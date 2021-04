BLAKEY: Pasquier (1.02). B. Timmons. MERCER / DePAUL: Namely you (6.08). B. Timmons. JACKSON: Bags' groove (9.02). B. Timmons. DUKE: Autumn in New York (4.39). K. Dorham. LEONARD: To Mickey's memory (5.27). Ch. Baker. GOLSON: IWhisper not (7.17). A. Blakey. TIMMONS: Souce meat (4.06). B. Timmons. MUNDY / YOUNG: Travellin' lightt (5.12). B. Timmons. ELLINGTON / STRAYHORN: Something to live for (5.02). B. Timmons.