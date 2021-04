Edició Vespre - L'arribada de la vacuna de Janssen haurà d'esperar per casos de trombes

La farmacèutica Janssen ha decidit retardar la distribució de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a Europa després que als Estats Units, les autoritats sanitàries n'hagin recomanat la seva suspensió per possible relació amb casos de trombosi.

La companya ha decidit demorar el lliurament de la vacuna a Europa després que l'Agència del Medicament dels Estats Units, l'FDA, hagi recomanat la paral·lització del fàrmac per precaució.

I pel que fa a la situació epidemiològica, Sanitat ha notificat prop de 6 mil 300 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores. Representa un descens de 300 casos respecte el passat dimarts. També s'han notificat un centenar de defuncions, una de les xifres més baixes de l'últim mes i mig. Baixa la pressió assistencial. El total de persones ingressades torna a caure per sota les 10.000 i a les UCI hi ha 11 persones menys que aquest dilluns.També disminueix la incidència acumulada que se situa en els 196 casos per cada 100MIL habitants. 3 punts menys que en les últimes 24 hores.