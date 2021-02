Edició Vespre - Salut confirma que s'acaba l'estoc estratègic de vacunes

Preocupació al Departament de Salut per la manca de dosis de la vacuna contra la COVID-19. El secretari de salut pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que Catalunya es quedarà sense reserves de la vacuna contra la covid aquesta setmana i 10.000 persones no podran rebre la segona dosis en el termini de 21 dies.

En paral·lel, Salut ha presentat un pla de treball conjunt entre els diferents hospitals que té l'objectiu d'optimitzar els recursos i fomentar la cooperació entre els centres.

D'altra banda, Miquel Iceta ja és oficialment el nou ministre de Política Territorial i Funció Pública i ha rebut la cartera ministerial en mans de la seva precedesora, Carolina Darias, actual titular de Sanitat. Iceta ha promès aquest matí el seu càrrec davant del Rei Felip VI i al seu discurs ha assegurat que vol treballar per una Espanya unida i diversa.

Tot plegat a un dia de l'inici de la campanya, el govern avala saltar-se el confinament municipal per assistir a mítings electorals, una possibilitat que en plena tercera onada, està generant polèmica.