Turbo 3 - Viernes Eléctrico (406) - 26/03/21

Royal Blood protagonizan la portada de este Viernes Eléctrico con 'Limbo', tercer adelanto de su álbum 'Typhoons'. Y también en esta sesión: cañonazos de Death From Above 1979, Cleopatrick, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, The Smashing Pumpkins, Foo Fighters, Muse y más.

Playlist:

ROYAL BLOOD - Limbo

WISEMEN PROJECT - Demons

JUSTICE - DVNO

KAVINSKY - Nightcall (Dustin N'Guyen Remix)

SEBASTIAN - Beograd

DEATH FROM ABOVE 1979 - Free Animal

CLEOPATRICK - Daphne Dit It

PEARL JAM - Do the Evolution

FOO FIGHTERS - Wind Up

FOO FIGHTERS - No Son Of Mine

QUEENS OF THE STONE AGE - How to Handle a Rope (A Lesson in the Lariat)

THE SMASHING PUMPKINS - Cherub Rock

PAN - Arde lento

MUSE - Micro Cuts

RAGE AGAINST THE MACHINE - Bulls On Parade