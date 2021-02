Sonideros: Luis Lapuente - Yo quiero vivir en las Islas de Robinson - 24/01/21

Y rescatar la inocencia y la inteligencia compasiva, descubrir el talento en las cosas sencillas, disfrutar del primer sol de la mañana, escuchar a Luis de Benito en Radio 3, vivir la adversidad sin perder la fe porque, como escribió Daniel Defoe, «el peso de la ansiedad es mayor que el del mal que la provoca». Siempre con música desprovista de prejuicios, pequeños tesoros escondidos a la vista de quienes no saben escuchar. Eso, y otras razones para creer: «De tal manera es nuestra condición: No experimentamos las ventajas de un estado hasta que probamos los sinsabores de otros. No conocemos el valor de las cosas hasta que nos vemos privados de ellas».

01. Keb Mo, Tarriona ‘Tank’ Ball & Terence Blanchard – Howl For Me, Daddy

02. Rod Stewart – You Wear It Well

03. Stuart Moxham & Louis Philippe – Tidy Away

04. Doug Tuttle – Anywhere You Run

05. Stealers Wheel – Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine

06. Ben from Corduroy – Help

07. Steve Earle & The Dukes – Harlem River Blues

08. Gregory Porter – Out Of My Control

09. Litte Eva Harris – Get Ready/Uptight

10. Aaron Frazer – Love Is

11. Durand Jones & The Indications – Young Americans

12. David Bowie – Absolute Beginers