Toma uno - Corre hacia delante - 11/04/21

Rob Leines es un tipo de los que firmaba más de 200 conciertos al año, con una mezcla de honky tonk y hard rock a golpe de Telecaster, hasta la llegada de la pandemia. Ahora publica el álbum Blood, Sweat and Beers, una suma de historias de carretera y trabajo duro que hoy abre TOMA UNO. Por fin, Forever Words, el proyecto iniciado hace tres años en el que un buen número de artistas han puesto música a escritos inéditos de Johnny Cash, se ha expandido lo suficiente y con el añadido de su cuarta ola ha completado las 34 canciones entre las que encontramos a Ronnie Dunn junto a Brad Paisley y su banda. La actitud de Shannon McNally está fuera de toda duda. Dedicarle un álbum como The Waylon Sessions al siempre recordado músico tejano y elegir temas del calibre de “Black Rose” que nos evoca a Gina Davis, es una prueba de fuego de la que ha salido claramente reforzada. Ashley Campbell ha grabado su segundo álbum, Something Lovely, en su sótano casero como un nuevo paso en una carrera esperanzadora.

Canaan Smith viene desde Dillsboro, en Indiana, pero se mudó a Nashville hace una docena de años buscando un lugar en Music Row. Ahora con su nuevo álbum, High Country Sound, regresa a sus raíces inspirándose en el sonido propio de su estado natal. El pasado miércoles se cumplió un año de la muerte del enorme John Prine y el cantautor de folk Leon Majcen le rinde homenaje con "World Gone By". The Plott Hounds, con sede en Texas, trabajan mezclando Southern Rock, Funky Blues y tonalidades del Outlaw Country de antaño en su EP llamado The Cold Country Sessions con canciones como "Sometimes”. Jomo Edwards compuso "Self Quarantine", que entendió como una buena metáfora, para romper con alguien y ahora la incluye en su serie de vídeos Guy on a Buffalo junto a The Possum Posse.

"Tumbling Down" es el segundo single de The Nashvillains, un trío formado por Troy Johnson, Brett Boyett y Scott Lindsey, que han trabajado en la capital de Tennessee como compositores y productores. No te los pierdas. Los Steel Woods, que se han rebelado contra la muerte de su socio fundador, Jason "Rowdy" Cope, y han decidido publicar su tercer álbum, All of Your Stones, en su memoria para mediados de mayo. Nosotros seguimos anticipando canciones como “Run On Ahead” antes de fijarnos en Deryl Dodd y su álbum Stronger Proof donde encontramos “Outside Lookin’ In” que es la canción más programada en las emisoras de Texas esta misma semana. Justo cuando Alan Jackson regresa tras seis años sin un nuevo disco. Se trata de Where Have You Gone" donde condensa su vuelta a las canciones del llamado real country.