Territori Clandestí - Les escoles de teatre en pandèmia

Les escoles de teatre han estat un dels sectors més perjudicats per les restriccions a causa de la pandèmia.

L'Anna Ventura, de l'escola Èxit; el Gerard Ibàñez, de l'escola Veu Barcelona; i el David Cascón de l'escola Dance Emotion ens expliquen com van viure el primer confinament i com els estan afectant les restriccions.

També us presentem el nou treball del músic, cantant i compositor menorquí Guiem Soldevila: METAPHORA.