El Banc d'Espanya ja ha alertat que l'últim trimestre de l'any ha observat un lleuger enduriment de les condicions per accedir a una hipoteca. Un extrem que encara no han notat els usuaris, però sí que esperen que es produeixi durant l'any, pel sobreendeutament de les famílies i l'esperat augment de la morositat.



Això sí, condiciones més dures, però hipoteques més barates pel baix interès, i de tipus fix, com explica la presidenta de l'associació d'usuaris financers, Asufin, Patricia Suárez.



El mateix espera el sector immobiliari, crèdits hipotecaris barats, però només en tindran accés els clients solvents, segons explica el gerent de la cambra de la propietat urbana de Barcelona, Oscar Gorgues.



Per ara, i a l'espera d'aquest enduriment de condicions la pandèmia està tenint un impacte clar en el mercat hipotecari en forma de reducció de crèdits per comprar un habitatge.