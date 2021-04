Si no puedo bailar...

"Intentar vivir el presente es nadar a contracorriente hoy en día", las preocupaciones de la vida rápida se filtran en las canciones de Paula Ribó a.k.a Rigoberta Bandini y es uno de los grandes temas de la conversación que tenemos con la dramaturga, escritora, compositora, cantante (y muchas cosas más) en el baile de hoy. Además, hablamos sobre la vulnerabilidad, sobre Gigi D'Agostino, Vivaldi, Marisol y Mocedades. Sobre salud mental y sobre perras. ¿Qué te parece? ¿Bailas?

Suenan

Angèle - Oui ou non

Rigoberta Bandini - Too many drugs

The Mamzelles - La tierra de los hombres

Lana del Rey - The greatest

Rosalía - Dolerme

Billie Eilish - xanny

Rigoberta Bandini - Fiesta

Rigoberta Bandini - Cuando tú nazcas

Jeanette - Soy rebelde

Marisol - Corazón contento

Gigi D'Agostino - L'amour tojours

Rigoberta Bandini - Perra

Rigoberta Bandini - In Spain we call it soledad

Kylie Minogue - Real Groove