Sonideros: Jesús Dj Bombín - Rumba veraniega para tiempos oscuros - 04/04/21

“Rumba veraniega para tiempos oscuros”, es el título de la segunda hora de Sonideros, de este domingo. Presentaremos a un dúo muy peculiar llamado “Tronco”. Hablaremos de los nuevos trabajos de “UNKLE, Cmat y serpentwithfeet”. Recordaremos algunos temas “subterráneos” de la escena del “Northern Soul”, en las interpretaciones de: “The Patterson Singers, Wendy Rene, Cajun Hart”. Hablaremos del último libro de Chris Frantz (baterista de los Talking Heads), y escucharemos la canción que abría su primer disco: -Talking Heads 77-. Para terminar algunas bandas contemporáneas de diferentes propuestas como: Nation of Language, Future Utopia, Courting, Girls At Our Best! y No sé a quién matar