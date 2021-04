Aquesta mitjanit Catalunya torna a les mateixes restriccions que tenia fins al 14 de març. Les mesures s'aplicaran des d'aquest divendres i seran vigents cada dia, de dilluns a diumenge, almenys fins al 19 d'abril. La decisió s'ha pres perquè la situació epidemiològica, segons el departament de salut, no és bona i la pressió a les UCI continua creixent. Alba Vergés, consellera de salut.



En unes hores els mossos reactivaran els dispositius per garantir el compliment de les restriccions, entre 350 i 400 controls policials diaris es repartiran les diferents vies de comunicació de la comunitat. A més, a partir de dissabte les reunions tornaran a estar limitades a un màxim de sis persones. Amb aquest pas enrere el Govern demana un darrer esforç a la ciutadania per no tensionar l'atenció primària i poder dedicar tots els esforços al procés de vacunació.