DeSYLVA / BROWN / HENDERSON: The best things in life are free (5.19). H. Mobley. RODGERS / HAMMERSTEIN: Surrey with the fringe on top (5.06). G. Green. LOGAN / PRICE: Have you ever had the blues (4.29). G. Green. CHARLES: This little girl of mine (6.32). G. Green. YOUNG: Talkin' about J.C. (11.44). G. Green. RODGERS / HAMMERSTEIN: My favorite things (10.23). G. Green. WILLETTE: Swingin' at The Sugar Ray's (6.35). G. Green