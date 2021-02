The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te lleva esta semana al festival holandés Eurosonic 2021 con sendos tracks de Lava La Rue y Jelani Blackman grabadas en directo y que nos llegan cortesía de BBC Introducing. Debido al Covid-19 Eurosonic, como tantos otros festivales, se ha visto obligado a transformarse en evento digital este año. También tenemos art-rock de Black Country New Road, Rnb con influencias caribeñas de Arielle’s World, combinaciones irresistibles entre The Bug y Dis Fig, Hysterics (Girl Unit) y Krystian Hamilton, Shanique Marie y Finn y Ghetts con Stormzy, entre otras cosillas.





Playlist…

Hannah Peel - Emergence In Nature

The Bug ft Dis Fig - Blood

Scratcha DVA - Hardbody 999

Shanique Marie & Finn - Lifey

Hysterics ft Kristian Hamilton - Liked You

Lava La Rue - Magpie (Eurosonic 2021)

Jelani Blackman - Lies (Eurosonic 2021)

Ghetts ft Stormzy - Skengman

Arielle's World - My Love

Nubiyan Twist - If I Know

Black Country New Road - Track X