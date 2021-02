Sonideros: Kiko Helguera - Geometrías sonoras - 24/01/21

La sinestesia, o sea los vasos comunicantes entre nuestros cinco sentidos, permiten imaginar la música visualmente y en tres dimensiones, como sugiere el espléndido guitarrista Lucas de Mulder & The New Mastersounds cuando describe su último sencillo -"Come out at night"- como el viaje de un conductor imaginario surcando la ciudad nocturna, espejeante de personajes, contrastes, sombras, revelaciones, misterios. La música como arquitectura de emociones que se metamorfosean en volúmenes, formas, espirales, líneas, colores, manchas, texturas, aromas, en definitiva, paisajes sonoros de una diversidad inagotable, que esta noche se reflejará en novedades discográficas de ese universo que llamamos España. La violonchelista viguesa Margarida Mariño, de formación clásica y querencia experimental, abre un envolvente e imaginativo espacio propio en su álbum “Cello & Electronics”. El cantaor toledano Israel Fernández y el guitarrista jerezano Diego del Morao destilan poderío y duende en su nuevo fonograma "Amor". El inquieto trombonista valenciano Rafa M. Guillén & The Jazz Walkers sorprenden con su nuevo trabajo, "Shining forever", en el que el jazz se adentra con valentía, magia y acierto por rumbos flamencos, sonidos negros, música brasileña y ritmos latinos. También latino es el refrescante proyecto de renovación del son jarocho, el bolero y otros ritmos caribeños, que se ha plasmado en "Bugambilla", estreno fonográfico de Zuaraz, un intrépido trío formado por los hermanos mexicanos Sebastián y Santiago Hernández y el compostelano Xoán Domínguez. El explosivo disco inaugural de El Combo Batanga, "Who cares", nos retrotae al mejor boogaloo y latin funk neoyorquino de los incandescentes años 70. El joven cantante madrileño de raices jamaicanas y panameñas Roy Borland, consigue en "Espesso" una original mixtura de música negra, ritmos latinos, pop y hip hop que cobra especial intensidad por el timbre y el color único de su voz. La electricidad que surge entre el Dj zaragozano de rap R de Rumba y el multi instrumentista alicantino Carlos Porcel desemboca en "Funk experience", un poderoso homenaje a la música afroamericana desde el jazz, el funk y el rap, a base de samplers, electrónica, instrumentos orgánicos y numerosos vocalistas invitados. "Conciencia" es un disco redondo de Freedonia, que gira entre la agitación mental del mensaje y la corporal de su irresistible pulso de soul y funk, con la presencia abrasiva de la cantante Deborah Ayo. Otra voz especial, la de Celia Carballo, destaca en "Humanism", tercera entrega de un interesante proyecto colaborativo llamado Monks Road Social que incluye una nube de artistas de distintas generaciones y procedencias con una paleta sonora extremadamente amplia que abarca rock, pop, jazz y soul. Y despedimos la sesión con un soberbio grupo de soul funk del País Vasco, Arima Soul (arima es alma en vasco) que estrenan en un EP homónimo, su potente y elaborada propuesta con reminiscencias del “groove” y las texturas sonoras de los 70, al que añaden una estimulante nota de color contemporáneo cantando en euskera.



LISTA DE CANCIONES

1-Lucas de Mulder & The New Mastersounds – “Come out at night” (4’52”)



2-Margarida Mariño – “Golfiño” (3’34”)

3-Israel Fernández & Diego del Morao - “Alegrías de Santa Ana” (3’45”)

4- Rafa M.Guillén & The Jazz Walkers – “Rumba de la corredera” (4’5”)



5-Zuaraz –“La canícula” (3’07”)

6-El Combo Batanga – “Batanga” (3’23")

7-Roy Borland –“Valentine” (3’54”)

8-R de Rumba & Porcel – “Dame cócteles” (4’04”)

9-Freedonia – “How long, how many” (4’44”)

10-Monks Road Social c/ Neil Jones & Celia Carballo – “City lights” (5’19”)

11- Arima Soul – “Ez Gara ikusten” (5’43”)