Edició Vespre - Iceta nou ministre de Política Territorial i Darias substitueix a Illa a Sanitat

La nova ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el de Política Territorial, Miquel Iceta, prometen aquest dimecres els seus càrrecs davant el rei i assumeixen dues carteres amb important reptes per davant, d'una banda acabar amb la pandèmia i, per un altre, gestionar el nou escenari territorial a Catalunya que pot obrir-se després de les pròximes eleccions catalanes. Uns nomenaments després que el ja exministre de sanitat, Salvador Illa, hagi abandonat avui el càrrec. Una dimissió que no ha agradat a l'oposició. Per a la majoria de partits no els sembla bé, perquè creuen que ha fet deixadesa de les seves funcions en mig de la tercera onada, fins i tot els seus socis al govern espanyol creuen que ha de donar explicacions.