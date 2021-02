GOLSON: Along came Betty (9.55). A. Blakey. GORDON: Fried bananas (12.02). D. Gordon. LEGRAND / BERGMAN: What are you doing the rest of your life? (7.24). S. Getz / W. Herman Orchestra. HUBBARD: Little sunflower (6.44). F. Hubbard. MONK: Think of one (4.28). W. Marsalis. DAMERON / SIGMAN: If you could see me now (6’00”). S. Vaughan. BASIE: I needs to be Bee's with (4.37) C. Basie