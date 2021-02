Te presentamos a Billy Nomates, artista británica que ha recibido los elogios de ilustres como Iggy Pop y Geoff Barrow de Portishead; en esta sesión escuchamos un avance de su próximo EP, 'Emergency Telephone'. Pero antes, Bring Me The Horizon se encargan de abrir esta sesión en la que también escuchamos a Cleopatrick, Skegss, Susan Santos, Kaleo y Kiwi Jr., entre otros.

Playlist:

BRING ME THE HORIZON - Teardrops

BRING ME THE HORIZON - Obey (with YUNGBLUD)

CLEOPATRICK - Good Grief

ROYAL BLOOD - Typhons

MUSE - Panic Station

QVERNO - A Change is Gonna Cum (feat. Ezpalak)

KALEO - Alter Ego

SUSAN SANTOS - Shakin' All Over

DEAD POSEY - Parasite

THE KILLS - Raise Me (Demo)

BILLY NOMATES - Heels

IGGY POP - Gardenia

DAVID BOWIE - Sound and Vision

KIWI JR. - Cooler Returns

SKEGGS - Valhalla

BLACK LIPS - Modern Art