The Selector de Radio 3 Extra y del British Council rinde homenaje esta semana al enorme talento de la cantante, artista y modelo anglo-etíope-egipcia Alewya, esta vez en colaboración con el gran baterista Moses Boyd. Además, The Go! Team nos aporta una buena dosis de alegría; Friedberg luce la title track de su nuevo disco; Sorry saca el tabaco; Squid (Calamar) vive al borde del mar; Ghostpoet inspecciona la fruta magullada; Shygirl se somete a una remezcla por parte de Basement Jaxx; Nubiyan Twist se junta con Ego Ella May y la irlandesa Cosha con Coby Sey; Mysie nos regala un adelanto de su nuevo EP; el nigerianoTamaraebi nos hace ver ángeles marrones; LR Groove nos ofrece un pedazo de UK funky y Doom Cannon nos enseña su directo grabado en los legendarios estudios de Abbey Road Londres para el festival SXSW de Austin Tejas.



www.facebook.com/theselectorR3

Twitter @theselectorR3

Spotify http://spoti.fi/2fOW9nz



Playlist…

The Go! Team - World Remember Me

Friedberg - Yeah

Sorry - Cigarette Packet

Squid - Paddling

Ghostpoet - Bruised Fruit

Alewya x Moses Boyd - The Code

Shygirl - Siren (Basement Jaxx Remix Cruise)

Doom Cannon - Black Liberation (Live at Abbey Road)

Nubiyan Twist ft Ego Ella May - 24-7

Cosha & Coby Sey - Tighter

Mysie - Keep Up With Your Heart

Tamaraebi - Brown Angel

LR Groove - Silverback