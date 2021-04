58 anys de presó per als 4 processats per l'agressió múltiple a Sabadell ara fa 2 anys

Ja hi ha sentència per l'agressió sexual múltiple a Sabadell ara fa dos anys. En total, 58 anys de presó per a tres dels quatre processats de la violació múltiple a una menor en una nau abandonada de la localitat vallesana.

D'altra banda, a Manresa el jutjat de violència sobre la dona ha acordat presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de l'assassinat de la seva ex parella abans d'ahir a la capital de Bages.

Pel que fa a l'actualitat de la pandèmia a Catalunya, les actuals restriccions a la mobilitat es mantindran durant 7 dies més com a conseqüència de l'elevada pressió a les UCI de la comunitat.