend

JD MCPHERSON - Head Over Heels

DADDY LONG LEGS - Pink Lemonade

DR JOE - Tell Your Mother

THE WHITE STRIPES - MY Doorbell

THE BLACK KEYS - Little Black Submarines