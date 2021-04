Tot i la baixada de la mobilitat a causa de la COVID-19, el 3r baròmetre sobre el ciclista urbà realitzat pel RACC indica que continuen incrementant-se els desplaçaments amb aquest mitjà de transport. De fet, ja representen el 2,6% del total.

No obstant això, el 38% dels ciclistes admet no tenir coneixement de les normes de circulació, per la qual cosa, el RACC demanarà demà al director de la Direcció General de Trànsit, Pere Navarro, formació específica pels ciclistes que no hagin conduït abans.

Les dades extretes del 3r baròmetre del RACC posen de manifest també les queixes dels ciclistes sobre l'actual l'urbanisme tàctic. Josep Mateu, director del RACC, ha considerat també necessari canviar per un altre tipus de mesures els coixinets berlinesos per la perillositat que representen pels motoristes.