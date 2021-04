Edició Vespre - Llum verda a la "llei Rhodes" per combatre contra els abusos a menors

El ple del Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la nova llei de la protecció de la infància i l'adolescència, també coneguda com "Llei Rhodes" que entre d'altres novetats amplia el termini per iniciar la preescripció dels delictes greus fins que la víctima compleixi 35 anys. La llei ha rebut el suport de la majoria de partits, amb el vot en contra de VOX i PNB, i l'abstenció de Junts per Catalunya i Bildu.

Sanitat ha notificat 9MIL 600 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores. Es tracta d'un descens respecte el dia anterior i també en comparació al passat dijous. També s'han declarat 126 defuncions, una de les xifres més baixes de l'últim mes. La incidència acumulada torna a pujar novament, tot i que a un menor ritme en comparació a les anteriors setmanes. Actualment es troba en els 202 casos per cada 100MIL habitants. Als hospitals es registra un descens en el total de pacients ingressats i també a les UCI, tot i que a un menor ritme.