La Diputació de Barcelona presenta el nou Servei Local de Teleassistència

La Diputació de Barcelona ha presentat el nou Servei Local de Teleassistència, centrat en la digitalització dels seus serveis i amb noves prestacions per millorar l'atenció i l'autonomia de les persones grans i dependents. El nou servei s'implementarà de forma progressiva des de l'1 de maig d'aquest any i fins el 2023 i amb una inversió de 47 milions d'euros.

Entre les noves prestacions que es volen implementar hi ha un servei telefònic addicional i gratuït d'acompanyament, serveis de geolocalització per traslladar el seguiment fora del domicili, o bé l'ampliació de les unitats mòbils per donar una resposta més àgil a situacions d'emergència. Es tracta d'un servei universal que vol arribar als 311 municipis de la demarcació de Barcelona i arribar a més 105 MIL usuaris.