La Intel·ligència Artificial pot ajudar a evitar suïcidis

Un grup multidisciplinari d'investigadors de la UPF han creat patrons de comportament suïcida a través d'algoritmes d'Intel·ligència Artificial aplicats a les xarxes socials amb un 85 per cent de precisió.



L'objectiu del projecte 'STOP, Suicide Prevention in Social Platforms', és trobar a les xarxes indicis semblants als que busquen els psicòlegs a les consultes físiques i arribar així a perfils de risc que mai han visitat un professional per problemes econòmics o pel tabú que encara comporta. Un cop detectat aquest perfil, no s'hi poden adreçar per respecte a l'anonimat, però sí adreçar-li campanyes de sensibilització. Al Nadal passat van arribar a 600 mil usuaris d'Instagram i Facebook, amb el telèfon de l'esperança i de prevenció del suïcidi com a una primera passa per derivar després els casos a un professional de la salut mental que pugui fer un diagnòstic.