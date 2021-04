Aquest serà el Sant Jordi on els llibres i les roses tornaran al carrer després d'un any de pandèmia. Un Sant Jordi, marcat pel confinament comarcal, que deixarà enrere les aglomeracions habituals del dia del llibre i que se celebrarà a cada població en funció de la seva realitat. Segons Patrici Tixis, president de la Cambra del llibre, la idea és arribar al 60% de la facturació de 2019



A Barcelona ciutat, hi haurà 490 parades a l'exterior dels comerços a Barcelona, que podran obrir dos dies abans de la diada, a partir de dimecres, i 180 més distribuïdes en 11 espais perimetrats situats en llocs emblemàtics. Aquests seran Passeig de Gràcia, Plaça Reial, Plaça Universitat, els Jardinets de Gràcia, entre altres, però també a les Corts a la plaça Valdivia i la plaça - Plaça Orfila de Sant Andreu.



Espais a l'aire lliure, que tindran control d'accés i sortida, sentit únic de circulació, i un topall d'entre 500 i 1000 persones en funció de l'espai. Pel que fa a la signatura per part dels autors i autores, es distribuirà entre aquests 11 llocs i les prop de 90 llibreries que obriran parada a Barcelona durant el Sant Jordi. Llibreries que ja han començat a notar l'anticipació de les reserves per part dels ciutadans segons la presidenta del Gremi de llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer.



Pel que fa a les roses, el president del Gremi de Floristes, Joan Guillén ha dit que el topall és de 3,5 milions de roses, un 50% que altres anys, i que serà el Sant Jordi dels tres s: seguretat, sostenibilitat i selecció i talent. El Gremi ha creat el web som floristes.com on localitzar totes les floristeries per a poder fer la reserva en línia, imprescindible per a poder atendre a tothom sense aglomeracions.



Una celebració del dia del llibre i la rosa que no comptarà amb l'habitual esmorzar d'escriptors a l'hotel regina per donar el tret a la jornada, però si amb el pregó de la lectura el dijous vinent a càrrec de l'escriptora saragossana Irene Vallejo autora de 'El infinito en un junco'