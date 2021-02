Toma Uno - Phil Spector: Quitamos el muro y dejamos el sonido - 23/01/21 - escuchar ahora

Esta vez no se trata de un programa de los que pudiéramos llamar "habitual". Y es así por su protagonista, Phil Spector, uno de los personajes más controvertidos de la historia de la música, que murió el pasado fin de semana. Un músico que nunca nos dejó indiferentes, ni en su faceta artística ni como persona. Se habló de muerte por causas naturales, pero su hija lo ha atribuido a complicaciones del Covid-19, diagnosticado unas semanas antes. Había cumplido 81 años el pasado 26 de diciembre.

Nació en el Bronx neoyorquino y fue uno de los productores esenciales de la historia de la música gracias a lo que se conoce como “el muro de sonido”, una forma de entender los arreglos estableciendo una especie de barrera sonora impactante a base de cuerdas, metales, teclados, guitarras y percusión, tocando al unísono y publicada especialmente en mono.

Para recordar la importancia de este músico del Bronx neoyorquino, hoy, en TOMA UNO, hemos recorrido buena parte de su legado filtrado por artistas de nuestro entorno sonoro.

Hacer un programa sobre Phil Spector desde el porche de la #Americana no es una aventura sencilla. Pero nos gustan este tipo de retos y nos hemos puesto a rebuscar es ese enorme libro que siempre consigue que se fundan y se confundan los estilos básicos de la música popular. Así se han encontrado en este tiempo de radio que cada fin de semana llamamos TOMA UNO los Teddy Bears, las Ronettes, las Crystals, los Righteous Brothers, The Beatles, Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Jody Miller, Run C&W, Nitty Gritty Dirt Band, Leonard Cohen, John Prine, James Taylor, Lovin' Spoonful, The Derailers, Carole King, Don Williams o Willie Nelson convergiendo en la mesa de mezclas y los estudios de grabación que conquistó, de mejor o peor manera, un tipo del Bronx neoyorquino al que se llevó el Covid-19 después de haber sobrevivido a casi todo. Seguro que estará resguardado por el "muro de sonido" que él mismo creó.