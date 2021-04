Sonideros: Kiko Helguera - La luna es nuestra - 04/04/21

La Luna es nuestra - o “Lu Ki Di Nos” en criolo portugués - es el sugerente título de una compilación discográfica reciente del deslumbrante poeta, músico y activista José Carlos Schwarz, una figura clave de la lucha por independencia de Guinea-Bissau en los años 70, fallecido trágicamente a los 27 años en un accidente de aviación cuando lo habían destinado a un inofensivo puesto diplomático en La Habana, tras convertirse en alguien molesto para las nuevas autoridades revolucionarias, como ocurre siempre. Otro gran defensor del panafricanismo y la independencia del continente africano es el cantante congoleño, de voz profunda y envolvente ,Sam Mangwana, que acaba de cumplir 76 años, y de quien se edita en formato físico su último e imprescindible álbum "Lubumba" (2016).También la actualidad nos trae trabajos comprometidos y poderosos como "We are" (Nosotros somos), del multi instrumentista de Louisiana Jon Baptiste, un alegato político de reafirmación de la cultura y la identidad afroamericanas y una apabullante demostración de la riqueza musical que contiene: jazz, gospel, soul, funk, hip hop y, siempre, algo más. De lugares exóticos y especiados como Tanzania - donde soñamos que brilla la luna con especial intensidad - nos llega una eléctrica compilación titulada "Zanzibara 10: First Moderne Taarab vibes from Mombassa & Tanga 1970-1990” o cómo las guitarras eléctricas y los sintetizadores contaminaron el folclore del país. De ahí tambien viene el vibrante álbum de debut,"Kuna Kichwa", del prometedor grupo Stone Town Rockerz, con ese mismo mestizaje brillantemente actualizado. El virtuoso de la kora maliense Ballaké Sissoko estrena "Djourou”- que significa cuerda o cordón en bambara - y que él explica como la invisible conexión con el entorno que le lleva a abrirse hacia el rap de Oxmo Puccino, el violonchelo clásico de Vincent Ségal y otros ilustres invitados. El congoleño Mel Malonga es un músico prestigiado que debuta en solitario con el ambicioso, plural y adictivo disco "Wâ" (escuchar en lari) que es, sencillamente, lo que hay que hacer. Del Pacífico colombiano llega Bejuco con el álbum "Batea" que realza, nítidamente, los ritmos del folclore autóctonos con sabios elementos de instrumentación y arreglos contemporáneos. El vocalista camerunés Pat Kalla & Super Mojo, es un artista apasionado por sus raíces africanas que combina con una amplia gama de sonidos urbanos, electrónica e incluso pop trabaja y publica sencillos magnéticos, desbordantes de ritmo y poesía, como “Il fait beau sous la pluie” (Hace buen tiempo bajo la lluvia). Desde Canadá el multi premiado y solicitado productor Daniel Lanois nos muestra una vez más su inquieto lado creativo con el polimórfico e imaginativo "Heavy Sun": blues, gospel r&b y aromas tropicales. Y terminamos con Calibro 35, o sea Calibre 35, una explosiva banda de funk cuyo nombre ya delata su pasión por el cine negro y la advertencia de que sus canciones son mortales de necesidad, como las que componen el álbum "Dalla Bovisa a Brooklyn (Desde Bovisa -un barrio de Milán- a Brooklyn) reeditado en estos días.



LISTA DE CANCIONES

1-Jon Baptiste – "I need you" (2’37”)

2-Ballaké Sissoko c/Sana Jobarteh – "Djourou" (4’54”)

3-José Carlos Schwarz-Na Kolonia (5’41”)

4-Sam Mangwana c/ Manu Dibango – "Juventude Actual" (3’52”)

5-Zuhura & Party – "Moyo Usijizuzzue" (4’03”)

6-Daniel Lanois – "Under the heavy sun" (3’25”)

7-Pat Kalla & Le Super Mojo “Il fait beau sous la pluie” (5’04”)

8-Mel Malonga – "Requiem de l’amour"(4’01”)

9-Bejuco - "Curao" (3’07”)

10-Stone Town Rockerz – "Zanzibar" (5’07”)

11-Calibro 35 – "Bushwick Nigeria" (5’25”)