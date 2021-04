Playlist Danceflooramas :

1. Sintonía: Los 300 - “Señor Lobo”

2.BLACK NYLON CORPORATION - ”Business Woman“

3. STEVE BENDER - ”The Final Thing”

4. TURBOJAZZ - “The New Bell” (Manu Dibango)

5. VITO LALINGA - ”Magiese Tótem“

6. KOICHI SAKAI - “Jingo“ (Santana)

7. VOILAAÁ - “Fighting Slowly “

8. HAITCH & RHABDOMANTIC ORCHESTRA - “Wonder us" ( Renegades of Jazz Remix )